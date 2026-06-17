/GK Quiz: ఏ పక్షి ఎగరలేదు? ఈ 10 ప్రశ్నల్లో 5 సరైన సమాధానం చెప్పినా.. మిమ్మల్ని మించిన తోపులు ఉండరు..!!

GK Quiz: పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యేవారు సాధారణ జ్ఞానంతోపాటు సమకాలీన విషయాలపై అవగాహన లేకుంటే ఎంత కష్టపడినా ఫలితం శూన్యమే అని చెప్పాలి. అయితే కొన్ని ప్రశ్నలు చాలా సులభం అనిపించినప్పటికీ.. సమాధానం చెప్పడంలో అయోమయానికి గురవుతుంటారు. కానీ ఆ ప్రశ్నలు చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటాయి. మేము తోపు అనుకున్న అభ్యర్థులు కూడా కొన్నిసార్లు తికమకపడతారు. అందుకే.. ఇతర సబ్జెక్టులతో పాటు జనరల్ నాలెడ్జీపై కూడా మంచి పట్టు ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఇక్కడ 10 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఉన్నాయి . మీరు ఏదైనా పోటీ పరీక్షకు ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే.. ఈ ప్రశ్నలను ఓసారి చూడండి.
1. ఎగిరే పాము ఏ దేశంలో కనిపిస్తాయి?
జవాబు: ఎగిరే పాములు దక్షిణ ఆఫ్రికా, ఇండోనేషియా ద్వీపసమూహంలో కనిపిస్తాయి.
2. ఏ దేశంలో గులాబీ రంగు సరస్సు ఉంది?
జవాబు: హిల్లియర్ సరస్సు ఆస్ట్రేలియాలోని మధ్య ద్వీపంలో ఉన్న అత్యంత అందమైన గులాబీ రంగు సరస్సులలో ఒకటి.
3. విషప్రయోగం జరిగినప్పటికీ ఏ జంతువు బ్రతుకుతుంది?
జవాబు: పాము విషం వల్ల తేనెటీగ అపస్మారక స్థితిలోకి వెళుతుంది. కానీ తరువాత మేల్కొంటుంది.
4. ఏ పక్షికి 3 పొరల కనురెప్పలు ఉంటాయి?
జవాబు: మూడు పొరల కనురెప్పలు కలిగిన ఏకైక పక్షి గుడ్లగూబ.
5. ప్రపంచంలో ఇప్పటికీ పనిచేస్తున్న అతి పురాతన విశ్వవిద్యాలయం ఏది?
జవాబు: మొరాకోలో ఉన్న అల్ క్వారౌయిన్ విశ్వవిద్యాలయం క్రీ.శ. 859లో స్థాపించారు. 1,130 సంవత్సరాల పురాతనమైన ఈ విశ్వవిద్యాలయం ప్రపంచంలోనే అత్యంత పురాతన విశ్వవిద్యాలయంగా గుర్తింపు పొందింది. ఫాతిమా అల్-ఫిహ్రీ అనే మహిళచే స్థాపించిన ఈ సంస్థ, 1963లో మొరాకో ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయ వ్యవస్థలో విలీనం అయ్యింది. నేటికీ పనిచేస్తోంది.
6. ప్రపంచంలో అతి చిన్న సముద్రం ఏది?
జవాబు: మర్మారా సముద్రం ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న సముద్రం. ఇది కేవలం 175 మైళ్ల (280 కి.మీ.) పొడవు. దాని అత్యంత వెడల్పైన ప్రదేశంలో సుమారు 50 మైళ్ల (80 కి.మీ.) వెడల్పు ఉంటుంది. ఇది టర్కీలో ఉంది. బోస్పోరస్ ద్వారా నల్ల సముద్రాన్ని, డార్డనెల్స్ ద్వారా ఏజియన్ సముద్రంతో కలుపుతుంది.
7. ఏ జీవికి నీలి రక్తం ఉంటుంది?
జవాబు: ఆక్టోపస్, గుర్రపుడెక్క పీత రక్తం నీలం రంగులో ఉంటుంది.
8. ఫ్రీజర్లో ఉంచిన తర్వాత కూడా వేడిగా ఉండే ఆ వస్తువు ఏమిటి?
జవాబు: గరం మసాలా అనేది ఫ్రీజర్లో ఉంచిన తర్వాత కూడా వేడిగా ఉండే పదార్థం.
9. భారతదేశంలో గురుత్వాకర్షణ శక్తి తాత్కాలికంగా పనిచేయని ప్రదేశం ఏది?
సమాధానం: మాగ్నెటిక్ హిల్, లడఖ్
10. ఎప్పటికీ ఎగరలేని పక్షి ఏది?
జవాబు: ఆస్ట్రిచ్ అనేది రెక్కలు ఉన్నప్పటికీ ఎప్పటికీ ఎగరలేదు.
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