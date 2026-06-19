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Fuel prices: పెట్రోల్, డీజిల్ రూ. 5 వరకు తగ్గింపు? పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ కీలక ప్రకటన..!!

Fuel prices: అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదరడం, హార్మూజ్ జలసంధి తెరచుకోవడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్ కు 80 డాలర్ల కంటే తక్కువకు పడిపోయాయి. దీంతో పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు ఎప్పుడు తగ్గుతాయోనని ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే ఇంధన ధరల తగ్గింపుపై కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ ఓ కీలక ప్రకటన జారీ చేసింది. దేశంలో ఇంధన ధరలను తగ్గించడం లేదా మార్చడం వంటి ఏ నిర్ణయమైనా పూర్తిగా మారుతున్న ప్రపంచ పరిస్థితులు.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ స్థిరత్వంపై ఆధారపడి ఉంటుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 19, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:20 AM IST
Fuel prices: పెట్రోల్, డీజిల్ రూ. 5 వరకు తగ్గింపు? పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ కీలక ప్రకటన..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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