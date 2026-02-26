English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
FIIs Investment: 17నెలల్లో అతిపెద్ద పెట్టుబడి.. ఇండియాకు FII రిటర్న్స్.. నెక్ట్స్ ఏం జరగనుందంటే?

Foreign Investment Trend: ఫిబ్రవరిలో FIIలు భారత మార్కెట్‌లో $2.44 బిలియన్ల నికర పెట్టుబడి పెట్టారు. గత 17 నెలల్లో అత్యధిక ఇన్‌ఫ్లో అని  చెప్పాలి. మార్కెట్ స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ ఐటీ ఇంకా ఒత్తిడిలోనే ఉంది. అయితే ఇది తాత్కాలిక పాజ్, పూర్తి ట్రెండ్ రివర్సల్ కాదు. రాబోయే నెలల్లో కొనుగోళ్లు పెరగవచ్చని సూచనలు ఉన్నట్లు మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Feb 26, 2026, 11:44 AM IST

FIIs Investment: 17నెలల్లో అతిపెద్ద పెట్టుబడి.. ఇండియాకు FII రిటర్న్స్.. నెక్ట్స్ ఏం జరగనుందంటే?

FIIs Investment: నెలల తరబడి కొనసాగిన విక్రయాల తర్వాత విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు మళ్లీ భారత మార్కెట్ వైపు మళ్లినట్టు తాజా గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి 2026లో వారు నికరంగా సుమారు 2.44 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు పెట్టారు. ఇది గత 17 నెలల్లో నమోదైన అతిపెద్ద నెలవారీ ఇన్‌ఫ్లోగా భావిస్తున్నారు. మార్కెట్లు అస్థిరంగా ఉన్న సమయంలో వచ్చిన ఈ మార్పు పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. అయితే ఇది దీర్ఘకాలిక ట్రెండ్ మార్పా, లేక తాత్కాలిక విరామమా అనేది ఇంకా స్పష్టంగా లేదు.

ఈ మొత్తం పెట్టుబడిలో దాదాపు 2.14 బిలియన్ డాలర్లు సెకండరీ మార్కెట్‌లోకి వచ్చాయి. మిగతా సుమారు 299 మిలియన్ డాలర్లు ప్రైమరీ మార్కెట్ ద్వారా ప్రవేశించాయి. సెప్టెంబర్ 2024 తర్వాత ఇదే అతిపెద్ద ఇన్‌ఫ్లోగా గుర్తిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ.. గత రెండేళ్లలో జరిగిన భారీ విక్రయాలతో పోలిస్తే ఇది పరిమిత స్థాయి కొనుగోలు మాత్రమేనని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. 2024–25 మధ్యకాలంలో FIIలు సుమారు 46 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించారు. మెరుగైన రాబడులు, తక్కువ మూల్యాంకనాల కారణంగా చైనా, తైవాన్, దక్షిణ కొరియా వంటి మార్కెట్లకు నిధులు మళ్లాయి.

ఫిబ్రవరిలో దేశీయ సూచీలు స్థిరంగానే కొనసాగాయి. BSE Sensex,  NIFTY 50 దాదాపు ఫ్లాట్‌గా ముగిశాయి. అయితే మిడ్‌క్యాప్, స్మాల్‌క్యాప్ షేర్లలో ఎంపిక చేసిన కొనుగోళ్లు కనిపించాయి. ఇది పెట్టుబడిదారులు పూర్తిగా తిరిగి వచ్చారని చెప్పడానికి ఇంకా సమయం ఉందని సూచిస్తుంది. ఐటీ రంగం మాత్రం ఇంకా ఒత్తిడిలోనే ఉంది. ఫిబ్రవరి తొలి పక్షంలోనే FIIలు సుమారు 1.21 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఐటీ షేర్లను విక్రయించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా AI ర్యాలీ ప్రభావం, సాంకేతిక రంగంపై అనిశ్చితి వంటి అంశాలు ఈ రంగాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.

Also Read:  Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు అలర్ట్.. ఫిబ్రవరి 26వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి..!!  

మరోవైపు, కొందరు నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం భారత మార్కెట్‌లో మూల్యాంకనాలు ఇప్పుడు మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుతున్నాయి. లార్జ్‌క్యాప్ షేర్లు సమయ దిద్దుబాటు పొందగా.. మిడ్, స్మాల్‌క్యాప్ విభాగాల్లో అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి. రాబోయే 12–18 నెలల్లో కంపెనీల లాభాలు స్థిరపడితే విదేశీ కొనుగోళ్లు మరింత బలపడే అవకాశం ఉంది.  ఫిబ్రవరి ఇన్‌ఫ్లోలు మార్కెట్‌కు సానుకూల సంకేతమే అయినప్పటికీ.. దీన్ని పూర్తి స్థాయి ట్రెండ్ మార్పుగా పరిగణించడం ఇప్పటికీ తొందరపాటు అవుతుందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. విదేశీ పెట్టుబడిదారులు ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్‌ను మళ్లీ మూల్యాంకనం చేస్తున్న దశలో ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు.

Also Read:  Gold Silver Rate: బంగారం.. వెండిపై  చైనా కీలక ప్రకటన.. ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం..?  

 

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

FIIIndian stock marketInvestmentFebruary 2026Net Inflow

