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Future City Hyderabad: గచ్చిబౌలి, కోకాపేట రేంజ్‌లో దూసుకుపోతున్న ఫ్యూచర్ సిటీ.. రియల్ ఎస్టేట్ చూపంతా ఆ మండలం పైనే..!!

Hyderabad Real Estate:  తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (Future City Development Authority)  భవనం ప్రారంభోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. హైదరాబాద్ నగరానికి మరొక ప్రత్యామ్నాయ నగరంగా చెబుతున్న ఈ ఫ్యూచర్ సిటీ భవిష్యత్తులో నూతన సాంకేతికత అందిపుచ్చుకున్న నగరంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 11, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:22 PM IST
Future City Hyderabad: గచ్చిబౌలి, కోకాపేట రేంజ్‌లో దూసుకుపోతున్న ఫ్యూచర్ సిటీ.. రియల్ ఎస్టేట్ చూపంతా ఆ మండలం పైనే..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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