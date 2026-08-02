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కలిసి చదివారు.. ఒకేసారి IPS, IAS, IRS కొట్టేశారు.. ముగ్గురు స్నేహితుల సక్సెస్ స్టోరీ !!

Friendship Day 2026 UPSC Success Story: సివిల్ సర్వీసెస్ లో మెరిసిన ముగ్గురు స్నేహితుల గురించి ఈ రోజు స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా తెలుసుకుందాం. స్నేహం అనురాగంగా మారినప్పుడు గొప్ప లక్ష్యాలు కూడా సులభం అవుతాయి. ముగ్గురు స్నేహితులు స్నేహబంధం సాధించిన అద్బుత విజయం ఇది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 02, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:21 PM IST
కలిసి చదివారు.. ఒకేసారి IPS, IAS, IRS కొట్టేశారు.. ముగ్గురు స్నేహితుల సక్సెస్ స్టోరీ !!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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