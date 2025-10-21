English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Car Discounts: స్కోడా కారుపై బంపర్ ఆఫర్.. ఏకంగా రూ.65 వేలు తగ్గింపు

Best Car Offers 2025: స్కోడా కైలాక్ కారుపై బంపర్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. రూ.65 వేల వరకు తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంది. రూ.6 లక్షల ఎక్స్‌ షోరూమ్‌ ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఫీచర్స్ వివరాలు ఇలా.. 

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 21, 2025, 01:45 PM IST

Best Car Offers 2025: కార్లు కొనుగోళ్లు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా జీఎస్‌టీ తగ్గింపు తరువాత ఎక్కువ మంది కార్ల తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే కొన్ని కార్లు జీఎస్‌టీతో సంబంధం లేకుండా అమ్ముడుపోతున్నాయి. స్కోడా పవర్‌ఫుల్ SUV కైలాక్ కారు విడుదలైన 8 నుంచి 9 నెలల్లోనే భారత్‌లో 30,000 యూనిట్లకు పైగా అమ్ముడైంది. ఈ కారు ధర తక్కువగా ఉండడం.. ఫ్యూచర్లు ఎక్కువగా ఉండడంతో దీపావళిగా పెద్ద సంఖ్యలో కస్టమర్లు కొనుగోలు చేశారు. ఈ కారు ఫీచర్లు, ధరపై ఎంత డిస్కౌంట్ ఉంది..? వంటి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం...

Add Zee News as a Preferred Source

స్కోడా కైలాక్ కారు ధర రూ.7.54 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది. కైలాక్ సబ్-కాంపాక్ట్ SUV కొనుగోలుదారులకు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. స్ట్రాంగ్ వర్కింగ్ కండీషన్, క్వాలిటీకి పెట్టింది పేరు. స్కోడా కైలాక్ 1.0-లీటర్ టర్బో చార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో వర్క్ చేస్తుంది. ఈ కారు ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో (మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ రెండూ) వర్క్ చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 115 hp గరిష్ట పవర్‌ను, 178 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

ఈ కారులో నాలుగు వేరియంట్లు ఉన్నాయి. క్లాసిక్, సిగ్నేచర్, సిగ్నేచర్ ప్లస్, ప్రెస్టీజ్ నుంచి తమకు నచ్చిన కారును ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది. ఇంకా ఈ SUV ఏడు ఆకర్షణీయమైన కలర్స్‌లో కస్టమర్స్‌కు అందుబాటులో ఉంది. ఆలివ్ గోల్డ్, లావా బ్లూ, టోర్నాడో రెడ్, కార్బన్ స్టీల్, బ్రిలియంట్ సిల్వర్, క్యాండీ వైట్, డీప్ పెర్ల్ బ్లాక్ మార్కెట్‌లో లభిస్తుంది. ఈ కారుపై రూ.65,000 వరకు తగ్గింపును పొందొచ్చు. ఈ డిస్కౌంట్‌తో దాదాపు రూ.6 లక్షలకు (ఎక్స్-షోరూమ్) లభిస్తుంది. కారు కొనేప్లాన్‌లో ఉంటే దీనిపై ఓ లుక్కేయండి.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Car DiscountsSkoda KylaqBest Car OffersCar OffersCar Offers 2025

