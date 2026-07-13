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ఉద్యోగులకు ఏపీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. CPS స్థానంలో OPS మార్పునకు ఛాన్స్.. ఎవరెవరు అర్హులంటే?

CPS to OPS conversion AP: అర్హులైన కొంతమంది ఉద్యోగులకు కంట్రీబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ (సీపీఎస్) నుంచి పాత పెన్షన్ స్కీమ్ ( ఓపీఎస్)లోకి మారేందుకు వీలుగా ప్రభుత్వం వన్ టైమ్ ఆప్షన్ కల్పిస్తూ..  G.O.Ms.No. 53 ను అధికారికంగా విడుదల ఏపీ ప్రభుత్వం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 13, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 12:34 PM IST
ఉద్యోగులకు ఏపీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. CPS స్థానంలో OPS మార్పునకు ఛాన్స్.. ఎవరెవరు అర్హులంటే?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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