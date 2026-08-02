/కలిసి చదివారు.. ఒకేసారి IPS, IAS, IRS కొట్టేశారు.. ముగ్గురు స్నేహితుల సక్సెస్ స్టోరీ !!

Friendship Day 2026 UPSC Success Story: కలల మార్గం ఎంత కష్టమైనా సరే.. నిజమైన స్నేహితులు తోడుగా ఉంటే అదిపెద్ద సవాళ్లు కూడా చిన్నగానే కనిపిస్తాయి. ఈ స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా.. ఒంటరితనాన్ని, కఠినమైన పరిస్థితులను అధిగమించి విజయ చరిత్ర స్రుష్టించిన ఒక డిజిటల్ స్నేహ కథ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. టెలిగ్రామ్ లోని ఒక చిన్న స్టడీ గ్రూప్ గా ప్రారంభమై ఈ ముగ్గురి స్నేహం.. ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్ అధికారులుగా ఎంపికై సంచలనం క్రియేట్ చేశారు. ప్రాంతాలు వేరువేరు అయినప్పటికీ.. డిజిటల్ మాధ్యమంగా పరిచయమైన సిద్ధార్థ్ శ్రీవాస్తవ, చంద్రప్రభ శర్మ, ఖుషాలి సోలంకిలు తమ లక్ష్యం కోసం కలిసి ముందుకు సాగుతూ ఈ విజయం సాధించారు.
యూపీలోని వారణాసికి చెందిన సిద్ధార్థ్ శ్రీవాస్తవ ఐఐటీ బీహెచ్ యూలో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి ప్రైవేట్ ఉద్యోగాన్ని వదిలేశారు. పలుమార్లు విఫలమైనా.. పట్టుదలతో ఆరో ప్రయత్నంలో 118వ ర్యాంకు సాధించి ఐపీఎస్ అధికారిగా సెలక్ట్ అయ్యారు. మహారాష్ట్రకు చెందిన శర్మ అమెరికాలో పబ్లిక్ పాలసీలో మాస్టర్స్ పూర్తి చేశారు. దేశసేవ చేసేందుకు తిరిగి వచ్చారు. ఆమె కూడా 6వ ప్రయత్నంలోనే 289వ ర్యాంకుతో ఐఆర్ఎస్ హోదాను దక్కించుకున్నారు. రాజస్థాన్ బికనీర్ చెందిన ఖుషాలి సోలంకి ఐఐటీ వదులుకుని 3వ ప్రయత్నంలోనే 61వ ర్యాంకు సాధించి ఐఏఎస్ అధికారిగా సక్సెస్ అయ్యారు.
ఈ జర్నీలో ఎదురైన ఒంటరితనం, ఒత్తిడిని అధిగమించేందుకు వీరు టెలిగ్రామ్ వేదికగా ఒక చిన్న గ్రూపును క్రియేట్ చేసుకున్నారు. ప్రతిరోజూ రాత్రి 10గంటలకు ఆన్ లైన్ కాల్స్ ద్వారా చర్చించుకునేవారు. మాక్ ఇంటర్వ్యులు నిర్వహించుకునేవారు. ఒకరికొకరు ప్రోత్సహించుకోవడం ద్వారా ఈ ముగ్గురూ దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల్లో విజయం సాధించి నేటి యువతకు స్పూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.
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