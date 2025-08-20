SCSS: వావ్.. సీనియర్ సిటిజన్లకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. నెలకు రూ. 20, 500 ఆదాయం అందించే ఈ టాప్ స్కీమ్ గురించి తెలుసా..?

Senior Citizens Savings Scheme: రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎవరికైనా స్థిరమైన నెలవారీ ఆదాయం ఉంటే జీవితం చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. సీనియర్ సిటిజన్లకు సురక్షితమైన పెట్టుబడి మరియు హామీ ఇవ్వబడిన ఆదాయం చాలా ముఖ్యం. వారి కోసం చాలా సంక్షేమ పథకాలు ఉన్నాయి. వాటిలో పోస్ట్ ఆఫీస్ సీనియర్ సిటిజన్స్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ చాలా సురక్షితమైన మరియు ప్రజలు ఇష్టపడే పథకం. ఈ పథకం ప్రభుత్వం నిర్వహించే విశ్వసనీయ పథకం. ఇది మంచి వడ్డీ రేటును ఇవ్వడమే కాకుండా పన్ను ఆదా చేయడానికి మరియు క్రమం తప్పకుండా ఆదాయం పొందేందుకు కూడా సహాయపడుతుంది. పదవీ విరమణ తర్వాత ఎటువంటి రిస్క్ లేకుండా తమ పొదుపు నుండి ప్రతి నెలా స్థిరమైన ఆదాయం కోరుకునే సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం ఈ పథకం ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది.
SCSS అంటే ఏమిటి.. ఎంత నుండి ఎంత వరకు పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు..
సీనియర్ సిటిజన్స్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ అనేది సురక్షితమైన పొదుపు పథకం. ఇది ప్రస్తుతం సంవత్సరానికి 8.2 శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది. ఈ వడ్డీ రేటు చాలా బ్యాంకుల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది సీనియర్ సిటిజన్లకు ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా మారుతుంది. ఈ స్కీమ్లో కనీసం వెయ్యి రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. అలాగే ఇందులో గరిష్టంగా 30 లక్షల రూపాయల వరకు డిపాజిట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది.
SCSS స్కీమ్లో ఎవరెవరు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు..
* 60 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న ఎవరైనా ఈ స్కీమ్లో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
* ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి 55 మరియు 60 ఏళ్ల మధ్య స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ తీసుకుంటే.. అతను కూడా ఈ స్కీమ్కి అర్హులు.
* పదవీ విరమణ చేసిన భద్రతా సిబ్బంది 50 నుంచి 60 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు గల వారు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
* అంతేకాకుండా ఇందులో భార్యాభర్తలు కూడా ఉమ్మడి అకౌంట్ను ఓపెన్ చేయవచ్చు.
ఈ SCSS స్కీమ్లో నెలకు ఎంత వరకు ఆదాయం వస్తుంది..
రూ. 30 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే: ఒక వ్యక్తి ఈ స్కీమ్లో మొత్తం రూ.30 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే.. అతనికి ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు రూ.2.46 లక్షల వడ్డీ మాత్రమే లభిస్తుంది. ఈ డబ్బు ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి అకౌంట్లో జమ అవుతుంది. అంటే నెలకు దాదాపు రూ. 20,500 హామీతో కూడిన రెగ్యులర్ ఆదాయం లభిస్తుంది.
రూ.20 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే: ఒక పెట్టుబడిదారుడు రూ.20 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే.. అతనికి 5 ఏళ్లలో వడ్డీతో సహా మొత్తం ఆదాయం సుమారు రూ.28.2 లక్షలు వస్తుంది. ఈ కాలంలో అతను ప్రతి 3 నెలలకు దాదాపు రూ. 41,000 ఆదాయం పొందుతారు.. అంటే నెలకు రూ. 13,666.
SCSS స్కీమ్ కింద అందుబాటులో ఉన్న ట్యాక్స్ ఉపశమనం ఏమిటి..
SCSS ద్వారా మీరు సెక్షన్ 80C కింద సంవత్సరానికి రూ. 1.5 లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చు.
SCSS స్కీమ్ యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు..
ఈ స్కీమ్ వ్యవధి మొత్తం 5 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. మరో 3 సంవత్సరాల వరకు కూడా దీన్ని పొడిగించవచ్చు. అయితే ఒక సంవత్సరం ముందే అకౌంట్ను క్లోజ్ చేస్తే వడ్డీ చెల్లించబడదు. అలాగే అకౌంట్ను 2 నుండి 5 ఏళ్ల లోపు మూసివేస్తే 1% వడ్డీ తగ్గించబడుతుంది.
SCSS స్కీమ్ గురించి క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే..
ఈ స్కీమ్ ప్రభుత్వ హామీతో వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక భద్రతను అందిస్తుంది. దీని వడ్డీ రేటు అనేక బ్యాంకులు ఇచ్చే వడ్డీ రేటు కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది స్థిరమైన ఆదాయానికి నమ్మకమైన ప్రణాళికగా పరిగణించబడుతుంది. పదవీ విరమణ తర్వాత స్థిరమైన ఆదాయం పొందాలనుకునే సీనియర్ సిటిజన్లకు ఇది ఒక గొప్ప ఎంపిక అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ SCSS స్కీమ్.. పెన్షనర్లకు నమ్మకమైన మరియు లాభదాయకమైన పథకంగా పరిగణించబడుతుంది.
