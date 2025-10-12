English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Flipkart Sale: దీపావళికి బంపర్ ఆఫర్.. కేవలం 3,999కే LED స్మార్ట్ టీవీని కొనేయండి

Flipkart Sale: దీపావళికి బంపర్ ఆఫర్.. కేవలం 3,999కే LED స్మార్ట్ టీవీని కొనేయండి

Smart TV Under 5000: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో దీపావళి సందర్భంగా ప్రత్యేక సేల్ నడుస్తోంది. ఈ సమయంలో ప్రతి వస్తువుపైనా తప్పనిసరి డిస్కౌంట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో LED స్మార్ట్‌టీవీని కేవలం రూ. 3,999కే ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 12, 2025, 01:15 PM IST

Trending Photos

School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
7
Diwali 2025 holidays
School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
5
Udaya Bhanu
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
5
PF Balance Check
PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
6
govt employees
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
Flipkart Sale: దీపావళికి బంపర్ ఆఫర్.. కేవలం 3,999కే LED స్మార్ట్ టీవీని కొనేయండి

Smart TV Under 5000: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో దీపావళి సందర్భంగా ప్రత్యేక సేల్ నడుస్తోంది. ఈ సమయంలో ప్రతి వస్తువుపైనా తప్పనిసరి డిస్కౌంట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో LED స్మార్ట్‌టీవీని కేవలం రూ. 3,999కే ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

థామ్సన్ LED స్మార్ట్ టీవీ ఆఫర్లు
ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ప్రారంభమైన దీపావళి సేల్‌లో మీరు కేవలం రూ.5,499 ప్రారంభ ధరకే LED స్మార్ట్ టీవీని ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. స్మార్ట్ టీవీలు,  హోమ్ అప్లయిన్సెస్ తయారీ కంపెనీ థామ్సన్ తమ వివిధ స్మార్ట్ టీవీల ధరలను తగ్గించింది. కంపెనీ స్మార్ట్ టీవీలు కేవలం రూ.5,999 ప్రారంభ ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. వినియోగదారులు 24 అంగుళాల నుండి 75 అంగుళాల వరకు LED స్మార్ట్ టీవీలను చాలా సరసమైన ధరలకు కొనుగోలు చేయవచ్చు.

రూ.5,499కి స్మార్ట్ టీవీ..
థామ్సన్ బ్రాండ్‌కు చెందిన 24-అంగుళాల స్క్రీన్ సైజు స్మార్ట్ టీవీ మోడల్ నంబర్ 24AlphaQ001 ను ఫ్లిప్‌కార్ట్ సేల్‌లో కేవలం రూ.5,999 కు కొనుగోలు చేయవచ్చు. మోడల్ నంబర్ 24TM2490-25 ను కేవలం రూ.3,999 కు కొనుగోలు చేయవచ్చు. కంపెనీ వద్ద 24-అంగుళాల స్క్రీన్ సైజు కలిగిన ఈ స్మార్ట్ టీవీలు రెండు ఉన్నాయి. అయితే, 32-అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీ మోడల్ నంబర్ 32TM3290-25 ను రూ.6,999 కు కొనుగోలు చేయవచ్చు.

థామ్సన్ 40-అంగుళాల LED స్మార్ట్ టీవీని రూ.12,499కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. 43-అంగుళాల 4K LED స్మార్ట్ టీవీ ధరలు కేవలం రూ.13,499 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. కంపెనీ ఆల్ఫా, AQI, RT సిరీస్ స్మార్ట్ టీవీలు చాలా సరసమైన ధరలకు లభిస్తాయి. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఆ కంపెనీ అతి తక్కువ ధరలకు అతిపెద్ద స్క్రీన్ సైజు స్మార్ట్ టీవీలను అందిస్తోంది. ఫ్లిప్‌కార్ట్ దీపావళి సేల్ సందర్భంగా.. 50-అంగుళాల 4K LED స్మార్ట్ టీవీ కేవలం రూ.22,199 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. 55-అంగుళాల టీవీ రూ.26,299 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. 65-అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీని రూ.38,999 కు ఇంటికి తీసుకురావచ్చు.

క్వాంటం LED టీవీ
ఇటీవల విడుదల చేసిన క్వాంటం LED టీవీ సిరీస్ ధరలను కూడా కంపెనీ తగ్గించింది. కంపెనీ 65 అంగుళాల మోడల్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.57,999కి అందుబాటులో ఉంది. 75 అంగుళాల మోడల్ ధర రూ.84,999. జీఎస్టీ రేటు తగ్గింపు తర్వాత కంపెనీ తన తాజా స్మార్ట్ టీవీల ధరలను వేల రూపాయలు తగ్గించింది.

Also Read: Gold Rate: కేవలం రూ. 10,000కే 10 గ్రాముల బంగారం! అది కూడా హాల్‌మార్క్‌తో..!

Also Read: Bra Fence: ఆడవాళ్లు బ్రా వేలాడదీసి, ముద్దు పెట్టుకోవాలి..ఆ గ్రామంలో వింత ఆచారం!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

LED Smart TV SaleSmart tv Rs 5499flipkart Diwali sale 2025LED Smart tvLED Smart TV offers

Trending News