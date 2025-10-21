Car Discounts: స్కోడా కారుపై బంపర్ ఆఫర్.. ఏకంగా రూ.65 వేలు తగ్గింపు

Best Car Offers 2025: కార్లు కొనుగోళ్లు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా జీఎస్టీ తగ్గింపు తరువాత ఎక్కువ మంది కార్ల తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే కొన్ని కార్లు జీఎస్టీతో సంబంధం లేకుండా అమ్ముడుపోతున్నాయి. స్కోడా పవర్ఫుల్ SUV కైలాక్ కారు విడుదలైన 8 నుంచి 9 నెలల్లోనే భారత్లో 30,000 యూనిట్లకు పైగా అమ్ముడైంది. ఈ కారు ధర తక్కువగా ఉండడం.. ఫ్యూచర్లు ఎక్కువగా ఉండడంతో దీపావళిగా పెద్ద సంఖ్యలో కస్టమర్లు కొనుగోలు చేశారు. ఈ కారు ఫీచర్లు, ధరపై ఎంత డిస్కౌంట్ ఉంది..? వంటి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం...
స్కోడా కైలాక్ కారు ధర రూ.7.54 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది. కైలాక్ సబ్-కాంపాక్ట్ SUV కొనుగోలుదారులకు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. స్ట్రాంగ్ వర్కింగ్ కండీషన్, క్వాలిటీకి పెట్టింది పేరు. స్కోడా కైలాక్ 1.0-లీటర్ టర్బో చార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వర్క్ చేస్తుంది. ఈ కారు ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో (మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ రెండూ) వర్క్ చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 115 hp గరిష్ట పవర్ను, 178 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ఈ కారులో నాలుగు వేరియంట్లు ఉన్నాయి. క్లాసిక్, సిగ్నేచర్, సిగ్నేచర్ ప్లస్, ప్రెస్టీజ్ నుంచి తమకు నచ్చిన కారును ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది. ఇంకా ఈ SUV ఏడు ఆకర్షణీయమైన కలర్స్లో కస్టమర్స్కు అందుబాటులో ఉంది. ఆలివ్ గోల్డ్, లావా బ్లూ, టోర్నాడో రెడ్, కార్బన్ స్టీల్, బ్రిలియంట్ సిల్వర్, క్యాండీ వైట్, డీప్ పెర్ల్ బ్లాక్ మార్కెట్లో లభిస్తుంది. ఈ కారుపై రూ.65,000 వరకు తగ్గింపును పొందొచ్చు. ఈ డిస్కౌంట్తో దాదాపు రూ.6 లక్షలకు (ఎక్స్-షోరూమ్) లభిస్తుంది. కారు కొనేప్లాన్లో ఉంటే దీనిపై ఓ లుక్కేయండి.
Also Read: Brs ktr Video: అసలు.. నీతి, రీతి ఏమైనా ఉందా మీకు..?.. దానం నాగేందర్పై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..
Also Read: Riyaz Encounter: రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్లో బిగ్ ట్విస్ట్.. సిట్టింగ్ జడ్జీతో విచారణ చేపట్టాలని సంచలన డిమాండ్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook