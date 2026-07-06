India Passport Ranking: అంతర్జాతీయ ప్రయాణ సౌలభ్యాన్ని.. పాస్పోర్ట్ల పటిష్టతను కొలిచే గ్లోబల్ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ 2026లో భారతదేశానికి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. తాజా ర్యాంకింగ్లో భారతదేశం 125వ స్థానానికి పడిపోయింది. గతేడాది టాప్ 100 దిశగా స్వల్పంగా పురోగమించినప్పటికీ.. ఈసారి వెనకబడింది. 2021 నుంచి 2023 వరకు 127వ ర్యాంకులో ఉన్న భారతదేశం.. 2025 నాటికి 124వ స్థానానికి చేరుకుంది. అయితే.. ఇప్పుడు మరో స్థానం దిగజారి 125వ స్థానంలోనే నిలిచిపోయింది. ప్రస్తుతం, భారతీయ పాస్పోర్ట్ కలిగినవారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 26 గమ్యస్థానాలకు మాత్రమే వీసా లేకుండా ప్రయాణించగలరు.
ప్రస్తుత ర్యాంకింగ్ ప్రకారం, భారతీయ పాస్పోర్ట్ నమీబియా, ఫిలిప్పీన్స్, మొరాకో, ఉజ్బెకిస్తాన్ వంటి దేశాల కంటే వెనుకబడి ఉంది. అయితే, అజర్బైజాన్, కిర్గిజ్స్థాన్ వంటి దేశాల కంటే ఇది ఉన్నత స్థానంలో ఉంది. భారతీయ పాస్పోర్ట్ కలిగినవారు భూటాన్, నేపాల్, జమైకా, మకావు, పాలస్తీనా, ట్యునీషియా, అంగోలా, బార్బడోస్ వంటి దేశాలకు వీసా లేకుండా లేదా అక్కడికి చేరుకున్న వెంటనే ప్రయాణించవచ్చు. అయితే, అమెరికా, యూకే, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, చైనా, యూఏఈ సహా సుమారు 88 దేశాలకు ప్రయాణించడానికి భారతీయులు ఇప్పటికీ ముందుగానే వీసా పొందవలసి ఉంటుంది.
భారతదేశ పొరుగు దేశాల విషయానికి వస్తే, 104వ స్థానంలో ఉన్న చైనా, భారతదేశం (125వ స్థానం) కంటే గణనీయంగా మెరుగైన స్థానంలో ఉంది. అయినప్పటికీ, మిగిలిన దక్షిణాసియా దేశాలతో పోలిస్తే భారతదేశ స్థానం ఇంకా మెరుగ్గానే ఉంది. ఈ సూచికలో బంగ్లాదేశ్ 166వ స్థానంలో, నేపాల్ 164వ స్థానంలో ఉండగా, పాకిస్తాన్ 188వ స్థానంతో అట్టడుగున ఉంది. గ్లోబల్ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ 2026లోని అగ్ర స్థానాలన్నీ ఐరోపా దేశాలవే. ఈ జాబితాలో స్వీడన్ అగ్రస్థానంలో ఉండగా, దాని తర్వాత స్విట్జర్లాండ్, ఫిన్లాండ్, జర్మనీ ఉన్నాయి. అమెరికా, ఫ్రాన్స్ 11వ స్థానంతో టాప్-10లో చోటును తృటిలో కోల్పోగా, కెనడా 13వ స్థానానికి చేరుకుంది.
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