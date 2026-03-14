  • Gold Shortage: OMG! భవిష్యత్తులో బంగారం దొరకదా? ప్రపంచాన్ని కలవరపెడుతున్న నివేదిక..!!

Gold Shortage: OMG! భవిష్యత్తులో బంగారం దొరకదా? ప్రపంచాన్ని కలవరపెడుతున్న నివేదిక..!!

Global Gold Shortage: బంగారం… శతాబ్దాలుగా మనిషిని ఆకర్షిస్తున్న విలువైన లోహం. సంపదకు ప్రతీకగా, పెట్టుబడులకు భద్రమైన మార్గంగా భావించే ఈ లోహం ధరలు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. దీంతో చాలా మందిలో ఒక ప్రశ్న మళ్లీ వినిపిస్తోంది. ప్రపంచంలో బంగారం ఒక రోజు పూర్తిగా అయిపోతుందా? 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 14, 2026, 07:09 PM IST

Gold Shortage: OMG! భవిష్యత్తులో బంగారం దొరకదా? ప్రపంచాన్ని కలవరపెడుతున్న నివేదిక..!!

Global Gold Shortage: బంగారం… శతాబ్దాలుగా మనిషిని ఆకర్షిస్తున్న విలువైన లోహం. సంపదకు ప్రతీకగా, పెట్టుబడులకు భద్రమైన మార్గంగా భావించే ఈ లోహం ధరలు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. దీంతో చాలా మందిలో ఒక ప్రశ్న మళ్లీ వినిపిస్తోంది. ప్రపంచంలో బంగారం ఒక రోజు పూర్తిగా అయిపోతుందా? 

వాస్తవానికి ఈ ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం లేదు. ఎందుకంటే బంగారం సరఫరా కేవలం గనుల నుంచి మాత్రమే రాదు. ప్రపంచంలో ఉపయోగంలో ఉన్న బంగారం రెండు ప్రధాన వనరుల నుంచి మార్కెట్‌కు వస్తుంది. ఒకటి గనుల ద్వారా తవ్వి తీసే బంగారం, రెండోది ఇప్పటికే ఉపయోగంలో ఉన్న బంగారాన్ని మళ్లీ రీసైక్లింగ్ చేసి మార్కెట్‌లోకి తీసుకురావడం. ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో గనుల నుంచి వచ్చే బంగారం ఉత్పత్తి కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం 2025లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గనుల నుంచి సుమారు 3,672 టన్నుల బంగారం ఉత్పత్తి అయ్యింది. ఇది ఇప్పటివరకు నమోదైన అత్యధిక స్థాయిలలో ఒకటిగా గుర్తించింది. అంతేకాదు, కొన్ని పెద్ద గనులు మళ్లీ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించే అవకాశం ఉండటంతో 2026లో ఉత్పత్తి మరింత పెరిగే అవకాశముందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

అయితే ప్రపంచంలో మొత్తం ఎంత బంగారం ఉంది అనే ప్రశ్న కూడా ఆసక్తికరమే. పరిశోధనల ప్రకారం ఇప్పటివరకు తవ్వి ఉపయోగంలోకి వచ్చిన మొత్తం బంగారం సుమారు 2.2 లక్షల టన్నుల వరకు ఉంటుందని అంచనా. బంగారం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇది సులభంగా నాశనం కాని లోహం. ఒకసారి తవ్విన తర్వాత దానిని మళ్లీ కరిగించి ఆభరణాలుగా, నాణేలుగా లేదా ఇతర పరిశ్రమలలో మళ్లీ ఉపయోగించవచ్చు. అందుకే బంగారం రీసైక్లింగ్ మార్కెట్‌లో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. బంగారం ధరలు పెరిగినప్పుడు చాలా మంది తమ పాత ఆభరణాలను అమ్ముతారు. అలాగే ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి పరిశ్రమల్లో ఉపయోగించిన బంగారాన్ని కూడా తిరిగి రీసైకిల్ చేస్తారు. ఈ విధంగా మార్కెట్‌కు కొత్త సరఫరా అందుతుంది.

ఇక భూమిలో ఇంకా ఉన్న బంగారం నిల్వలు కూడా పూర్తిగా ఖాళీ అయ్యే పరిస్థితి లేదు. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా గనుల్లో గుర్తించిన బంగారం నిల్వలు దాదాపు 54,000 నుంచి 60,000 టన్నుల వరకు ఉండవచ్చని అంచనా. భూగర్భ పరిశోధనల ఆధారంగా ఇంకా కనుగొనని వనరులు కూడా లక్ష టన్నులకు పైగా ఉండే అవకాశముందని భావిస్తున్నారు. ఈ అంచనాలను యునైటేడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ జియోలాజికల్ సర్వే వంటి సంస్థలు కూడా వెల్లడించాయి.

అదనంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందడంతో లోతైన గనుల్లో తవ్వకం చేయడం సులభమవుతోంది. మెరుగైన భౌగోళిక పరిశోధనలు కొత్త బంగారం నిల్వలను గుర్తించే అవకాశాలను పెంచుతున్నాయి. భూమి ఉపరితలం కింద మాత్రమే కాదు, సముద్రపు అడుగుభాగాల్లో కూడా బంగారం ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. అందువల్ల ప్రపంచంలో బంగారం పూర్తిగా అయిపోతుందనే భయం తక్షణంలో నిజం అయ్యే అవకాశం చాలా తక్కువ. కానీ డిమాండ్ పెరుగుతుండటం, తవ్వకం ఖర్చులు పెరగడం వంటి కారణాల వల్ల భవిష్యత్తులో బంగారం మరింత విలువైన వనరుగా మారే అవకాశం మాత్రం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

