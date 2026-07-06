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ఇండియాకు గట్టి షాక్.. గ్లోబల్ పాస్‌పోర్ట్ ఇండెక్స్ 2026లో పడిపోయిన భారత పాస్‌పోర్ట్ ర్యాంక్..!!

India Passport Ranking: గ్లోబల్ పాస్‌పోర్ట్ ఇండెక్స్ 2026 ర్యాంకింగ్‌లలో భారతదేశం మళ్లీ వెనకబడింది. అయినప్పటికీ అనేక దక్షిణాసియా దేశాల కంటే మెరుగైన స్థితిలో ఉంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 06, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:44 PM IST
ఇండియాకు గట్టి షాక్.. గ్లోబల్ పాస్‌పోర్ట్ ఇండెక్స్ 2026లో పడిపోయిన భారత పాస్‌పోర్ట్ ర్యాంక్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఇండియాకు గట్టి షాక్.. గ్లోబల్ పాస్‌పోర్ట్ ఇండెక్స్ 2026లో పడిపోయిన భారత పాస్‌పోర్ట్ ర్యాంక్..!!
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