Festival Bonanza: అరెవ్వా.. ఇది కదా అసలైన పండుగ అంటే.. దీపావళికి ముందే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే ట్రిపుల్ ధమాకా..!

Triple Gift for Government Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు.. ఈ సెప్టెంబర్ నెల ఆర్థికంగా సంతోషకరంగా ఉండబోతోంది. ఉద్యోగుల ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేయడంలో సహాయపడే అనేక శుభవార్తలు.. ఈ నెలలోనే వస్తున్నాయి. ఈసారి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దీపావళి పండుగ ముందుగానే వచ్చింది. పండుగకు ముందే కేంద్రం.. ఉద్యోగుల ముఖాల్లో అసలైన వెలుగును తెచ్చేలా.. వారి ఆర్థిక స్థితిని జెట్ వేగంతో పెంచేలా.. మూడు అదిరిపోయే బహుమతులను తీసుకొచ్చింది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
GST సంస్కరణల నుండి ఉపశమనం..
దీపావళికి ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వం GSTని సమీక్షించడం ద్వారా ద్రవ్యోల్బణం నుండి ప్రజలకు పెద్ద ఉపశమనం కలిగించింది. GST స్లాబ్ను తగ్గించడం ద్వారా, కేంద్ర ప్రభుత్వం రోజువారీ వస్తువుల ధరలను తగ్గించింది. ఆహారం నుండి వాహనాల వరకు ప్రతిదాని ధరలు తగ్గాయి. బీమా ధరలు కూడా తగ్గడం అనేది.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. రాబోయే వారాల్లో వచ్చే కొన్ని పెద్ద ప్రకటనల కోసం.. ఉద్యోగులు ఇప్పటినుండే ఎదురు చూస్తున్న కారణంగా.. GST కోత వారికి అదనపు బోనస్గా వచ్చింది.
డియర్నెస్ అలవెన్స్ పెంపు..
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కొన్ని వారాల్లో మరో బహుమతిని పొందబోతున్నారు. ఇది 1.2 కోట్ల మందికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. పండుగ సీజన్కు ముందు ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల కరువు భత్యాన్ని పెంచుతుందని చెబుతున్నారు. 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం.. జూలై 2025కి కరువు భత్యం పెంపును కొన్ని రోజుల్లో ప్రకటిస్తారు.
డీఏ పెంపు ఎంత ఉంటుంది..?
కేంద్ర ప్రభుత్వం తన ఉద్యోగులకు సంవత్సరానికి రెండుసార్లు డియర్నెస్ అలవెన్స్ మరియు పెన్షనర్లకు డియర్నెస్ రిలీఫ్ను పెంచుతుంది. దీపావళికి ముందు డియర్నెస్ అలవెన్స్ పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈసారి కూడా ప్రభుత్వం డియర్నెస్ అలవెన్స్ను 3 శాతం పెంచవచ్చు. ఇది జరిగితే, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డియర్నెస్ అలవెన్స్ 55 శాతం నుండి 58 శాతానికి పెరుగుతుంది. ఈ పెంపు జూలై 2025 నుండి వర్తిస్తుంది. అంటే ఉద్యోగులకు గత 3 నెలల డిఎ బకాయిలను వారి జీతంతో పాటు చెల్లిస్తారు.
జీతం పెరుగుదల ఎంత ఉంటుంది..?
ద్రవ్యోల్బణ రేటును వినియోగదారుల ధరల సూచిక (CPI-W) ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. ఇది దాని 12 నెలల సగటు డేటా ఆధారంగా లెక్కించబడుతుంది.
* ప్రభుత్వం కరువు భత్యాన్ని 3 శాతం పెంచితే.. కరువు భత్యం 55 శాతం నుంచి 58 శాతానికి పెరుగుతుంది.
* ఎవరికైనా మూల జీతం రూ. 50,000 అయితే.. వారి కరువు భత్యం రూ. 27,500 నుండి రూ. 29,000కు పెరుగుతుంది.
* అంటే అలాంటి వారి జీతం ప్రతి నెలా రూ. 1500 పెరుగుతుంది.
మరి 8వ వేతన సంఘంపై లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఏంటి..?
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న మరో శుభవార్త.. 8వ వేతన సంఘం తదుపరి నవీకరణ. ఇటీవల 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటుకు సంబంధించి కేంద్రం పెద్ద హామీ ఇచ్చింది. ఈ కమిషన్ను త్వరలో ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ కూడా ఇచ్చింది. 8వ వేతన సంఘం కొత్త సిఫార్సుల ఆధారంగా, వేతనం, పెన్షన్, అలవెన్సులు, ప్రాథమిక వేతనం పెంపుపై నిర్ణయం తీసుకోబడుతుంది. 8వ వేతన సంఘంలో అనేక అలవెన్సులు రద్దు చేయబడతాయని కూడా సమాచారం.
8వ వేతన సంఘం ఎప్పుడు అమలు చేయబడుతుంది..?
కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘాన్ని ఆమోదించింది. ఇప్పుడు దాని అమలుకు సన్నాహాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. అయితే ఉద్యోగులు దాని అధికారిక ప్రకటన కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సాధారణంగా కొత్త వేతన కమిషన్లు 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి అమలు చేయబడతాయి. 7వ వేతన సంఘం 2016లో అమల్లోకి వచ్చింది. దీని ప్రకారం, 8వ వేతన సంఘం జనవరి 1, 2026 నుండి అమల్లోకి రావాలి. అయితే ఇందులో జాప్యం కారణంగా, దాని అమలులో ఆలస్యం జరగవచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే కొత్త వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత, జనవరి 2026 నుండి బకాయిలు ఉద్యోగులకు అందుబాటులో ఉంటాయి.
వివరంగా చెప్పాలంటే..
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఆర్థిక స్థితిని బలోపేతం చేసే 3 ముఖ్యమైన ప్రకటనలు వచ్చాయి.
1. జీఎస్టీ రేటు తగ్గింపు వల్ల వారి రోజువారీ అవసరాల ఖర్చు తగ్గుతుంది.
2. రాబోయే కొన్ని వారాల్లో ప్రకటించనున్న డీఏ పెంపు నెలవారీ జీతాలకు పెద్ద ఊరటని ఇస్తుంది.
3. 8వ వేతన సంఘం ప్రయోజనాలు భారీ జీతాల పెంపునకు దారితీస్తాయి మరియు వారి ఆర్థిక పరిస్థితిని అనేక రెట్లు మెరుగుపరుస్తాయి.
Also Read: EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
Also Read: 8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ జాక్పాట్.. 8వ వేతన సంఘంతో నిండనున్న జేబులో పర్స్
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook