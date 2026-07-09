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మోదీ సర్కారే కాదు.. రేవంత్ సర్కార్ ఇస్తోన్న సబ్సిడీతో బంగారం పండిస్తున్న సంగారెడ్డి రైతులు..!!

Ginger Cultivation: మార్కెట్లో అల్లం ధర పెరగడం..  రైతుల ఆశలను పెంచుతోంది. గత రెండేళ్లుగా అల్లం సాగు చేయని రైతులు.. ఇప్పుడు తమ పంట విస్తీర్ణాన్ని పెంచుకుని లాభాలు ఆర్జించాలని ఆశిస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 09, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:14 AM IST
మోదీ సర్కారే కాదు.. రేవంత్ సర్కార్ ఇస్తోన్న సబ్సిడీతో బంగారం పండిస్తున్న సంగారెడ్డి రైతులు..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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