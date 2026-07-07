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20 లక్షల మందికి ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. ఈ పత్రాలు చూపిస్తే చాలు.. సొంతిల్లు కల నెరవేరినట్లే..!!

Delhi JJ Cluster Scheme: ఢిల్లీ ప్రభుత్వం సుమారు 5లక్షల కుటుంబాలకు అంటే.. 20లక్షల మందికి ఇళ్లను నిర్మించాలని యోచిస్తోంది. అయితే ఈ స్కీముకు అర్హులెవరు.. ఎవరు బెనిఫిట్ పొందగలరో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 07, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:41 PM IST
20 లక్షల మందికి ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. ఈ పత్రాలు చూపిస్తే చాలు.. సొంతిల్లు కల నెరవేరినట్లే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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20 లక్షల మందికి ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. ఈ పత్రాలు చూపిస్తే చాలు.. సొంతిల్లు కల నెరవేరినట్లే..!!
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