/20 లక్షల మందికి ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. ఈ పత్రాలు చూపిస్తే చాలు.. సొంతిల్లు కల నెరవేరినట్లే..!!

Delhi JJ Cluster Scheme: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో సొంత ఇల్లు కలిగి ఉండటం మామూలు విషయం కాదు. సొంత ఇల్లు లేకుండా ఎంతో మంది నిరాశ్రుయులుగా ఉన్నారు. అలాంటి వారిని గుర్తించిన ప్రభుత్వం.. దాదాపు 20లక్షల మందికి ఇంటి కలను నెరవేర్చడానికి కృషి చేస్తోంది. మురికివాడ ఉన్నచోట, ఒక ఇల్లు ఉంటుంది అనేది ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన అతిపెద్ద వాగ్దానం. ఈ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చడానికి, ప్రభుత్వం జేజే క్లస్టర్ పునరాభివృద్ధి పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ పథకం కింద.. సుమారు 5 లక్షల కుటుంబాలు అంటే దాదాపు 20 లక్షల మంది ప్రజలు లబ్ధి పొందుతారు.
ఢిల్లీ మురికివాడలు.. జేజే క్లస్టర్ల పునరావాస.. పునఃస్థాపన విధానం.. 2026ను కేంద్రం, ఢిల్లీ ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా రూపొందించాయి. దీని మొదటి దశలో ఐదు మురికివాడల ప్రాంతాలు లేదా జేజే క్లస్టర్లలో పునరావాసం కల్పిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఈ పథకం కింద 4,400 ఫ్లాట్లను పంపిణీ చేశారు. కొన్ని క్లస్టర్లలో నిర్మాణానికి టెండర్ల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఈ పథకం ప్రధానంగా ప్రారంభ దశలోనే ఉంది. మొత్తం సుమారు 50 క్లస్టర్లలో నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. 5 లక్షల కుటుంబాలకు చెందిన దాదాపు 20 లక్షల మంది ఈ పథకానికి అర్హులు. అయితే, నిర్దిష్ట ప్రమాణాలను పాటించే కుటుంబాలు మాత్రమే అర్హత పొందుతాయి. అంతేకాకుండా, కొన్ని పత్రాలు అవసరం, అవి లేకుండా ప్రయోజనాలను పొందలేరు.
అర్హులైన మురికివాడల నివాసితులకు ప్రభుత్వం రాయితీతో కూడిన పక్కా ఫ్లాట్లను అందిస్తుంది. కానీ వారు లబ్ధిదారుని వాటాను చెల్లించవలసి ఉంటుంది. ప్రస్తుత DDA/DUSIB పునరావాస నమూనా ప్రకారం.. ప్రాజెక్ట్ను బట్టి ఈ మొత్తం సుమారుగా రూ. 1.12 లక్షల నుండి రూ.1.42 లక్షల వరకు ఉంటుంది. అయితే, క్లస్టర్లను బట్టి ఈ ధర మారే అవకాశం ఉంటుంది. ఫ్లాట్ను స్వాధీనం చేసుకున్నప్పుడు సుమారుగా రూ. 30,000 నిర్వహణ నిధిని కూడా జమ చేయాలి. అంటే లబ్ధిదారుడు చాలా తక్కువ ధరకే ఫ్లాట్ను పొందుతాడు.
ఈ పథకం ప్రయోజనాలను పొందడానికి కొన్ని అర్హతా షరతులు ఉన్నాయి. వయోజనులైన భారత పౌరులు మాత్రమే ఈ పథకం లబ్ధిదారులు. ప్రభుత్వ విధానం ప్రకారం, 2025కు ముందు ఉనికిలో ఉన్న మురికివాడల ప్రాంతాల నివాసితులకు మాత్రమే ఈ పథకం ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇది కాకుండా.. ఢిల్లీ అర్బన్ షెల్టర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ బోర్డ్ (DUSIB) భూ యాజమాన్య సంస్థల సర్వేలో పేర్లు ఉన్న వ్యక్తులు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హులుగా ఉంటారు.
ఫ్లాట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటున్న కుటుంబంలోని ఏ సభ్యుని పేరు మీద కూడా భూమి గానీ, ఇల్లు గానీ ఉండకూడదు.
ఒక మురికివాడను వాణిజ్యపరంగా వాడుకుంటే, దానివల్ల ఆ మురికివాడలో నివసించే ప్రజలకు ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు.
ఏ పత్రాలు అవసరం?
అర్హతతో పాటు.. ఈ పథకం నుండి ప్రయోజనం పొందడానికి మీ అర్హతను నిరూపించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన పత్రాలు అవసరం ఉంటుంది. అవి..
పాస్పోర్ట్
రేషన్ కార్డ్
విద్యుత్ బిల్లు
డ్రైవర్ లైసెన్స్
గుర్తింపు పత్రం
బ్యాంక్ పాస్బుక్
కుల ధృవీకరణ పత్రం
వైకల్య ధృవీకరణ పత్రం
పెన్షన్ పత్రం
మొదలైన పత్రాలు మీరు భారత పౌరులని నిరూపిస్తాయి. వీటితోపాటుగా మీరు కొంతకాలం ఎంపిక చేసిన జేజే క్లస్టర్లో నివసించారని నిరూపించుకోవాలి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook