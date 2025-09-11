English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Daily Wage Workers Salary: ప్రజా ప్రభుత్వం అంటే ఇది.. రోజువారీ వేతన ఉద్యోగుల కనీసం జీతం భారీగా పెంపు..!!

Daily Wage Workers Salary Hike: యూపీలోని యోగి సర్కార్ అటవీశాఖ రోజువారీ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. రోజువారీ ఉద్యోగులు, కార్మికుల కనీస జీతం నెలకు రూ. 18వేలుగా నిర్ణయించింది. హైకోర్టు ఆదేశం తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అటవీశాఖ మంత్రి డాక్టర్ అరుణ్ కుమార్ సక్సేనా కార్మికులకు తక్షణమే ప్రయోజనాలను అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల రాష్ట్రంలోని దాదాపు 3200 మంది ఉద్యోగులు ప్రయోజనం పొందనున్నారు.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 11, 2025, 09:26 AM IST

Trending Photos

Pooja Hegde Boyfriend: స్టార్ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్.. బుట్టబొమ్మ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎవరంటే..?
5
Pooja Hegde
Pooja Hegde Boyfriend: స్టార్ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్.. బుట్టబొమ్మ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎవరంటే..?
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
5
OnePlus Nord CE
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
Daily Wage Workers Salary: ప్రజా ప్రభుత్వం అంటే ఇది.. రోజువారీ వేతన ఉద్యోగుల కనీసం జీతం భారీగా పెంపు..!!

Daily Wage Workers Salary Hike: ఉత్తరప్రదేశ్‌లో అటవీ శాఖలో పని చేసే రోజువారీ వేతన ఉద్యోగులు, కార్మికులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త అందించింది. హైకోర్టు ఆదేశాల అనంతరం ఇకపై వారికి నెలకు కనీసం రూ. 18,000 జీతం ఇవ్వాలని అటవీ శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ చర్యతో దాదాపు 3,200 మంది ఉద్యోగులు నేరుగా లాభం పొందనున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇప్పటివరకు ఈ కార్మికులు రోజుకు కేవలం రూ. 252 మాత్రమే వేతనం పొందుతున్నారు. దీని వల్ల నెలకు వచ్చే మొత్తం జీవన ఖర్చులకు సరిపోక, చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. అయితే తాజాగా వచ్చిన నిర్ణయం వారి జీవితాల్లో పెద్ద ఊరటను కలిగించనుంది. అటవీ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ అరుణ్ కుమార్ సక్సేనా ఈ విషయంపై స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. కార్మికులకు తక్షణ ప్రయోజనం చేరేలా చూడాలి అని ఆయన సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. అదేవిధంగా, చీఫ్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేటర్ హెచ్.వి. గిరీష్ ను ఈ ప్రక్రియకు నోడల్ ఆఫీసర్‌గా నియమించారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని అటవీ డివిజన్లలో ఈ నిర్ణయాన్ని వెంటనే అమలు చేయాలని సూచనలు వెళ్లాయి.

ఈ కార్మికులు ముఖ్యంగా ప్లాంటేషన్ ప్రోగ్రామ్‌లు, అడవుల సంరక్షణ, చెట్ల నాటడం, ఇతర మౌలిక పనుల్లో కీలకంగా పని చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు తక్కువ వేతనం కారణంగా వారు ఎదుర్కొన్న సమస్యలు ఎన్నో. కానీ ఇప్పుడు స్థిరమైన జీతం రావడంతో, కుటుంబ అవసరాలను తీర్చుకునే అవకాశం కలుగుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

Also Read: Good News For Govt Teachers: దీపావళికి ముందు టీచర్లకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. పైసా జీతం కూడా కట్ అవ్వదు.. నగదు రహిత వైద్య సౌకర్యానికి సర్కార్ ఓకే..!!  

హైకోర్టు గతంలో ఇచ్చిన తీర్పు ఆధారంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం గమనార్హం. 2013కు ముందే నియమించిన రోజువారీ వేతన ఉద్యోగులకు ఇది వర్తించనుంది. అంతేకాక, ప్రభుత్వ సంకల్పం వల్ల ఉద్యోగ భద్రతతో పాటు, వారి కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తోంది. ఈ కొత్త జీత నిర్మాణం వల్ల కార్మికుల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడతాయని, పేదరికం నుంచి బయటపడటానికి ఇది ఒక బలమైన అడుగు అవుతుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఒకవైపు అటవీ శాఖ అభివృద్ధి, మరోవైపు కార్మికుల సంక్షేమం  రెండూ సాధ్యమయ్యేలా ఈ నిర్ణయం ప్రభావం చూపనుంది.

Also Read: DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Uttar Pradesh Forest Workers SalaryDaily Wage Workers 18000 SalaryUP Government Forest Department NewsArun Kumar Saxena Forest MinisterForest Workers Wage Hike 2025

Trending News