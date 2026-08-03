Flipkart Food Delivery : ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ త్వరలో ఫుడ్ డెలివరీ రంగంలోకి ప్రవేశించబోతోంది. ఇప్పటికే ఆన్లైన్ షాపింగ్.. క్విక్ కామర్స్ సేవలను అందిస్తున్న ఈ సంస్థ, ఆగస్టు 15న బెంగళూరులో పైలట్ ఫుడ్ డెలివరీ సేవను ప్రారంభించడానికి సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం, భారతదేశంలోని ఫుడ్ డెలివరీ మార్కెట్లో జొమాటో.. స్విగ్గీ ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాయి. ఇటీవల, రాపిడో 'ఓన్లీ' పేరుతో ఈ రంగంలోకి ప్రవేశించిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ పోటీ పడటానికి సిద్ధమవుతోంది.
ప్రస్తుతం, జొమాటో , స్విగ్గీ రెస్టారెంట్లు, హోటళ్ల నుండి 16 నుండి 30 శాతం కమీషన్ వసూలు చేస్తున్నాయి. అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్ కేవలం 10 శాతం మాత్రమే వసూలు చేయాలని యోచిస్తోంది. తక్కువ కమీషన్లతో ఎక్కువ రెస్టారెంట్లను ఆకర్షించే వ్యూహాన్ని ఈ సంస్థ అమలు చేస్తోంది. మొదటి దశలో బెంగళూరులో ఈ సేవను ప్రారంభించిన తర్వాత, వినియోగదారుల స్పందన ఆధారంగా ఇతర నగరాలకు విస్తరించాలని ఫ్లిప్కార్ట్ యోచిస్తోంది. డిమాండ్.. స్పందనను బట్టి దీనిని ఇతర నగరాలకు విస్తరించే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ ప్రధాన ఫ్లిప్కార్ట్ యాప్తో పాటు ప్రత్యేక ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ను కూడా ప్రారంభించవచ్చు. అయితే దీనిని ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్తో కలిసి ఈ సేవను ప్రారంభించడానికి సిద్ధమవుతోంది. దీనివల్ల రెస్టారెంట్లకు మరిన్ని భాగస్వామ్య అవకాశాలు లభించి, ఫుడ్ డెలివరీ మార్కెట్లో పోటీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రత్యేకంగా ఫుడ్ డెలివరీ విభాగం కోసం మరో యాప్ను కూడా ప్రారంభిస్తోంది. రెస్టారెంట్లను భాగస్వాములుగా చేర్చుకునే ప్రక్రియ ఇప్పటికే కొనసాగుతోందని సమాచారం. ఫుడ్ డెలివరీ రంగంలో పోటీ పెరిగితే, వినియోగదారులు మెరుగైన ఆఫర్లు, తక్కువ డెలివరీ ఛార్జీలను పొందే అవకాశం ఉంది. అలాగే, తక్కువ కమీషన్ల వల్ల రెస్టారెంట్లు కూడా ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది.అయితే, కస్టమర్లు.. రెస్టారెంట్లు ఈ కొత్త ప్లాట్ఫామ్ను ఎంతవరకు స్వీకరిస్తారో అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
Also Read: EPF పెన్షనర్లకు షాక్.. నిలిచిపోయిన పింఛన్లు
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe