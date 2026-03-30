  • New Rules From April 1st: ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త రూల్స్..: మీకు లోన్‌ ఉందా? అయితే ఈ శుభవార్త మీకే!

New Rules From April 1st: ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త రూల్స్..: మీకు లోన్‌ ఉందా? అయితే ఈ శుభవార్త మీకే!

These Banking Rules From April 1st On Loans CIBIL Score And Others: ఆర్థిక సంవత్సరం మారుతుండగా.. దానికి తగ్గట్టు కొన్ని నియమ నిబంధనలు మారుతున్నాయి. ఒకటో తారీఖు నుంచి కొన్ని బ్యాంకింగ్‌ నిబంధనలు మారుతున్నాయి. లావాదేవీలు చేయాలంటే కొత్తగా వచ్చిన నిబంధనలు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 30, 2026, 05:35 PM IST

Trending Photos

Best EV cars under 15 lakhs: పెట్రోల్ తిప్పలు తప్పినట్లే..రూ. 15 లక్షల లోపే బెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కార్లు.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే..!!
5
electric cars
Best EV cars under 15 lakhs: పెట్రోల్ తిప్పలు తప్పినట్లే..రూ. 15 లక్షల లోపే బెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కార్లు.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే..!!
Kitchen Tips: ఈ సమ్మర్‌లో పాలు త్వరగా పాడవుతున్నాయా? ఈ చిన్న చిట్కాలతో ఆ ప్రాబ్లమ్‌కి చెక్!
5
Summer Milk Storage Tips
Kitchen Tips: ఈ సమ్మర్‌లో పాలు త్వరగా పాడవుతున్నాయా? ఈ చిన్న చిట్కాలతో ఆ ప్రాబ్లమ్‌కి చెక్!
Silver Rate Today: యుద్ధం నీడలో బులియన్ మార్కెట్.. భారీగా పడిపోయిన వెండి ధరలు.. మార్చి 30వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
5
Silver price
Silver Rate Today: యుద్ధం నీడలో బులియన్ మార్కెట్.. భారీగా పడిపోయిన వెండి ధరలు.. మార్చి 30వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
Career Tips: డిగ్రీ అవసరం లేని టాప్ 5 ఉద్యోగాలు ఇవే! కేవలం స్కిల్స్‌తోనే లక్షలజీతంతో సెటిల్ అయిపోండి!
5
jobs without degree
Career Tips: డిగ్రీ అవసరం లేని టాప్ 5 ఉద్యోగాలు ఇవే! కేవలం స్కిల్స్‌తోనే లక్షలజీతంతో సెటిల్ అయిపోండి!
New Rules From April 1st: ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త రూల్స్..: మీకు లోన్‌ ఉందా? అయితే ఈ శుభవార్త మీకే!

CIBIL Score Update: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి కొత్త బ్యాంకింగ్ నిబంధనలను తీసుకువస్తోంది. బ్యాంకు వినియోగదారులకు లబ్ధి చేకూరేలా.. పారదర్శకతను పెంచేలా ఆర్‌బీఐ కీలక మార్పులు చేసింది. నామినీలు, సిబిల్‌ స్కర్‌, చార్జీలు, బంగారు ఆభరణాలపై తీసుకునే రుణాలు తదితర వాటి నిబంధనల విషయంలో ఆర్‌బీఐ కొన్ని కొత్త నిబంధనలు అమలు చేయనుంది. కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం 2026-27 నుంచి ఈ నిబంధనలు అమల్లోకి రానున్నాయి. కొత్తగా రాబోతున్న ఐదు నిబంధనలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

Also Read: KT Rama Rao: ప్రజల గొంతు నొక్కేందుకు 'హేట్ స్పీచ్'.. రేవంత్‌ రెడ్డిపై కేటీఆర్ ఆగ్రహం

నామినీలు
బ్యాంకు ఖాతాకు నామినీల విషయంలో ఆర్‌బీఐ కొత్త నిబంధన తీసుకురాబోతున్నది. నలుగురు నామినీలు ఇప్పటివరకు మీ బ్యాంకు అకౌంట్ లేదా లాకర్‌కు ఒకరిద్దరిని మాత్రమే నామినీలుగా ఉంచే అవకాశం ఉంది. కానీ ఇప్పుడు బ్యాంకు అకౌంట్లు, లాకర్లకు గరిష్టంగా నలుగురిని నామినీలుగా చేర్చుకోవచ్చు. ఈ కొత్త నిబంధనతో భవిష్యత్‌లో కుటుంబీకులకు ఆస్తుల నిర్వహణ సులభం కానుంది.

వారానికి ఒకసారి అప్‌డేట్‌
ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఇచ్చే క్రెడిట్‌ స్కోర్‌ విషయంలో కొత్త నిబంధన వచ్చింది. సాధారణంగా సిబిల్ స్కోర్ నెలకు ఒకసారి మాత్రమే అప్‌డేట్ అయ్యేది. ఇకపై వారానికి ఒకసారి అంటే 7 రోజులకు ఒకసారి సిబిల్ స్కోర్ అప్‌డేట్ అవుతుంది. అంటే ప్రతి నెల 7, 14, 21, 28 తేదీల్లో క్రెడిట్‌ స్కోర్‌ అప్‌డేట్‌ కానుంది.  కొత్త నిబంధన తీసుకురావడంతో అప్పు కట్టగానే ఆ వివరాలు వెంటనే స్కోర్‌లో కనిపిస్తాయి. దీనివల్ల క్రెడిట్‌ స్కోర్‌ పెరుగుతుంది.

Also Read: KT Rama Rao: మూసీ పేరిట రేవంత్‌ రెడ్డి రూ.లక్షన్నర కోట్ల అవినీతి: కేటీఆర్‌

లోన్‌ క్లోజ్‌
రుణాలు తీసుకున్నవారు ముందే దానిని మూసేయాలనుకుంటే ఛార్జీలు వసూలు చేసేవారు. బ్యాంకులు 'ఫోర్‌క్లోజర్' లేదా 'ప్రీ-పేమెంట్' పేరుతో వసూలు చేసే జరిమానాలు ఇకపై ఉండవు. ఫ్లోటింగ్ వడ్డీ రేటు ఉన్న హోమ్ లోన్, కారు లోన్, ఎడ్యుకేషన్ లేదా పర్సనల్ లోన్లపై ముందస్తు చెల్లింపులకు ఛార్జీలు ఒకటో తేదీ నుంచి ఉండవు. అదనపు ఖర్చు లేకుండా అప్పును ఎప్పుడైనా తీర్చేసి క్లోజ్‌ చేయవచ్చు.

బంగారు ఆభరణాలపై..
సామాన్య ప్రజలకే కాదు బంగారు వ్యాపారులకు మేలు కలిగించే ఓ నిర్ణయం ఆర్‌బీఐ తీసుకుంది. బంగారు ఆభరణాల వ్యాపారులు తీసుకునే 'గోల్డ్ మెటల్ లోన్' (జీఎంఎల్‌) తిరిగి చెల్లించే గడువును ఆర్‌బీఐ పెంచింది. ఇంతకు ముందు 180 రోజులు ఉండగా.. ఇప్పుడు 270 రోజులకు గడువును పెంచారు. గడువు పెంపుతో బంగారు వ్యాపారులకు నగదు నిర్వహణ సులభమవుతుంది.

Also Read: Kavitha Apology: బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పిన కవిత.. ఎందుకో తెలుసా?

ఏప్రిల్‌ 1వ తేదీన ఆర్‌బీఐ అమలు చేయనున్న ఈ కొత్త నిబంధనలతో ప్రజలతోపాటు బంగారు వ్యాపారులకు చాలా లబ్ధి జరగనుంది. ముఖ్యంగా రుణాలు కావాలని చూస్తున్న వారికి భారీ ప్రయోజనం లభించనుంది. తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు తీసుకునేవారికి క్రెడిట్ స్కోర్ ప్రతి వారం అప్‌డేట్ అవుతుండడంతో మరికొన్ని రుణాలు పొందడానికి దోహదం చేస్తుంది. మంచి క్రెడిట్‌ స్కోర్ ఉన్నవారు బ్యాంకులతో మాట్లాడి తక్కువ వడ్డీ రేట్లు పొందే అవకాశం లభించింది. అదనపు చార్జీలు లేకపోవడంతో ఇక త్వరగానే లోన్లు మూసివేసి వడ్డీ భారం నుంచి విముక్తి కావొచ్చు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

