Hyderabad Real Estate: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (Future City Development Authority) భవనం ప్రారంభోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. హైదరాబాద్ నగరానికి మరొక ప్రత్యామ్నాయ నగరంగా చెబుతున్న ఈ ఫ్యూచర్ సిటీ భవిష్యత్తులో నూతన సాంకేతికత అందిపుచ్చుకున్న నగరంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే గచ్చిబౌలి కేంద్రంగా ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏర్పాటు చేయగా ఇప్పుడు అందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఫ్యూచర్ సిటీని హైదరాబాద్ నగరంలోని శ్రీశైలం హైవే నాగార్జునసాగర్ హైవే మధ్య భాగంలో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు సమీపంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ నూతన భవన నిర్మాణం ఇప్పటికే గ్రీన్ ఫీల్డ్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి నిర్మించగా, అందుకు తగ్గట్టుగానే ఫ్యూచర్ సిటీలో భవిష్యత్తులో రాబోయే ప్రాజెక్టులు కూడా పర్యావరణ అనుకూలంగా ఉండేలా డిజైన్ చేస్తున్నారు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వంఅభివృద్ధి చేస్తున్న ఫ్యూచర్ సిటీ ప్రాజెక్టు కోసం ఇప్పటికే వేల ఎకరాల భూమిని సమీకరించిన ప్రభుత్వం, మరోవైపు భారీ రహదారులు, స్కిల్ యూనివర్సిటీ, డేటా సెంటర్లు, అడ్వెంచర్ పార్కులు వంటి మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణంపై దృష్టి సారిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఫ్యూచర్ సిటీకి జీవనాడిగా భావిస్తున్న గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్వే, అంటే ప్రస్తుతం "రతన్ టాటా రోడ్"గా పిలుస్తున్న ప్రాజెక్టు కీలక దశకు చేరుకుంది.
శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి సమీపంలోని రావిర్యాల ఎగ్జిట్ నెంబర్-13 నుంచి ప్రారంభమై అమన్గల్ సమీపంలోని ఆకుతోటపల్లి వరకు సుమారు 42 కిలోమీటర్ల మేర ఈ రహదారి నిర్మించనున్నారు. ఫ్యూచర్ సిటీకి నేరుగా కనెక్టివిటీ కల్పించే ఈ ప్రాజెక్టు కోసం ప్రభుత్వం ఇప్పటికే వందల ఎకరాల భూమిని సేకరించింది. భూసేకరణ ప్రక్రియలో రైతుల నుంచి అభ్యంతరాలు ఎదురైనా, ప్రభుత్వం నష్టపరిహారాన్ని పెంచి సమస్యను పరిష్కరించంది. కొంగరకలాన్, కొంగరకుర్ద్ ప్రాంతాల్లో ఎకరానికి రూ.1.24 కోట్ల వరకు పరిహారం చెల్లించడం రాష్ట్ర చరిత్రలోనే రికార్డు స్థాయిగా నిలిచింది. దీంతో భూసేకరణ ప్రక్రియ మరింత వేగవంతం కానుంది. దీనిబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫ్యూచర్ సిటీ పట్ల ఎంత సీరియస్ గా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఫ్యూచర్ సిటీ అభివృద్ధికి సంబంధించి ఎఫ్సీడీఏ (Future City Development Authority) భవనం కూడా ప్రారంభం కావడంతో ఇకపై ఫ్యూచర్ సిటీలో నిర్మాణ అనుమతులు, పరిపాలనా కార్యకలాపాలు మరింత వేగంగా జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో స్కిల్ యూనివర్సిటీ, భారీ డేటా సెంటర్, రహదారి నిర్మాణ పనులు కూడా వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రపంచ స్థాయి డేటా సెంటర్ నిర్మాణం ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి కొత్త దారులు తెరుస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వం ఫ్యూచర్ సిటీని 30 వేల ఎకరాల్లో అభివృద్ధి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రస్తుతం దాదాపు 13,440 ఎకరాల భూమి ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉంది. మిగిలిన భూముల సమీకరణ కోసం యాచారం, ముచ్చర్ల, కందుకూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో భూసేకరణ కొనసాగుతోంది. తాజాగా ముచ్చర్ల ప్రాంతంలో మరో 283 ఎకరాల ప్రైవేట్ భూమి సేకరణకు ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడం ఈ ప్రాజెక్టుపై ప్రభుత్వ ఎంత సీరియస్ గా ఉందో చెప్పేందుకు ఇది నిదర్శనంగా భావిస్తున్నారు.
రియల్ ఎస్టేట్ దృష్టి యాచారం వైపు
ఫ్యూచర్ సిటీకి సంబంధించి ఎక్కువ భాగం భూములు యాచారం మండల పరిధిలోనే ఉండటంతో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం దృష్టి ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతంపైనే కేంద్రీకృతమవుతోంది. భవిష్యత్లో ఉద్యోగావకాశాలు, పరిశ్రమలు, విద్యాసంస్థలు, ఐటీ, డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టులు ఈ ప్రాంతంలో ఏర్పడే అవకాశాలు ఉండటంతో పెట్టుబడిదారులు ముందుగానే భూములు కొనుగోలు చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
రోడ్లు, భూసేకరణ, పరిపాలనా భవనాలు, విద్యాసంస్థలు, డేటా సెంటర్లు, పర్యాటక ప్రాజెక్టుల కోసం ప్రభుత్వం వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తుండటంతో ఫ్యూచర్ సిటీ ప్రాజెక్టు కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితం కాదని స్పష్టమవుతోంది. ప్రాజెక్టు అమలులోకి వస్తున్న కొద్దీ పరిసర ప్రాంతాల భూముల విలువలు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని రియల్ ఎస్టేట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
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