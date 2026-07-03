Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /వీడి ముందు గోల్ కొట్టడం Impossible.. 36 ఏళ్ల నాటి వరల్డ్ రికార్డ్ ఖేల్ ఖతం.. గిన్నిస్ బుక్‌లోకి స్టార్ ప్లేయర్..!!

వీడి ముందు గోల్ కొట్టడం Impossible.. 36 ఏళ్ల నాటి వరల్డ్ రికార్డ్ ఖేల్ ఖతం.. గిన్నిస్ బుక్‌లోకి స్టార్ ప్లేయర్..!!

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ లో స్పెయిన్ రౌండ్ ఆఫ్ 16కు అర్హత సాధించింది. రౌండ్ ఆఫ్ 32లో ఆస్ట్రియాపై 3-0తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ క్రమంలోనే స్పెయిన్ గోల్ కీపర్ ఉనై సైమన్ 36 ఏళ్ల నాటి వరల్డ్ రికార్డు బద్దలు కొట్టాడు. దీంతో ఈ యువ ఆటగాడు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులో చోటు దక్కించుకున్నాడు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 03, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:39 PM IST
వీడి ముందు గోల్ కొట్టడం Impossible.. 36 ఏళ్ల నాటి వరల్డ్ రికార్డ్ ఖేల్ ఖతం.. గిన్నిస్ బుక్‌లోకి స్టార్ ప్లేయర్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వీడి ముందు గోల్ కొట్టడం Impossible.. 36 ఏళ్ల నాటి వరల్డ్ రికార్డ్ ఖేల్ ఖతం.. గిన్నిస్ బుక్‌లోకి స్టార్ ప్లేయర్..!!
Unai Simon3 min ago
2
Preity Zinta10 min ago
3
Revanth Reddy25 min ago
4
FIFA World Cup 202640 min ago
5
monsoon skincare routine57 min ago