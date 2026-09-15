Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /ఈ నెల 18న ఉపాధ్యాయ సంఘాలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జరిపే చర్చల్లో.. GO నంబర్ 25 సవరణ అంశం లేవనెత్తాలని ఉపాధ్యాయలు పట్టు..!

ఈ నెల 18న ఉపాధ్యాయ సంఘాలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జరిపే చర్చల్లో.. GO నంబర్ 25 సవరణ అంశం లేవనెత్తాలని ఉపాధ్యాయలు పట్టు..!

GO 25: తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ఉపాధ్యాయ సంఘాల మధ్య ఈ నెల 18న జరగనున్న చర్చల్లో GO నంబర్ 25 సవరణ అంశాన్ని ప్రధానంగా ప్రస్తావించాలని పలువురు ఉపాధ్యాయులు కోరుతున్నారు. పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా ఉపాధ్యాయులను సర్దుబాటు చేసేందుకు అమలు చేస్తున్న నిబంధనల వల్ల ముఖ్యంగా చిన్న గ్రామీణ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుల కొరత ఏర్పడుతోందని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 15, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 11:50 AM IST
ఈ నెల 18న ఉపాధ్యాయ సంఘాలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జరిపే చర్చల్లో.. GO నంబర్ 25 సవరణ అంశం లేవనెత్తాలని ఉపాధ్యాయలు పట్టు..!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రూ. 2 వేలు దాటితే UPI పేమెంట్స్ ఉచితం కాదు... MDR ఛార్జీలకు రంగం సిద్ధం!
2
3
4
5