Best Stocks To Buy: రిస్క్ తక్కువ.. ప్రాఫిట్ ఎక్కువ అందించే స్టాక్స్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే ఈ 7ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్ ఓసారి చెక్ చేయండి..!!

Best Stocks To Buy: రిస్క్ లేకుండా ప్రాఫిట్ ఎక్కువగా అందించే స్టాక్ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నారా. అయితే ఈ 7 ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్ గురించి ఓసారి చూడండి. ఎందుకంటే ప్రముఖ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ కంపెనీ స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ప్లస్, ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టార్ కు చెందిన ఏడు స్టాక్స్ కి బై రేటింగ్ ఇస్తున్నట్లు స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడిదారులకు సూచించింది. త్వరలోనే ఈ 7 ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్ 30శాతం వరకు లాభాన్ని అందించే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు బ్రోకరేజీ కంపెనీ సైతం తెలిపింది.
హిందూస్థాన్ యూనీలీవర్ లిమిటెడ్:
లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరికి చెందిన హిందూస్థాన్ యూనీలీవర్ లిమిటెడ్ షేరుకు బై రేటింగ్ ఇస్తున్నట్లు స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ప్లస్ వెల్లడించింది. ప్రస్తుత ధర దగ్గర హిందూస్థాన్ యూనీలీవర్ లిమిటెడ్ షేరును కొనుగోలు చేసినట్లయితే సుమారు 3శాతం వరకు లాభాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది. స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ప్లస్ తెలిపింది.
బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ :
లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరికి చెందిన బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ లిమిటేడ్ షేరుకు బైట్ రేటింగ్ ఇస్తున్నట్లు స్టాక్ రిపోర్ట్స్ తెలిపింది. ప్రస్తుత ధర వద్ద బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ షేరును కొనుగోలు చేసినట్లయితే 29శాతం లాభాన్ని పొందే ఛాన్స్ ఉంటుందని స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ప్లస్ వెల్లడించింది.
నెస్లే ఇండియా :
లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరికి చెందిన నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ షేరుకు బై రేటింగ్ ఇస్తున్నట్లు స్టాక్ రిపోర్ట్స్ తెలిపింది. ఒకవేళ ప్రస్తుత ధర దగ్గర నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ షేరును కొనుగోలు చేసినట్లయితే సుమారు 29శాతం లాభాన్నిపొందే ఛాన్స్ ఉంటుందని స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ప్లస్ వెల్లడించింది.
గోద్రెజ్ కన్స్యూమర్:
లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరికి చెందిన గోద్రెజ్ కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్ షేరుకు బై రేటింగ్ ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఒకవేళ ప్రస్తుత ధర దగ్గర గోద్రెజ్ కన్య్సూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్ షేరును కొనుగోలు చేసినట్లయితే సుమారు 26శాతం లాభాన్ని పొందే ఛాన్స్ ఉంటుందని స్టాక్ తెలిపింది.
టాటా కన్స్యూమర్ :
లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరికి చెందిన టాటా కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్ షేరుకు బై రేటింగ్ ఇచ్చింది. ప్రస్తుత ధర వద్ద టాటా కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్ షేరును కొనుగోలు చేసినట్లయితే సుమారు 26శాతం లాభాన్ని పొందే ఛాన్స్ ఉంటుందని తెలిపింది.
డాబర్ ఇండియా :
లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరికి చెందిన డాబర్ ఇండియా కు కూడా బై రేటింగ్ ఇస్తున్నట్లు స్టాక్ రిపోర్ట్స్ తెలిపింది. ప్రస్తుత ధర వద్ద డాబర్ ఇండియా లిమిటెడ్ షేరును కొనుగోలు చేస్తే సుమారు 24శాతం లాభం పొందే అవకాశం ఉంటుందని స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ప్లస్ తెలిపింది.
