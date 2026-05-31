/GK Quiz: ఎండితే 2 కేజీలు, మాడిపోతే 3 కేజీలు .. ఇదేంటో చెప్పగలరా? 99శాతం మంది తప్పు సమాధానమే చెబుతారు..!!

GK Quiz: సాధారణంగా పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యేవారు.. జనరల్ నాలెడ్జ్ పై కూడా ఫోకస్ పెడతారు. ఎందుకంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో జీకే కూడా ఒక విభాగంగా ఉంటుంది. ఈ కేటగిరిలో రకరకాల ప్రశ్నలు అడుగుతుంటారు. అయితే జీకేపై పరిజ్నానం పెంచుకున్నట్లయితే ఈ విభాగంలో మంచి మార్కులు సాధించుకోవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాము. దానికి మీరు సమాధానం చెప్పడం అంత ఈజీ కాదు. ఖచ్చితంగా తప్పే చెబుతారు. అయితే ఆ ప్రశ్న ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రశ్న:
పొడిగా ఉన్నప్పుడు 2 కిలోలు.. తడిగా ఉన్నప్పుడు 1 కిలో బరువు ఉండే ఆ వస్తువు ఏమిటి? అదే వస్తువును కాల్చితే, అది 3 కిలోగ్రాములు అవుతుంది?
సమాధానం : సల్ఫర్
సల్ఫర్ అంటే ఏంటి?
సల్ఫర్ అనేది ఒక పసుపు రంగు రసాయన మూలకం. ఇది అలోహం. సల్ఫర్ గుర్తు S, పరమాణు సంఖ్య 16. ఈ రసాయన గంధకాన్ని కారు బ్యాటరీల తయారీ, ఎరువులు, చమురు శుద్ధి కర్మాగారం, నీటి శుద్ధి, ఖనిజాల వెలికితీతలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. సల్ఫర్ అనేది విషపూరితమైన రసాయనం. సల్ఫర్ను ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల గుండెల్లో మంట లేదా విరేచనాలు కలిగే అవకాశం ఉంటుంది. సల్ఫర్ కణాలు దగ్గుకు కారణం అవుతాయి. ఇది చర్మానికి, కళ్ళకు కూడా చికాకు కలిగించగలదు.
శరీరానికి సల్ఫర్ వల్ల కలిగే హాని ఏంటంటే?
-చర్మం పొడిబారడం, ఎర్రబడటం.. చాలా మందికి మంటగా కూడా అనిపిస్తుంది.
-చర్మం కూడా దురదగా లేదా పొలుసులుగా మారుతుంది.
-దద్దుర్లు లేదా దురద వంటి అసాధారణ అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook