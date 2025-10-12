Flipkart Sale: దీపావళికి బంపర్ ఆఫర్.. కేవలం 3,999కే LED స్మార్ట్ టీవీని కొనేయండి

Smart TV Under 5000: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్కార్ట్లో దీపావళి సందర్భంగా ప్రత్యేక సేల్ నడుస్తోంది. ఈ సమయంలో ప్రతి వస్తువుపైనా తప్పనిసరి డిస్కౌంట్ను ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో LED స్మార్ట్టీవీని కేవలం రూ. 3,999కే ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
థామ్సన్ LED స్మార్ట్ టీవీ ఆఫర్లు
ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రారంభమైన దీపావళి సేల్లో మీరు కేవలం రూ.5,499 ప్రారంభ ధరకే LED స్మార్ట్ టీవీని ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. స్మార్ట్ టీవీలు, హోమ్ అప్లయిన్సెస్ తయారీ కంపెనీ థామ్సన్ తమ వివిధ స్మార్ట్ టీవీల ధరలను తగ్గించింది. కంపెనీ స్మార్ట్ టీవీలు కేవలం రూ.5,999 ప్రారంభ ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. వినియోగదారులు 24 అంగుళాల నుండి 75 అంగుళాల వరకు LED స్మార్ట్ టీవీలను చాలా సరసమైన ధరలకు కొనుగోలు చేయవచ్చు.
రూ.5,499కి స్మార్ట్ టీవీ..
థామ్సన్ బ్రాండ్కు చెందిన 24-అంగుళాల స్క్రీన్ సైజు స్మార్ట్ టీవీ మోడల్ నంబర్ 24AlphaQ001 ను ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్లో కేవలం రూ.5,999 కు కొనుగోలు చేయవచ్చు. మోడల్ నంబర్ 24TM2490-25 ను కేవలం రూ.3,999 కు కొనుగోలు చేయవచ్చు. కంపెనీ వద్ద 24-అంగుళాల స్క్రీన్ సైజు కలిగిన ఈ స్మార్ట్ టీవీలు రెండు ఉన్నాయి. అయితే, 32-అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీ మోడల్ నంబర్ 32TM3290-25 ను రూ.6,999 కు కొనుగోలు చేయవచ్చు.
థామ్సన్ 40-అంగుళాల LED స్మార్ట్ టీవీని రూ.12,499కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. 43-అంగుళాల 4K LED స్మార్ట్ టీవీ ధరలు కేవలం రూ.13,499 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. కంపెనీ ఆల్ఫా, AQI, RT సిరీస్ స్మార్ట్ టీవీలు చాలా సరసమైన ధరలకు లభిస్తాయి. ఫ్లిప్కార్ట్లో బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఆ కంపెనీ అతి తక్కువ ధరలకు అతిపెద్ద స్క్రీన్ సైజు స్మార్ట్ టీవీలను అందిస్తోంది. ఫ్లిప్కార్ట్ దీపావళి సేల్ సందర్భంగా.. 50-అంగుళాల 4K LED స్మార్ట్ టీవీ కేవలం రూ.22,199 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. 55-అంగుళాల టీవీ రూ.26,299 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. 65-అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీని రూ.38,999 కు ఇంటికి తీసుకురావచ్చు.
క్వాంటం LED టీవీ
ఇటీవల విడుదల చేసిన క్వాంటం LED టీవీ సిరీస్ ధరలను కూడా కంపెనీ తగ్గించింది. కంపెనీ 65 అంగుళాల మోడల్ ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ.57,999కి అందుబాటులో ఉంది. 75 అంగుళాల మోడల్ ధర రూ.84,999. జీఎస్టీ రేటు తగ్గింపు తర్వాత కంపెనీ తన తాజా స్మార్ట్ టీవీల ధరలను వేల రూపాయలు తగ్గించింది.
