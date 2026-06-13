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GK Quiz: భారత్‌లో అత్యధిక కొండలు.. పర్వతాలు ఉన్న రాష్ట్రం ఏది? 99 శాతం మంది జమ్మూ కశ్మీర్ అనుకుంటారు.. ఆన్సర్ ఇది..!!

Trending GK Quiz: మీరు ఇప్పటివరకు భారతదేశం గురించి అనేక ఆసక్తికరమైన విషయాలను చదివి ఉండొచ్చు.  కానీ మన దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో అత్యధిక పర్వతాలు కొండలు ఉన్నాయో మీకు తెలుసా? ఈ ప్రశ్నకు 99 శాతం మంది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అని చెబుతారు.  కానీ ఆ రాష్ట్రం కాదు మరి ఏ రాష్ట్రంలో కొండలు పర్వతాలు అధికంగా ఉన్నాయి? తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 13, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:12 PM IST
GK Quiz: భారత్‌లో అత్యధిక కొండలు.. పర్వతాలు ఉన్న రాష్ట్రం ఏది? 99 శాతం మంది జమ్మూ కశ్మీర్ అనుకుంటారు.. ఆన్సర్ ఇది..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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భారత్‌లో అత్యధిక కొండలు.. పర్వతాలు ఉన్న రాష్ట్రం ఏది? 99 శాతం మంది జమ్మూ కశ్మీర్
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