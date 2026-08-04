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ఫ్రీగా నెట్ ఫ్లిక్స్ చూసేయాలని ఉందా.. Flipkart లో ఇలా షాపింగ్ చేస్తే.. బంపర్ ఆఫర్..!!

Flipkart- Free Netflix Offer: ఫ్లిప్ కార్ట్, ఇప్పుడు ఓటిటీ ప్రేక్షకులకు కూడా ఒక అదిరిపోయే ఆఫర్ ప్రకటించింది. అదే ఉచిత నెట్ ఫ్లిక్స్ సబ్ స్క్రిప్షన్. ఎవరైతే తరచూ ఓటిటిలో వెబ్ సిరీస్, కొత్త సినిమాలను చూసేందుకు ఇష్టపడతారో  వారికి ఆఫర్ చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 04, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:07 AM IST
ఫ్రీగా నెట్ ఫ్లిక్స్ చూసేయాలని ఉందా.. Flipkart లో ఇలా షాపింగ్ చేస్తే.. బంపర్ ఆఫర్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఫ్రీగా నెట్ ఫ్లిక్స్ చూసేయాలని ఉందా.. Flipkart లో ఇలా షాపింగ్ చేస్తే.. బంపర్ ఆఫర్..!!
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