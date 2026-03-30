New Rules From April 1st: ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త రూల్స్..: మీకు లోన్‌ ఉందా? అయితే ఈ శుభవార్త మీకే!

CIBIL Score Update: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి కొత్త బ్యాంకింగ్ నిబంధనలను తీసుకువస్తోంది. బ్యాంకు వినియోగదారులకు లబ్ధి చేకూరేలా.. పారదర్శకతను పెంచేలా ఆర్బీఐ కీలక మార్పులు చేసింది. నామినీలు, సిబిల్ స్కర్, చార్జీలు, బంగారు ఆభరణాలపై తీసుకునే రుణాలు తదితర వాటి నిబంధనల విషయంలో ఆర్బీఐ కొన్ని కొత్త నిబంధనలు అమలు చేయనుంది. కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం 2026-27 నుంచి ఈ నిబంధనలు అమల్లోకి రానున్నాయి. కొత్తగా రాబోతున్న ఐదు నిబంధనలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
నామినీలు
బ్యాంకు ఖాతాకు నామినీల విషయంలో ఆర్బీఐ కొత్త నిబంధన తీసుకురాబోతున్నది. నలుగురు నామినీలు ఇప్పటివరకు మీ బ్యాంకు అకౌంట్ లేదా లాకర్కు ఒకరిద్దరిని మాత్రమే నామినీలుగా ఉంచే అవకాశం ఉంది. కానీ ఇప్పుడు బ్యాంకు అకౌంట్లు, లాకర్లకు గరిష్టంగా నలుగురిని నామినీలుగా చేర్చుకోవచ్చు. ఈ కొత్త నిబంధనతో భవిష్యత్లో కుటుంబీకులకు ఆస్తుల నిర్వహణ సులభం కానుంది.
వారానికి ఒకసారి అప్డేట్
ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఇచ్చే క్రెడిట్ స్కోర్ విషయంలో కొత్త నిబంధన వచ్చింది. సాధారణంగా సిబిల్ స్కోర్ నెలకు ఒకసారి మాత్రమే అప్డేట్ అయ్యేది. ఇకపై వారానికి ఒకసారి అంటే 7 రోజులకు ఒకసారి సిబిల్ స్కోర్ అప్డేట్ అవుతుంది. అంటే ప్రతి నెల 7, 14, 21, 28 తేదీల్లో క్రెడిట్ స్కోర్ అప్డేట్ కానుంది. కొత్త నిబంధన తీసుకురావడంతో అప్పు కట్టగానే ఆ వివరాలు వెంటనే స్కోర్లో కనిపిస్తాయి. దీనివల్ల క్రెడిట్ స్కోర్ పెరుగుతుంది.
లోన్ క్లోజ్
రుణాలు తీసుకున్నవారు ముందే దానిని మూసేయాలనుకుంటే ఛార్జీలు వసూలు చేసేవారు. బ్యాంకులు 'ఫోర్క్లోజర్' లేదా 'ప్రీ-పేమెంట్' పేరుతో వసూలు చేసే జరిమానాలు ఇకపై ఉండవు. ఫ్లోటింగ్ వడ్డీ రేటు ఉన్న హోమ్ లోన్, కారు లోన్, ఎడ్యుకేషన్ లేదా పర్సనల్ లోన్లపై ముందస్తు చెల్లింపులకు ఛార్జీలు ఒకటో తేదీ నుంచి ఉండవు. అదనపు ఖర్చు లేకుండా అప్పును ఎప్పుడైనా తీర్చేసి క్లోజ్ చేయవచ్చు.
బంగారు ఆభరణాలపై..
సామాన్య ప్రజలకే కాదు బంగారు వ్యాపారులకు మేలు కలిగించే ఓ నిర్ణయం ఆర్బీఐ తీసుకుంది. బంగారు ఆభరణాల వ్యాపారులు తీసుకునే 'గోల్డ్ మెటల్ లోన్' (జీఎంఎల్) తిరిగి చెల్లించే గడువును ఆర్బీఐ పెంచింది. ఇంతకు ముందు 180 రోజులు ఉండగా.. ఇప్పుడు 270 రోజులకు గడువును పెంచారు. గడువు పెంపుతో బంగారు వ్యాపారులకు నగదు నిర్వహణ సులభమవుతుంది.
ఏప్రిల్ 1వ తేదీన ఆర్బీఐ అమలు చేయనున్న ఈ కొత్త నిబంధనలతో ప్రజలతోపాటు బంగారు వ్యాపారులకు చాలా లబ్ధి జరగనుంది. ముఖ్యంగా రుణాలు కావాలని చూస్తున్న వారికి భారీ ప్రయోజనం లభించనుంది. తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు తీసుకునేవారికి క్రెడిట్ స్కోర్ ప్రతి వారం అప్డేట్ అవుతుండడంతో మరికొన్ని రుణాలు పొందడానికి దోహదం చేస్తుంది. మంచి క్రెడిట్ స్కోర్ ఉన్నవారు బ్యాంకులతో మాట్లాడి తక్కువ వడ్డీ రేట్లు పొందే అవకాశం లభించింది. అదనపు చార్జీలు లేకపోవడంతో ఇక త్వరగానే లోన్లు మూసివేసి వడ్డీ భారం నుంచి విముక్తి కావొచ్చు.
