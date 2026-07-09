/మోదీ సర్కారే కాదు.. రేవంత్ సర్కార్ ఇస్తోన్న సబ్సిడీతో బంగారం పండిస్తున్న సంగారెడ్డి రైతులు..!!

Zaheerabad farmers Ginger Cultivation: ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలోని జహీరాబాద్ ప్రాంతం అల్లం సాగుకు ప్రసిద్ధి చెందింది. అల్లం ఉత్పత్తిలో కోహిర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కొంతకాలంగా, మార్కెట్లో అల్లానికి సరైన ధర లేదా డిమాండ్ లేకపోవడంతో రైతులు తీవ్ర నష్టాలను చవిచూశారు. ఫలితంగా.. ఈ ప్రాంతంలో రెండేళ్లుగా అల్లం ఉత్పత్తి క్షీణించింది. అయితే.. ప్రస్తుత పరిస్థితి భిన్నంగా కనిపిస్తోంది.
అల్లానికి మద్దతు ధర అకస్మాత్తుగా పెరగడంతో, రైతులు ఈసారి సాగుపై దృష్టి సారించి సుమారు 3,000 ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నారు. గతంలో ధర, డిమాండ్ లేనప్పుడు 800 ఎకరాల్లో పంట పండించగా.. ఆ సమయంలో క్వింటాల్ అల్లం ధర రూ. 2,000గా ఉండేది. ప్రస్తుతం క్వింటాల్ అల్లం మార్కెట్ ధర రూ. 4,000 నుంచి రూ. 4,500 మధ్య ఉంది. పెరిగిన ధర నిలకడగా ఉంటుందనే నమ్మకంతో రైతులు సాగు విస్తీర్ణాన్ని పెంచారు. గత తొమ్మిది నెలలుగా అల్లం ధర పెరిగి స్థిరంగా ఉండటంతో అల్లం రైతులు ఆనందంలో ఉన్నారు.
సాధారణంగా అల్లం సాగు మే నెల నుండి జూన్ నెలాఖరు వరకు జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం, భూమిని చదును చేసి, సేంద్రియ ఎరువులు వేసి సాగుకు సిద్ధం చేస్తున్నారు. కేరళ విత్తనాలను నాణ్యతకు చిహ్నంగా భావించి, అల్లం విత్తనాలను ఇక్కడకు దిగుమతి చేసుకుని నిల్వ చేస్తున్నారు. జహీరాబాద్ ప్రాంతానికి ఇప్పటికే 500 క్వింటాళ్ల విత్తనాలు దిగుమతి అయినట్లు తెలుస్తోంది. కొంతమంది రైతులు సమీపంలోని పంటల నుండి కేరళ రకం విత్తనాలను సేకరించి వాటిని వాడుతున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, అల్లం సాగు చేస్తే రెండేళ్లపాటు దానిని సులభంగా అమ్ముకోవచ్చని ఉద్యానవన శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. మార్కెట్లో ధర తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, పంటకు నీరు పెట్టి భూమిలోనే నిల్వ చేయడం సులభమవుతుందని వారు అంటున్నారు. నిల్వ చేసిన పంట మళ్లీ మొలకెత్తే అవకాశం ఉండటంతో, సాగు విస్తీర్ణం పెరిగి, దిగుబడి కూడా అధికమవుతుంది. దీనివల్ల పంటను మార్కెట్ ధరలకు అమ్ముకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో రైతులు అల్లం సాగుపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్నారు.
రైతులను అల్లం సాగుకు ప్రోత్సహిస్తున్నామని అధికారులు చెబుతున్నారు. మార్కెట్ ధరల కారణంగా పంట సాగులో కొన్ని హెచ్చుతగ్గులు ఉండేవి. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. మార్కెట్లో అల్లానికి డిమాండ్ గణనీయంగా పెరిగింది. అందువల్ల, రైతులు ఈ పంటను పండించడానికి ఉత్సాహంగా ముందుకు వస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం పంటలను ప్రోత్సహించేందుకు సబ్సిడీ అందిస్తోంది. దీంతో రైతులు అల్లం సాగు చేసేందుకు ముందుకు వస్తున్నారని అధికారులు చెబుతున్నారు.
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