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సిక్ లీవ్ అడిగితే.. ప్రూఫ్ అడుగుతావా? మేనేజర్‌కు Gen-z ఉద్యోగి ఇచ్చిన రిప్లై చూస్తే ఫ్యూజులు అవుట్..!!

Gen Z Employee Viral: సిక్ లీవ్ అడిగే ఇవ్వనందుకు.. ఒక జెన్ జీ ఉద్యోగి తన మేనేజర్ ఇచ్చిన సమాధానం.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కార్పొరేట్ బాస్‎ల ఓవరాక్షన్ను కడిగిపారేసిన ఆ సమాధానం ఏంటో తెలుసా?

Written ByBhoomi
Published: Jul 02, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:22 PM IST
సిక్ లీవ్ అడిగితే.. ప్రూఫ్ అడుగుతావా? మేనేజర్‌కు Gen-z ఉద్యోగి ఇచ్చిన రిప్లై చూస్తే ఫ్యూజులు అవుట్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సిక్ లీవ్ అడిగితే.. ప్రూఫ్ అడుగుతావా? మేనేజర్‌కు Gen-z ఉద్యోగి ఇచ్చిన రిప్లై చూస్తే ఫ్యూజులు అవుట్..!!
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