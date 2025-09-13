English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

iPhone 14 Price: ఆండ్రాయిడ్ ధరకే ఐఫోన్ కొనేయండి!ఆపిల్ మొబైల్స్‌పై సగం కంటే తక్కువ ధరకు ఆఫర్లు!

iPhone 14 Android Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ మీరు అతి తక్కువ ధరలకు ఐఫోన్‌లను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఐఫోన్ 14, ఐఫోన్ 16 ప్రో, ప్రో మాక్స్ మోడళ్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ వెబ్‌సైట్‌లో ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ధరకే ఐఫోన్ కు కొనుగోలు చేసేందుకు అవకాశం ఉంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 13, 2025, 09:57 PM IST

Trending Photos

Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
5
govt employees
Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Rithu Chowdary: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో వారానికి రూ.2,30,000.. రూ.700 కోట్లకు పైగా ఆస్తి..నటి ఎవరో తెలుసా?
7
Bigg Boss Remuneration
Rithu Chowdary: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో వారానికి రూ.2,30,000.. రూ.700 కోట్లకు పైగా ఆస్తి..నటి ఎవరో తెలుసా?
Rahu Powerful Effect: బలపడిన రాహువు.. ఈ రాశుల వారికి ఎన్నెన్నో కోరికలు నెరవేరుతాయి.. ఇక డబ్బుకు లోటు ఉండదు..
5
Rahu Transit
Rahu Powerful Effect: బలపడిన రాహువు.. ఈ రాశుల వారికి ఎన్నెన్నో కోరికలు నెరవేరుతాయి.. ఇక డబ్బుకు లోటు ఉండదు..
iPhone 14 Price: ఆండ్రాయిడ్ ధరకే ఐఫోన్ కొనేయండి!ఆపిల్ మొబైల్స్‌పై సగం కంటే తక్కువ ధరకు ఆఫర్లు!

iPhone 14 Android Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ మీరు అతి తక్కువ ధరలకు ఐఫోన్‌లను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఐఫోన్ 14, ఐఫోన్ 16 ప్రో, ప్రో మాక్స్ మోడళ్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ వెబ్‌సైట్‌లో ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ధరకే ఐఫోన్ కు కొనుగోలు చేసేందుకు అవకాశం ఉంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్
ఫ్లిప్‌కార్ట్ భారతదేశంలోని అతిపెద్ద ఈ-కామర్స్ కంపెనీలలో ఒకటి. సెప్టెంబర్ 23 నుండి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ ప్రారంభమవుతుంది. ఇందులో ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఆపిల్ ఐఫోన్‌లపై భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. ఐఫోన్ చాలా మందికి డ్రీమ్ స్మార్ట్‌ఫోన్. అతి తక్కువ ధరకు దీన్ని పొందడానికి ఇది ఒక అవకాశం. దీనిపై EMI సౌకర్యాలు, బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు కూడా ఉన్నాయి.

తక్కువ ధరకే ఐఫోన్ 14
128GB స్టోరేజ్ కలిగిన ఐఫోన్ 14 బేస్ మోడల్ బ్లూ, మిడ్‌నైట్, పర్పుల్, రెడ్ రంగులలో లభిస్తుంది. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సందర్భంగా ఐఫోన్ 14 కేవలం రూ.39,999కే అమ్మకానికి ఉంది. ఇది మార్కెట్ రేటు కంటే చాలా తక్కువగా అందుబాటులో ఉంది. ఐఫోన్ 14లోని శక్తివంతమైన A15 బయోనిక్ చిప్, అద్భుతమైన కెమెరా క్వాలిటీ, దీర్ఘకాలం ఉండే బ్యాటరీ లైఫ్ ఈ ధర వద్ద దీనిని తప్పనిసరిగా కలిగి ఉండే ఎంపికగా చేస్తాయి. తమ ఫోన్‌ను అప్‌గ్రేడ్ చేసుకోవాలనుకునే కస్టమర్‌లకు ఇది ఒక సువర్ణావకాశం.

ఐఫోన్ 16 ఫోన్లు
ఈ సేల్‌లో ఐఫోన్ 14 మాత్రమే కాకుండా, ఫ్లిప్‌కార్ట్ కూడా ఐఫోన్ 16 సిరీస్ మోడళ్లపై భారీ డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. ఐఫోన్ 16 ప్రో వేరియంట్ ధర రూ. 1,19,900 ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని ₹70,000 కంటే తక్కువ ధరకు పొందవచ్చు. ఐఫోన్ 16 ప్రో మ్యాక్స్ మొదట ₹1,44,900గా ఉండేది. ఈ సేల్‌లో ఇది ₹90,000 కంటే తక్కువ ధరకు లభిస్తుంది. ఈ దీపావళి సీజన్ సేల్‌లో, బ్యాంక్ ఆఫర్‌లతో పాటు, మీరు ఐఫోన్ 16 సిరీస్‌ను దాని అసలు ధరలో సగం తగ్గింపుతో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఐఫోన్ కొనడానికి ఇంతకంటే మంచి అవకాశం ఉందా?

ఈ సేల్ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది?
ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ సెప్టెంబర్ 23, 2025న ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సేల్‌లో స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్స్‌పై భారీ డిస్కౌంట్లు ఉంటాయి. ఐఫోన్ కొనుగోలుదారులు యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డులను ఉపయోగిస్తే అదనంగా 10 శాతం తగ్గింపు పొందవచ్చు. 

ఐఫోన్ కొనడానికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. iPhone 14, iPhone 16 సిరీస్ మోడళ్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు ఉంటాయి. ఈ సంవత్సరం బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ ఇప్పటివరకు జరిగిన అతిపెద్ద Apple iPhone డిస్కౌంట్ ఈవెంట్ అవుతుంది. మీ iPhone కలను నిజం చేసుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయం. 

Also Read: Mission Vatsalya: ఏపీలో మరో కొత్త పథకం..నెలకు రూ.4000..ఎక్కడ దరఖాస్తు చేయాలంటే?

Also Read: Make In India: కేవలం 500 రూపాయలతో మేక్ ఇన్ ఇండియా 5G స్మార్ట్‌ఫోన్..ఎక్కడ కొనాలంటే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

iPhone 14 priceiphone 14 android priceiPhone 14iPhone 14 Flipkart OfferiPhone 16 Pro

Trending News