Global Stock Market Crash: మధ్యప్రాచ్యంలో ముదురుతున్న యుద్ధ మేఘాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్-అమెరికా మధ్య ఘర్షణ నాలుగో వారంలోకి ప్రవేశించడంతో.. 2026 మార్చి 23, సోమవారం నాడు గ్లోబల్ స్టాక్ మార్కెట్లు పేకమేడల్లా కూలిపోయాయి. ముఖ్యంగా ఆసియా పసిఫిక్ మార్కెట్లలో భారీ అమ్మకాల ప్రభంజనం కొనసాగింది. పెరుగుతున్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో పెట్టుబడిదారులు రిస్క్ ఎక్కువగా ఉన్న ఆస్తుల నుంచి తమ నిధులను వెనక్కి తీసుకోవడంతో జపాన్, దక్షిణ కొరియా మార్కెట్లు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి.
జపాన్ సూచీ నిక్కీ 225 దాదాపు 5 శాతం పతనం కాగా, దక్షిణ కొరియాకు చెందిన కోస్పి ఏకంగా 6 శాతానికి పైగా పడిపోయింది. పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందంటే, కోస్పి 200 ఫ్యూచర్స్ భారీగా పడిపోవడంతో కొరియన్ ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడింగ్ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాల్సి వచ్చింది. ఆస్ట్రేలియా, హాంకాంగ్ మరియు చైనా మార్కెట్లు కూడా 2 నుంచి 3 శాతం నష్టాలతో ట్రేడ్ అవుతూ ఇన్వెస్టర్లలో భయాందోళనలు రేకెత్తించాయి.
అమెరికా మార్కెట్ల పరిస్థితి కూడా అత్యంత ఆందోళనకరంగా ఉంది. ఎస్&పి 500 సూచీ మే నెల తర్వాత మొదటిసారిగా తన 200 రోజుల మూవింగ్ యావరేజ్ కంటే దిగువకు పడిపోయింది. నాస్డాక్, డౌ జోన్స్ కూడా వరుస క్షీణతను నమోదు చేస్తూ ఇన్వెస్టర్ల సంపదను ఆవిరి చేశాయి. ఈ ఆర్థిక సంక్షోభానికి ప్రధాన కారణం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇచ్చిన సంచలన హెచ్చరికలే అని చెప్పవచ్చు.
ఇరాన్ తన హోర్ముజ్ జలసంధిని 48 గంటల్లోగా పూర్తిగా తెరవకపోతే, ఆ దేశంలోని విద్యుత్ ప్లాంట్లను అమెరికా సైన్యం పూర్తిగా ధ్వంసం చేస్తుందని ట్రంప్ శనివారం అల్టిమేటం జారీ చేశారు. దీనికి ఇరాన్ కూడా అంతే ధీటుగా స్పందించింది. ఒకవేళ తమ మౌలిక సదుపాయాలపై దాడి జరిగితే, గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని ఇంధన, చమురు క్షేత్రాలపై తక్షణమే ఎదురుదాడి చేస్తామని ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహమ్మద్ బఘేర్ ఘాలిబాఫ్ హెచ్చరించారు. అంతేకాకుండా, అమెరికా సైనిక బడ్జెట్కు నిధులు సమకూర్చే యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్లను కొనుగోలు చేసే ఆర్థిక సంస్థలను కూడా తాము సైనిక లక్ష్యాలుగా పరిగణిస్తామని ఇరాన్ ప్రకటించడం ప్రపంచ దేశాలను వణికించింది.
Also Read: Silver Price Drop India: వెండి ధర షాకింగ్ పతనం.. కేజీపై ఏకంగా రూ. 70,000 డిస్కౌంట్.. నేటి రేట్లు ఇవే..!!
ఈ యుద్ధ వాతావరణం ముడి చమురు ధరలపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ ముడి చమురు ధర బ్యారెల్కు 111.97 డాలర్ల వద్ద ఉండగా, డబ్ల్యూటీఐ ధర 97.64 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న 14 డాలర్ల అంతరం గత కొన్నేళ్లలో ఇదే అత్యధికం కావడంతో, చమురు సంక్షేమం గరిష్ట స్థాయికి చేరిందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. యుద్ధం సుదీర్ఘ కాలం కొనసాగితే చమురు ధరలు మరింత పెరిగి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే ప్రమాదం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అగ్రరాజ్యం అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న ఈ డెడ్లైన్ రాజకీయాలు రాబోయే 48 గంటల్లో మార్కెట్లను ఏ దిశగా నడిపిస్తాయోనని ఇన్వెస్టర్లు ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
భారతీయ ఇన్వెస్టర్లపై ప్రభావం
గ్లోబల్ మార్కెట్లు పడిపోవడంతో భారత స్టాక్ మార్కెట్లలో కూడా భారీ అమ్మకాలు (Sell-off) కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఐటీ (IT) బ్యాంకింగ్ రంగం షేర్లు దారుణంగా దెబ్బతిన్నాయి. దేశీయ ఇన్వెస్టర్లు తమ పోర్ట్ఫోలియోలు రెడ్ కలర్లోకి మారిపోవడంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నారు. విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు (FIIs) భారత మార్కెట్ల నుంచి పెద్ద ఎత్తున నిధులను వెనక్కి తీసుకోవడం పరిస్థితిని మరింత క్లిష్టంగా మార్చింది.
ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?
మార్కెట్ క్రాష్ అయినప్పుడు భయపడి (Panic Sell) షేర్లను విక్రయించడం వల్ల భారీ నష్టాలు వాటిల్లుతాయి. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, నాణ్యమైన కంపెనీల షేర్లు తక్కువ ధరకు దొరికినప్పుడు వాటిని కొనుగోలు చేయడానికి ఇది ఒక అవకాశంగా భావించాలి. అయితే, మార్కెట్ ఇంకా ఎంతవరకు పడిపోతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు కాబట్టి, ఒకేసారి కాకుండా విడతల వారీగా పెట్టుబడి పెట్టడం సురక్షితం. ప్రస్తుతానికి మార్కెట్ నిలకడగా మారే వరకు వేచి చూడటం అత్యుత్తమ మార్గమని చెబుతున్నారు.
Also Read: Gold Price Today: బంగారం ధరల ధపాధప్.. ఒక్క వారంలోనే రూ. 13 వేలు డౌన్.. తులం బంగారం ధర ఎంతో తెలుసా?
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
