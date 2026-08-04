/ ఫ్రీగా నెట్ ఫ్లిక్స్ చూసేయాలని ఉందా.. Flipkart లో ఇలా షాపింగ్ చేస్తే.. బంపర్ ఆఫర్..!!

Flipkart- Free Netflix Offer: ప్రస్తుతం ఈ కామర్స్ కంపెనీలు షోరూంల కన్నా కూడా అధిక డిస్కౌంట్స్ ఇస్తూ కస్టమర్లను ఆకర్షిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఆగస్టు 15 నేపథ్యంలో పలు ఈ కామర్స్ కంపెనీలు ఈ ఆఫర్లను అందిస్తున్నాయి ప్రస్తుతం Flipkart అందిస్తున్నటువంటి ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్ల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. డెలివరీ సర్వీసులకు మాత్రమే పరిమితం అయినటువంటి ఫ్లిప్ కార్ట్, ఇప్పుడు ఓటిటీ ప్రేక్షకులకు కూడా ఒక అదిరిపోయే ఆఫర్ ప్రకటించింది. అదే ఉచిత నెట్ ఫ్లిక్స్ సబ్ స్క్రిప్షన్. ఎవరైతే తరచూ ఓటిటిలో వెబ్ సిరీస్, కొత్త సినిమాలను చూసేందుకు ఇష్టపడతారో వారికి ఆఫర్ చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పవచ్చు. తాజాగా Flipkart తన ప్రత్యేక కస్టమర్ల కోసం Netflix Mobile ప్లాన్ను ఉచితంగా అందించే కొత్త ఆఫర్ను ప్రకటించింది.
ఈ ఆఫర్ Flipkart Plus సభ్యులకు మాత్రమే అన్న సంగతి గుర్తుంచుకోవాలి. మీకు కూడా ఈ ఆఫర్ కావాలంటే ముందుగా ఫ్లిప్ కార్ట్ Plus మెంబర్షిప్ పొందాల్సి ఉంటుంది. ఒక క్యాలెండర్ నెలలో కనీసం 4 ఆర్డర్లు పూర్తి చేస్తే ఈ ఆఫర్ లభిస్తుంది. ఆర్డర్ల పైన ఒక నిబంధన ఉంది. ప్రతి ఆర్డర్ విలువ కనీసం రూ. 299 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండాలి.
అంతేకాదు Flipkart, Flipkart Grocery లేదా Flipkart Minutesలో చేసినవైనా ఈ ఆఫర్కు పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. నాలుగో ఆర్డర్ డెలివరీ పూర్తైన తర్వాత Netflix Mobile ప్లాన్ను క్లెయిమ్ చేసే అవకాశం యాప్లో కనిపిస్తుంది. వినియోగదారులు 30 రోజుల Netflix Mobile సబ్స్క్రిప్షన్ను ఉచితంగా పొందవచ్చు.
ఈ ప్లాన్ ద్వారా మొబైల్ లేదా ట్యాబ్లెట్లో మాత్రమే Netflix కంటెంట్ను చూడవచ్చు. ఇప్పటికే Netflix సబ్ స్క్రిప్షన్ ఉన్నవారు కూడా నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఈ ఆఫర్కు అర్హులు కావచ్చని కంపెనీ తెలిపింది. ఈ ఆఫర్ ఆగస్టు 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చినట్లు Flipkart ప్రకటించింది.
ఆఫర్కు సంబంధించిన పూర్తి నిబంధనలను Flipkart యాప్ లేదా అధికారిక వెబ్సైట్లో పరిశీలించాలని కంపెనీ సూచిస్తోంది. OTT సేవలను ప్రోత్సహించడంతో పాటు వినియోగదారుల కొనుగోళ్లను పెంచే లక్ష్యంతో Flipkart ఈ భాగస్వామ్యాన్ని తీసుకొచ్చినట్లు భావిస్తున్నారు. తరచూ Flipkartలో షాపింగ్ చేసే కస్టమర్లకు ఈ ఆఫర్ ద్వారా ప్రత్యేక అదనపు ప్రయోజనం లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ ఆఫర్ అందరికీ కాదు. Flipkart Plus సభ్యులకు మాత్రమే అన్న సంగతి గుర్తుంచుకోవాలి.
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