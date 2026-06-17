Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /GK Quiz: ఏ పక్షి ఎగరలేదు? ఈ 10 ప్రశ్నల్లో 5 సరైన సమాధానం చెప్పినా.. మిమ్మల్ని మించిన తోపులు ఉండరు..!!

GK Quiz: ఏ పక్షి ఎగరలేదు? ఈ 10 ప్రశ్నల్లో 5 సరైన సమాధానం చెప్పినా.. మిమ్మల్ని మించిన తోపులు ఉండరు..!!

GK Quiz: జ్ఞానం అత్యంత ముఖ్య విషయాలలో ఒకటి.  జ్ఞానం మనందరికీ అవసరం. పోటీ పరీక్షలలో సాధారణ జ్ఞానంపై సులభమైన ఇంకా గమ్మత్తైన ప్రశ్నలు తరచుగా అడుగుతుంటారు. కానీ ఈ రోజు మేము మిమ్మల్ని 10 ప్రశ్నలు అడుగుతాము. అందులో 5 ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానం చెప్పినా మీరు గ్రేట్.  ఆ 10 ప్రశ్నలు ఏవో  చూద్దామా?

Written ByBhoomi
Published: Jun 17, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:35 PM IST
GK Quiz: ఏ పక్షి ఎగరలేదు? ఈ 10 ప్రశ్నల్లో 5 సరైన సమాధానం చెప్పినా.. మిమ్మల్ని మించిన తోపులు ఉండరు..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
మన కళ్ళు ఎన్ని మెగాపిక్సెల్స్? వాటి రిజల్యూషన్ ఎంతో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే
science25 min ago
2
DA hike1 hr ago
3
Kannappa Re Release2 hrs ago
4
KT Rama Rao2 hrs ago
5
tirumala2 hrs ago