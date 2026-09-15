/ఈ నెల 18న ఉపాధ్యాయ సంఘాలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జరిపే చర్చల్లో.. GO నంబర్ 25 సవరణ అంశం లేవనెత్తాలని ఉపాధ్యాయలు పట్టు..!

GO 25: తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ఉపాధ్యాయ సంఘాల మధ్య ఈ నెల 18న జరగనున్న చర్చల్లో GO నంబర్ 25 సవరణ అంశాన్ని ప్రధానంగా ప్రస్తావించాలని పలువురు ఉపాధ్యాయులు కోరుతున్నారు. పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా ఉపాధ్యాయులను సర్దుబాటు చేసేందుకు అమలు చేస్తున్న నిబంధనల వల్ల ముఖ్యంగా చిన్న గ్రామీణ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుల కొరత ఏర్పడుతోందని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రతి ప్రాథమిక పాఠశాలలో కనీసం ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు ఉండేలా నిబంధనలు మార్చడంతో పాటు, విద్యార్థుల సంఖ్యతోపాటు తరగతులు, సబ్జెక్టులు, పాఠశాలల భౌగోళిక పరిస్థితులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకునేలా GO 25ను సవరించాలని కోరుతున్నారు.
ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం GO 25లోని నిబంధనల ఆధారంగా సర్ప్లస్గా గుర్తించిన ఉపాధ్యాయులను అవసరమున్న పాఠశాలలకు సర్దుబాటు చేస్తున్నారు. 2026 జూన్లోనూ విద్యాశాఖ జారీ చేసిన ఆదేశాల్లో పాఠశాలల వారీగా, సబ్జెక్టుల వారీగా విద్యార్థుల నమోదును పరిశీలించి మిగులు ఉపాధ్యాయులను అవసరమున్న పాఠశాలలకు సర్దుబాటు చేయాలని పేర్కొంది.
అసలు GO 25 ఏం చెబుతోంది?
పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా ఉపాధ్యాయ పోస్టులను హేతుబద్ధీకరించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2021 ఆగస్టు 12న G.O.Ms.No.25 ను జారీ చేసింది. ప్రభుత్వ, జిల్లా పరిషత్, మండల పరిషత్ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య ఆధారంగా అవసరమైన ఉపాధ్యాయ పోస్టులను నిర్ణయించడం ఈ ఉత్తర్వుల ప్రధాన ఉద్దేశం.
ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య ఆధారంగా ఉపాధ్యాయుల సంఖ్యను నిర్ణయించారు. ఉదాహరణకు 1 నుంచి 19 మంది విద్యార్థులు ఉన్న పాఠశాలకు ఒక ఎస్జీటీ, 20 నుంచి 60 మంది విద్యార్థులకు ఇద్దరు, 61 నుంచి 90 మందికి ముగ్గురు, 91 నుంచి 120 మందికి నలుగురు, 121 నుంచి 150 మందికి ఐదుగురు ఎస్జీటీలు ఉండేలా సిబ్బంది నమూనాను రూపొందించారు. 151 మంది నుంచి విద్యార్థుల సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ హెచ్ఎం పోస్టుతో పాటు ఎస్జీటీ పోస్టుల సంఖ్యను పెంచే విధానం ఉంది.
అదే సమయంలో 0–19 మంది విద్యార్థులున్న పాఠశాలలు ఉపాధ్యాయులు లేక మూతపడకుండా కనీసం ఒక రెగ్యులర్ టీచర్ ఉండేలా నిబంధనలో పేర్కొన్నారు. మిగులు పోస్టులను అదే యాజమాన్య పరిధిలోని అవసరమున్న పాఠశాలలకు తరలించే విధానాన్ని కూడా GOలో పొందుపరిచారు.
ఉపాధ్యాయులు ఎందుకు సవరణ కోరుతున్నారు?
ప్రస్తుతం ఉపాధ్యాయులు లేవనెత్తుతున్న ప్రధాన అభ్యంతరం విద్యార్థుల సంఖ్యను మాత్రమే ప్రాతిపదికగా తీసుకుని ఉపాధ్యాయుల అవసరాన్ని నిర్ణయించడం వల్ల చిన్న పాఠశాలల్లో సమస్యలు వస్తున్నాయని చెబుతున్నారు. 60 మంది లోపు విద్యార్థులున్న ప్రాథమిక పాఠశాలకు ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులే ఉంటే.. ఒకటి నుంచి ఐదో తరగతి వరకు బోధన, వివిధ సబ్జెక్టుల బోధనతో పాటు రికార్డులు, పరిపాలనా పనులు, ఇతర విద్యాశాఖ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం కష్టమవుతుందని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి పాఠశాలల్లో కనీసం ఇద్దరు టీచర్లకంటే ఎక్కువ మందిని అందుబాటులో ఉంచేలా నిబంధనలను మార్చాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
18న చర్చల్లో ప్రస్తావించాలని విజ్ఞప్తి
ఇప్పటికే వివిధ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు GO 25 సవరణ కోసం ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాయి. మే నెలలోనూ తెలంగాణ ప్రాంత ఉపాధ్యాయ సంఘం GO 25ను సవరించి ప్రభుత్వ పాఠశాలలను హేతుబద్ధీకరించడంతో పాటు బలోపేతం చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. ఆగస్టులోనూ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు GO 25 సవరణ కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపట్టాయి.
ఈ క్రమంలో ఈ నెల 18న ప్రభుత్వం–గుర్తింపు పొందిన 40 ఉపాధ్యాయ సంఘాల మధ్య జరిగే చర్చల్లో GO 25 సవరణను ప్రధాన అంశంగా తీసుకుని, చిన్న పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుల కొరత, ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలు, సబ్జెక్టు వారీగా టీచర్ల అవసరం వంటి అంశాలపై స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకునేలా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని పలువురు ఉపాధ్యాయులు కోరుతున్నారు. GO 25ను కాలానుగుణంగా సవరించి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బోధనా సిబ్బంది కొరతను తొలగిస్తేనే విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందే అవకాశం ఉంటుందని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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