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స్విగ్గీ, జొమాటోకు పోటీగా ఫ్లిప్‌కార్ట్.. ఆగస్టు 15 నుంచి ఫుడ్ డెలివరీ..!!

Flipkart Food Delivery: స్విగ్గీ, జొమాటోలకు చెక్ పెట్టేందుకు రెడీ అవుతోంది ఫ్లిప్ కార్ట్. త్వరలోనే ఫుడ్ డెలివరీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టేందుకు ఫ్లిప్ కార్ట్ రెడీ అవుతోంది. ఇప్పటికే ఆన్ లైన్ షాపింగ్, క్విక్ కామర్స్ సర్వీస్ అందిస్తున్న ఈ సంస్థ ఆగస్టు 15వ తేదీ నుంచి బెంగళూరులో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఫుడ్ డెలివరీ సర్వీసులను ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 03, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:39 AM IST
స్విగ్గీ, జొమాటోకు పోటీగా ఫ్లిప్‌కార్ట్.. ఆగస్టు 15 నుంచి ఫుడ్ డెలివరీ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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స్విగ్గీ, జొమాటోకు పోటీగా ఫ్లిప్‌కార్ట్.. ఆగస్టు 15 నుంచి ఫుడ్ డెలివరీ..!!
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