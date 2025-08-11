Best Stocks To Buy: రిస్క్ తక్కువ.. ప్రాఫిట్ ఎక్కువ అందించే స్టాక్స్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే ఈ 7ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్ ఓసారి చెక్ చేయండి..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Best Stocks To Buy: రిస్క్ లేకుండా ప్రాఫిట్ ఎక్కువగా అందించే స్టాక్  కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నారా. అయితే ఈ 7 ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్ గురించి ఓసారి చూడండి. ఎందుకంటే ప్రముఖ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ కంపెనీ స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ప్లస్, ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టార్ కు చెందిన ఏడు స్టాక్స్ కి బై రేటింగ్ ఇస్తున్నట్లు  స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడిదారులకు సూచించింది. త్వరలోనే ఈ 7 ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్ 30శాతం వరకు లాభాన్ని అందించే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు బ్రోకరేజీ కంపెనీ సైతం తెలిపింది.   

Aug 11, 2025

Best Stocks To Buy: రిస్క్ లేకుండా ప్రాఫిట్ ఎక్కువగా అందించే స్టాక్  కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నారా. అయితే ఈ 7 ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్ గురించి ఓసారి చూడండి. ఎందుకంటే ప్రముఖ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ కంపెనీ స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ప్లస్, ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టార్ కు చెందిన ఏడు స్టాక్స్ కి బై రేటింగ్ ఇస్తున్నట్లు  స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడిదారులకు సూచించింది. త్వరలోనే ఈ 7 ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్ 30శాతం వరకు లాభాన్ని అందించే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు బ్రోకరేజీ కంపెనీ సైతం తెలిపింది. 

హిందూస్థాన్ యూనీలీవర్ లిమిటెడ్: 

లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరికి చెందిన హిందూస్థాన్ యూనీలీవర్ లిమిటెడ్ షేరుకు బై రేటింగ్ ఇస్తున్నట్లు స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ప్లస్ వెల్లడించింది. ప్రస్తుత ధర దగ్గర హిందూస్థాన్ యూనీలీవర్ లిమిటెడ్ షేరును కొనుగోలు చేసినట్లయితే సుమారు 3శాతం వరకు లాభాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది. స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ప్లస్ తెలిపింది. 

బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ : 

లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరికి చెందిన బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ లిమిటేడ్ షేరుకు బైట్ రేటింగ్ ఇస్తున్నట్లు స్టాక్ రిపోర్ట్స్ తెలిపింది. ప్రస్తుత ధర వద్ద బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ షేరును కొనుగోలు చేసినట్లయితే 29శాతం లాభాన్ని పొందే ఛాన్స్ ఉంటుందని స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ప్లస్ వెల్లడించింది. 

నెస్లే ఇండియా :

లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరికి చెందిన నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ షేరుకు బై రేటింగ్ ఇస్తున్నట్లు స్టాక్ రిపోర్ట్స్ తెలిపింది. ఒకవేళ ప్రస్తుత ధర దగ్గర నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ షేరును కొనుగోలు చేసినట్లయితే సుమారు 29శాతం లాభాన్నిపొందే ఛాన్స్ ఉంటుందని స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ప్లస్ వెల్లడించింది. 

Also Read: Interest Free Loans: వడ్డీ లేని లోన్.. ఇది కదా సార్ బ్యాంక్ ఆఫర్ అంటే.. డోంట్ మిస్ ది ఛాన్స్..!!  

గోద్రెజ్ కన్స్యూమర్:

లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరికి చెందిన గోద్రెజ్ కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్ షేరుకు బై రేటింగ్ ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఒకవేళ ప్రస్తుత ధర దగ్గర గోద్రెజ్ కన్య్సూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్ షేరును కొనుగోలు చేసినట్లయితే సుమారు 26శాతం లాభాన్ని పొందే ఛాన్స్ ఉంటుందని స్టాక్ తెలిపింది. 

టాటా కన్స్యూమర్ :

లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరికి చెందిన టాటా కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్ షేరుకు బై రేటింగ్ ఇచ్చింది. ప్రస్తుత ధర వద్ద టాటా కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్ షేరును కొనుగోలు చేసినట్లయితే సుమారు 26శాతం లాభాన్ని పొందే ఛాన్స్ ఉంటుందని తెలిపింది. 

Also Read: 8th Pay Commission: బ్యాంక్ క్లర్క్ జీతం ఎంత? 8వ వేతన సంఘం తర్వాత ఎంత పెరుగుతుంది.? 

డాబర్ ఇండియా :

లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరికి చెందిన డాబర్ ఇండియా కు కూడా బై రేటింగ్ ఇస్తున్నట్లు స్టాక్ రిపోర్ట్స్ తెలిపింది. ప్రస్తుత ధర వద్ద డాబర్ ఇండియా లిమిటెడ్ షేరును కొనుగోలు చేస్తే సుమారు 24శాతం లాభం పొందే అవకాశం ఉంటుందని స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ప్లస్ తెలిపింది. 

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

 

