Trending GK Quiz: భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో అత్యధిక పర్వతాలు కొండలు ఉన్నాయి? పోటీ పరీక్షల్లో ఈ ప్రశ్న అడిగినప్పుడల్లా చాలామంది తప్పుడు సమాధానం చెబుతుంటారు. కొందరు ఉత్తరాఖండ్ అని మరికొందరు సిక్కిం అని.. ఇంకొందరు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అని సమాధానం చెబుతుంటారు. కానీ అది నిజం కాదు. ప్రభుత్వ గణాంకాల.. భౌగోళిక సర్వేల ప్రకారం ఈ విషయంలో హిమాచల్ ప్రదేశ్ అగ్రస్థానంలో ఉంది. దాని భూభాగంలో 90శాతం కంటే ఎక్కువ పర్వతాలు ఉండటం వల్ల దీనిని దేవభూమి లేదా హిమప్రాంతం అని పిలుస్తుంటారు.
ఈ ప్రశ్నతో గందరగోళానికి గురైవారు ఎత్తైన శిఖరాలను లెక్కిస్తుంటారు. అయితే మొత్తం పర్వత ప్రాంతం వైవిధ్యం అంచనా భిన్నంగా ఉంటుంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్ సుమారు 55, 673 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉంది. ఈ రాష్ట్ర భౌగోళిక స్వరూపం 3 ప్రధాన ప్రాంతాలుగా విభజించారు. బాహ్య హిమాలయాలు (శివాలిక్లు), మధ్య హిమాలయాలు (ధౌలాధర్, పిర్ పంజాల్), అంతర లేదా మహా హిమాలయాలు (జాన్స్కార్ శ్రేణి). దీని ఎత్తు 350 మీటర్ల నుండి 500 మీటర్ల వరకు ఉంటుంది. . రాష్ట్రంలో అత్యంత ఎత్తైన శిఖరం రియో పుర్గిల్ నియంత్రణ రేఖ సమీపంలో ఉంది. ఇక్కడ వందలాది పేరున్న శిఖరాలు, నదులు కూడా ఉన్నాయి హిమాచల్ ప్రదేశ్ దట్టమైన పర్వత ప్రాంతాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రహదారులు, నివాస ప్రాంతాలు, వ్యవసాయం పర్వత ప్రాంతాలపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. సట్లెజ్, రావి, చీనాబ్ వంటి అనేక నదులు ఇక్కడే ఉద్భవించాయి.
ఉత్తరాఖండ్లో నందా దేవి వంటి ఎత్తైన శిఖరాలు ఉన్నాయి. కానీ దాని మొత్తం పర్వతశ్రేణి హిమాచల్ ప్రదేశ్ అంతా విస్తృతమైంది దట్టమైనది కాదు. లఢఖ్ జమ్ము కే2, సాల్టోరో కాంగ్రి-కారకోరం వంటి ప్రపంచ స్థాయి శిఖరాలు ఉన్నాయి. కానీ ఇవి విస్తారమైన ఎడారి పీఠభూమి ప్రాంతాలను కలిగి ఉన్నాయి. సిక్కిం లో కూడా కాంచన గంగ ఉంది. దాని విస్తీర్ణం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని 12 జిల్లాల్లో చాలావరకు పూర్తిగా పర్వత ప్రాంతాలే ఉంటాయి. పర్యాటకం, ఆపిల్ సాగు, జలవిద్యుత్, మూలికల ఉత్పత్తి ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రధాన ఆధారాలుగా ఉన్నాయి.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మనాలి, సిమ్లా దాల్వోసి లాహోల్ స్పితి మొదలైన 300కు పైగా పర్వత సంబంధిత పర్యాటక ప్రదేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా హిమనీ నదులు కరిగి కొండ చర్యలు విరిగిపడటం వల్ల వరదలు పెరుగుతుంటాయి. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అటవీ సంరక్షణ సుస్థిర పర్యాటకం వాతావరణం తట్టుకోగలిగే మౌలిక సదుపాయాలపై హిమాచల్ ప్రదేశ్ అటవీ విస్తీర్ణానికి మరింత బలమైన రక్షణ అవసరమని ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా నివేదికలు కూడా సూచిస్తున్నాయి. హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఎత్తులో మాత్రమే కాదు దాని పర్వత ప్రాంత విస్తీర్ణం సాంస్కృతిక వైవిధ్యం పర్యావరణ ప్రాముఖ్యతను కూడా అగ్రగామిగా ఉంది. చాలామంది హిమాలయ రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే పర్వతాలు ఉంటాయని భావిస్తుంటారు. కానీ అది పొరపాటు అని తర్వాత తెలుసుకుంటారు.
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