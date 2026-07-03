FIFA World Cup 2026: స్పెయిన్ 2026 ఫీఫా ప్రపంచ కప్ ప్రీ-క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు విజయవంతంగా అర్హత సాధించింది. రౌండ్ ఆఫ్ 32 మ్యాచ్లో ఆస్ట్రియాపై 3-0 తేడాతో ఘన విజయం నమోదు చేసింది. స్పెయిన్ తరఫున మైకెల్ 36వ, 89వ నిమిషాల్లో రెండు గోల్స్ చేయగా, పెడ్రో పోరో 66వ నిమిషంలో మరో గోల్ చేశాడు. ఈ విజయంతో, స్పెయిన్ గోల్ కీపర్ ఉనై సైమన్ ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పాడు.
ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో అత్యధిక వరుస క్లీన్ షీట్ల కోసం ఉనై సైమన్ కొత్త రికార్డును నెలకొల్పాడు. 519 నిమిషాల పాటు క్లీన్ షీట్ సాధించిన తొలి గోల్ కీపర్గా నిలిచాడు. ఇది 1990 ప్రపంచ కప్లో ఇటాలియన్ గోల్ కీపర్ వాల్టర్ జెంగా నెలకొల్పిన 517 నిమిషాల రికార్డును బద్దలు కొట్టింది.ఉనై సైమన్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన గత ప్రపంచ కప్ నుండి కొనసాగుతోంది. 2022 ప్రపంచ కప్ గ్రూప్ దశలో, జపాన్ 51వ నిమిషంలో స్పెయిన్పై గోల్ చేసింది. అప్పటి నుండి, ఏ జట్టు కూడా స్పెయిన్పై గోల్ చేయలేకపోయింది. ప్రపంచ కప్ లీగ్ దశలో స్పెయిన్ మూడు మ్యాచ్లు ఆడింది. వాటిలో రెండింటిలో గెలిచి, ఒకదానిని డ్రా చేసుకుని గ్రూప్ Hలో అగ్రస్థానంలో ఉంది.
🇪🇸 Spain have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
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