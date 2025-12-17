English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Financial Planning Tips 2026: మహిళలూ 2026 జనవరి 1 నుంచి ఈ మూడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే..మీరు కోటీశ్వరులు అవ్వడం ఖాయం..!!

Financial Planning Tips for Women 2026: మహిళలూ.. 2026 జనవరి 1 నుంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ SIP, నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్, రికరింగ్ డిపాజిట్ తోపాటుగా.. టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్‌ల్లో పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే.. ఆర్థిక భద్రతతో పాటు దీర్ఘకాలంలో భారీ సంపదను నిర్మించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. రూపాయి రూపాయి పొదుపు చేస్తూ సరైన ప్రణాళి, క్రమశిక్షణ ఉంటే ప్రతి మహిళ తన ఆర్థిక భవిష్యత్తును తానే నిర్మించుకునే సత్తా ఉంటుంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 17, 2025, 08:10 PM IST

Financial Planning Tips for Women 2026: నేటికాలం మహిళలు ఆర్థికంగా స్వతంత్రంగా ఎదుగుతున్నారు. సరైన కాలంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటే భవిష్యత్తులో కోటీశ్వరులు అవ్వడం సాధ్యం అవుతుంది. మీరు కూడా 2026 జనవరి 1వ తేదీన కొన్ని ఆర్థిక అలవాట్లను షురూ చేసినట్లయితే.. దీర్ఘకాలంలో భారీ సంపదను కూడబెట్టుకోవచ్చు. ఆదాయం ఎంత ఉంది అనేదానికంటే దాన్ని ఎలా నిర్వహిస్తున్నామన్నదే ముఖ్యం. ఈ నేపథ్యంలో మహిళలు కొత్త ఏడాదిలో తీసుకోవాల్సిన మూడు ముఖ్యమైన నిర్ణయాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ నిర్ణయాలతో మీరు కోటీశ్వరులు అవడం సాధ్యం అవుతుంది.

మ్యూచువల్ ఫండ్ SIP:

మొదటగా మనం చర్చించాల్సిన స్కీమ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్. ఇందులో ప్రతినెలా కొంత మొత్తాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయండి. చిన్న మొత్తాలతో మొదలై.. భారీ సంపదగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలంలో మంచి రాబడులను అందిస్తాయి. ఉదాహరణకు చెప్పుకుంటే నెలకు రూ. 5వేల చొప్పున 25ఏండు సిప్ చేస్తే 12శదాతం రాబడి వస్తుంది. చివరికి కోటికిపైగా మొత్తం కూడబెట్టుకోవచ్చు. మహిళలకు ఇది క్రమశిక్షణతో కూడిన పొదుపు అని చెప్పాలి. మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల నుంచి భయపడకుండా పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఇది మంచి మార్గం అవుతుంది.

నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్:

ఇక రెండవ స్కీమ్..నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్. ఇది రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆర్థికంగా బలంగా ఉండేందుకు రూపొందించిన పథకం. ఉద్యోగం చేస్తున్నా.. వ్యాపారం చేస్తున్న మహిళలు కూడా ఈ స్కీమ్ లో అకౌంట్ తీసుకోవచ్చు. దీనిలో పెట్టే మొత్తానికి ట్యాన్స్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది. దీర్ఘకాల పెట్టుబడి కావడంతో పదవి విరమణ సమయంలో పెద్ద మొత్తంలో నిధులు చేతికి అందుతాయి. కుటుంబ బాధ్యతలు తీర్చుకున్న తర్వాత కూడా స్వతంత్రంగా జీవించేందుకు ఈస్కీమ్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

 రికరింగ్ డిపాజిట్ :

మూడవది రికరింగ్ డిపాజిట్ స్కీమ్. ఇది రిస్క్ లేని స్కీమ్. మహిళలకు పూర్తి భద్రతనిస్తుంది. ప్రతినెలా కొంత మొత్తాన్ని బ్యాంకులో జమ చేసినట్లయితే.. మెచ్యూరిటీ తర్వాత ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అందుతుంది. పిల్లల చదువు, పెళ్లి ఖర్చులు లేదంటే అత్యవసరాల కోసం ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తో పోలిస్తే రాబడి తక్కువగా ఉన్నా కూడా భద్రత మాత్రం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

Also Read: Mudra Loan: ముద్రా లోన్ పొందాలంటే ఎలా? ఎవరికీ ఎంత లోన్ ఇస్తారు.? దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే ఎలాంటి అర్హతలు ఉండాలి..?

టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్:

ఈ మూడు స్కీముల్లో డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయగా మిగిలిన డబ్బులతో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ కట్టండి. ఇది కుటుంబానికి భరోసానిస్తుంది. మహిళలు తప్పకుండా టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి. అనుకోని పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు, కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో పడకుండా ఇది మీకు రక్షణగా నిలుస్తుంది. తక్కువ ప్రీమియంతో పెద్ద కవరేజీని పొందవచ్చు.

హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్:

ఐదవది..చివరిది.. అత్యంత ముఖ్యమైంది. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. అనారోగ్యం చెప్పిరాదు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వైద్య ఖర్చుల కోసం హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే చిన్న వయస్సులోనే మంచి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకుంటే.. ఆసుపత్రి ఖర్చుల నుంచి కుటుంబాన్ని గట్టెక్కిస్తుంది.

వచ్చే కొత్త ఏడాది 2026లో ఈ ఐదు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మహిళలు ఆర్థికంగా బలంగా మారడమే కాదు..దీర్ఘకాలంలో కోటీశ్వరులుగా మారుతారు. సంపద అనేది ఒక రోజులోనే కూడబెడితే రాదు. రూపాయి రూపాయి పొదుపు చేస్తూ సరైన ప్రణాళి, క్రమశిక్షణ ఉంటే ప్రతి మహిళ తన ఆర్థిక భవిష్యత్తును తానే నిర్మించుకునే సత్తా ఉంటుంది.

Also Read: Sukanya Samriddhi Scheme: ఏ వయస్సున్న ఆడపిల్లలకు సుకన్య సమృద్ధి యోజన పథకం వర్తిస్తుంది? అర్హతలు ఏంటి? వడ్డీ రేట్లు ఎలా ఉంటాయి..?

 

