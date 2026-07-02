Gen Z Employee Viral: కార్పొరేట్ ఆఫీసుల్లో.. మిలీనియల్స్.. 90 కిడ్స్ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలిసిందే. ఆరోగ్యం బాగలేకున్నా.. 104 డిగ్రీల జ్వరం ఉన్నప్పటికీ.. ఆఫీసులకు వచ్చి ఉద్యోగం చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే.. ఆరోగ్యం బాగలేదు.. నేను లీవ్ తీసుకుంటాను ప్లీజ్ అని అడిగితే ఆ బాస్కు ఎక్కడ కోపం వస్తుందో అని గుండె చేత్తో పట్టుకుని కూర్చుండి పని చేస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు పూర్తిగా వేరు. జెన్ జీ జనరేషన్ దానికి పూర్తిగా భిన్నమనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే తగ్గేదేలేదంటూ మేనేజర్లే చుక్కలు చూపిస్తున్నారు.
అలాంటి ఒక జెన్ జీ ఉద్యోగి తన మేనేజర్ ఇచ్చిన సమాధానం.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కార్పొరేట్ బాస్ల ఓవరాక్షన్ను కడిగిపారేసిన ఆ సమాధానం ఏంటో తెలుసా?
అసలేం జరిగిందో.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్దాం.
జెన్ జీ ఉద్యోగికి ఆరోగ్యం బాగలేదు. దీంతో ఆఫీస్కు రాను అని లీవ్ పెడుతున్నా అంటూ మేనేజర్ కు వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పెట్టాడు. మన పాతకాలపు మేనేజర్ల సంగతి తెలిసిందే కదా.. ఊరికే లీవ్ ఎలా ఇస్తారు.. లీవ్ కావాలంటే నువ్వు నిజంగానే ఆసుపత్రికి వెళ్లావా.. డాక్టర్ ప్రిస్కిప్షన్ లేదంటే మెడికల్ సర్టిఫికేట్ చూపించూ అంటూ ఆర్డర్ వేశాడు.
ఆ రిప్లే చూసిన జెన్ జీకి ఎలా ఉంటుంది.. ఎక్కడో కాలింది. బాగా హర్టయ్యాడు. నాకు ఆరోగ్యం బాగలేదని లీవ్ అడిగితే.. నువ్ ప్రూఫ్ అడుగుతావా అంటే మేనేజర్ ముఖం మాడిపోయిన దోశలా అయ్యేలా ఒక స్ట్రాంగ్ రిప్లే ఇచ్చాడు.
జెన్ జీ ఇచ్చిన రిప్లే:
సర్.. నాకు ఆరోగ్యం బాగలేదు. ఇంట్లో ఉండి రెస్ట్ తీసుకుంటున్నా. దానికి డాక్టర్ ప్రిస్కిప్షన్ కావాలా? ఆరోగ్యం బాగలేకుంటే ఇంట్లో పడుకుని రెస్ట్ తీసుకోవాలా? లేదా మీరు అడిగే ప్రిస్కిప్షన్ కోసం ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరిగి కలెక్ట్ చేయాలా? లీవ్ కావాలంటే అనారోగ్యం పాలవ్వాలి? లేదా.. ఆసుపత్రి బెడ్ పైనే ఉండాలన్న రూల్ ఏమైనా ఉందా? అంటూ ఇచ్చిపడేశాడు. వీరిద్దరి మధ్య జరిగిన వాట్సాప్ చాట్ స్క్రీన్ ను ఎక్స్ లోని ఆక్సిజన్ అకౌంట్ షేర్ చేసింది. ఇందులో జెన్ జీ ఇచ్చిన సమాధానాన్ని క్యాప్షన్ తో షేర్ చేశారు. వాట్సాప్ చాట్ స్క్రీన్ షాట్ ను కూడా అందులో యాడ్ చేశారు. ఆ స్క్రీన్ షాట్ కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో.. సిక్ లీవ్ రూల్స్, ఆఫీస్ పై ఉన్న నమ్మకం, కొంతమంది మేనేజర్లు ఉద్యోగులపై చూపించే శాడిజం పై సోషల్ మీడియాలో పెద్దెత్తున చర్చకు దారితీసింది. దీంతో ఉద్యోగుల గ్రూప్ ఒకటి.. మేనేజర్ల గ్రూప్ ఒకటిగా విడిపోయి కామెంట్స్ వర్షం కురిపించారు.
Indian managers think slaves work under them not employees
Brutal response by GenZ Employee pic.twitter.com/oCAesR7Ens
— Oxygen 💨 (@WhateverVishal) June 30, 2026
ఎక్సలెంట్ బ్రదర్.. జ్వరం వస్తే ఇంట్లో ఉండి విశ్రాంతి తీసుకోకుండా మేనేజర్ కు ఫ్రూఫ్ చూపించేందుకు ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరగాలా .. జెన్ జీ రాక్స్.. మిలీనియల్స్ షాక్స్ అంటూ ఉద్యోగుల గ్రూప్ నుంచి కామెంట్స్ చేస్తే.. సర్టిఫికేట్ లేకుండా అందరూ లీవ్స్ పెడితే.. ఆఫీసులో పనులు ఎవరు చేస్తారు.. ఆఫీస్ అన్నాక కొన్ని నియమ నిబంధనలు తెలిసి ఉండాలి కదా? అంటూ మేనేజర్ల గ్రూప్ సైడ్ నుంచి కామెంట్స్ చేశారు.
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