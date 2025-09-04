Flipkart Big Billion Days 2025: ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్రియులకు గుడ్న్యూస్. అతిపెద్ద ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్లాట్ఫామ్లలో ఒకటైన ఫ్లిప్కార్ట్ తన తదుపరి సేల్ను ప్రకటించింది. గత కొన్ని రోజులుగా ఫ్లిప్కార్ట్ తన సైట్లో ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ గురించి టీజర్లను విడుదల చేస్తోంది. దాని వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ 2025
ప్రతి సంవత్సరం లాగే, ఫ్లిప్కార్ట్ టాప్ గాడ్జెట్లపై కొన్ని గొప్ప డిస్కౌంట్లు, అదనపు బ్యాంకింగ్ ప్రయోజనాలు, మరెన్నో ఆఫర్లను తీసుకురానుంది. ప్రస్తుతానికి, ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ ఫ్లిప్కార్ట్ తన అతిపెద్ద సేల్ కోసం 'త్వరలో రాబోతోంది' లేబుల్ను చూపుతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన లీక్లు వినియోగదారులకు కొంత ఉపయోగకరమైన సమాచారాన్ని అందించాయి.
సేల్ తేదీ, టైమ్..
ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ గతంలో ఒక నిర్దిష్ట నమూనాను అనుసరిస్తోంది. ఇది సాధారణంగా సెప్టెంబర్ మధ్య నుండి అక్టోబర్ మొదటి వారం వరకు కొనసాగుతుంది. దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ 2025 సేల్ సెప్టెంబర్ 30, 2025 నాటికి ప్రారంభమవుతుందని మనం ఆశించవచ్చు.
ఫ్లిప్కార్ట్ VIP, ప్లస్, బ్లాక్ సబ్స్క్రైబర్లు అర్ధరాత్రి 12:00 గంటలకు సేల్ను యాక్సెస్ చేయవచ్చని, సాధారణ వినియోగదారులు మధ్యాహ్నం 12:00 గంటల వరకు వేచి ఉండాల్సి ఉంటుందని సమాచారం.
ఈ ఆఫర్లు ఉండొచ్చు..
ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ 2025 సందర్భంగా, మీరు ఐఫోన్ 16 ప్రో మాక్స్, మోటో ఎడ్జ్ 60 ప్రో, శామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ 24 వంటి ఇంకా మరెన్నో స్మార్ట్ఫోన్లపై అద్భుతమైన ఆఫర్లను ఖచ్చితంగా ఉంటాయని గ్యాడ్జెట్ నిపుణులు ఆశిస్తున్నారు. ఈ ఆఫర్లు కేవలం ఫోన్లకే పరిమితం కాకుండా.. అవి ఫోన్ కవర్లు, కెమెరాలపై కూడా ఆఫర్లు ఉన్నాయి.
దీనితో పాటు, ప్లేస్టేషన్ 5 కన్సోల్ కూడా ఈ సేల్లో మరింత తగ్గింపును పొందవచ్చు. వీటిని కొనాలనుకునే గేమర్లందరికీ ఇది శుభవార్త. అంతేకాకుండా, స్మార్ట్ టీవీలు, ల్యాప్టాప్లు, ముఖ్యంగా మ్యాక్బుక్ M2, మరిన్నింటిపై డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.
బ్యాంక్ ఆఫర్లు
- ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ 2025 సందర్భంగా అన్ని కస్టమర్లు యాక్సిస్ బ్యాంక్, ICICI బ్యాంక్ కార్డులపై 10 శాతం తక్షణ తగ్గింపు పొందుతారు .
- ఇంకా ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఎటువంటి ఖర్చు లేని EMI, ఆకర్షణీయమైన ఎక్స్ఛేంజ్ ఎంపికలను కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయని సమాచారం.
- ఇది వినియోగదారునికి షాపింగ్ అనుభవాన్ని మరింత సౌకర్యవంతంగా చేస్తుంది.
