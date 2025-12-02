Ganesh Baraiah Inspiring Story: 3 అడుగుల పొడవు.. 20కిలోల కంటే తక్కువ బరువు.. సీన్ కట్ చేస్తే టాప్ ఆఫీసర్.. తిరస్కరణల నుంచి విజయాల వరకు.. గణేష్ Inspiring స్టోరీ..!

Ganesh Baraiya video: ఎన్నో అవరోధాలు.. నిరుత్సాహపర్చే మాటలు.. వ్యవస్థలోని కఠిన నిబంధనలు… వీటి మధ్య ముందుకు సాగడం అంత సులభం కాదు. కానీ గుజరాత్కు చెందిన గణేష్ బరయ్య ఈ అడ్డంకులను ధైర్యం, పట్టుదల, అచంచల నమ్మకంతో దాటాడు. శారీరకంగా 3 అడుగుల పొడవు ఉన్నా, సాధించగలను అనే నమ్మకం, బలం, పట్టుదల ఉంది. 72శాతం లోకోమోటివ్ డిసెబిలిటీతో బాధపడుతున్న అతను.. తన కల అయిన వైద్య విద్యను సాధించడానికి అసలు వెనక్కు తగ్గలేదు.
వైద్య విద్యపై గణేష్ కల .. ప్రారంభంలోనే ఎదురుదెబ్బ:
గణేష్ బరయ్య తన గ్రామంలోనే ప్రాథమిక విద్యను పూర్తి చేశాడు. అతని కల.. డాక్టర్ అవ్వాలని. తాను డాక్టర్ అయి గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకు వైద్యం అందించాలన్న బలమైన కోరిక తన మనసులో ఉంది. అనుకున్నట్లుగానే 2018లో NEET UG పరీక్ష రాసి అర్హత సాధించాడు. కానీ అతను ఊహించని ఒక సంఘటన తన కలను కల్లోలంగా మార్చింది. వైకల్యం ఉందన్న ఒకే ఒక కారణంతో మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (MCI) అతనికి MBBS అడ్మిషన్ నిరాకరించింది. కారణం… అతని ఎత్తు, అతని బరువు, అతని శారీరక పరిస్థితులు. ఒక విద్యార్థి కలను తీర్చాలా? వద్దా? అన్నది అతని ప్రతిభ ఆధారంగా కాకుండా, ఆయన శరీర ఆకృతి ఆధారంగా తీర్మానించడం గణేష్కు తీవ్ర దెబ్బే కాదు.. మానసికంగా కుంగిపోయేలా చేసింది.
హైకోర్టు నిరాకరణ ..కానీ గణేష్ వెనుతిరగలేదు:
గణేష్ ఈ అన్యాయాన్ని ఏ మాత్రం అంగీకరించలేదు. గుజరాత్ హైకోర్టును ఆశ్రయించాడు. కానీ అక్కడ కూడా గణేష్ కు ఎదురుదెబ్బే తగిలింది. దీంతో గణేష్ తీవ్ర నిరూత్సాహానికి గురుయ్యాడు. కానీ… ఇదే సమయంలో గణేష్ కు అండగా..కాదు కొండంత అండగా నిలిచింది అతని పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ దల్పత్భాయ్ కటారియా. ఆర్థికంగా, మానసికంగా అతనికి మద్దతునిస్తూ, న్యాయపోరాటానికి మరింత బలాన్నిచ్చాడు. హైకోర్టులో ఓడినా.. గణేష్ తన లక్ష్యాన్ని వదలలేదు.
సుప్రీంకోర్టు తీర్పు.. గణేష్ జీవితాన్ని మార్చేసింది:
ఇన్ని ఎదురు దెబ్బలు తగిలినా ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయలేదు. తన చదువుకి బ్రేక్ ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో గణేష్ మధ్యలో B.Sc.లో చేరాడు. అదే సమయంలో సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు. నాలుగు నెలల పాటు న్యాయపోరాటం కొనసాగింది. చివరికి… గణేష్ జీవితంలో వెలుగు ప్రసరించే రోజు వచ్చింది.
“ఎత్తు లేదా శారీరక పరిమితులు ఒక విద్యార్థికి వైద్య విద్య హక్కును నిరాకరించడానికి కారణం కావు.” అని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టంగా పేర్కొంది.
ఈ తీర్పుతో గణేష్కు 2019లో MBBS సీటు రిజర్వ్ అయ్యింది. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఈ తీర్పు గణేష్ కు ఒక్కరికే కాదు.. వేలాది మంది వికలాంగులకు ఆశాకిరణంగా మారింది.
గణేష్ మాటల్లో…
“ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పిన రోజు నా జీవితంలో అదిపెద్ద విజయం. ఆ తీర్పును మర్చిపోను. నేను నిరుత్సాహపడ్డప్పుడు కూడా నమ్మకం నన్ను వదల్లేదే. నా కోసం మాత్రమే కాదు.. నన్నలాంటి ఎంతో మంది వైకల్యం ఉన్న పిల్లల కోసం ఈ పోరాటం చేశాను. చివరికి గెలిచాను.. కాదు..గెలిచాము" అని చెప్పుకొచ్చారు గణేష్.
ఒకటి మాత్రం నిజం. మనలో సాధించాలన్న తపన..సాధిస్తామన్న నమ్మకం.. ఈ రెండూ కూడా మనల్ని ఉన్నత శిఖరాలకు చేర్చుతాయి. ఎన్ని కుట్రలు పన్నినా.. ఎన్ని రాజకీయాలు చేసినా.. ఎన్ని అవమానాలు ఎదుర్కున్నా.. చివరికి విజయం నిన్నే వరిస్తుంది. ఇది అక్షర సత్యం.
