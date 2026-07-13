/ఉద్యోగులకు ఏపీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. CPS స్థానంలో OPS మార్పునకు ఛాన్స్.. ఎవరెవరు అర్హులంటే?

CPS to OPS conversion AP: ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఉద్యోగ సంఘాలు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కీలక డిమాండ్ ను పరిష్కరించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ సోమవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అర్హులైన కొంతమంది ఉద్యోగులకు కంట్రీబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ (సీపీఎస్) నుంచి పాత పెన్షన్ స్కీమ్ ( ఓపీఎస్)లోకి మారేందుకు వీలుగా ప్రభుత్వం వన్ టైమ్ ఆప్షన్ కల్పిస్తూ.. G.O.Ms.No. 53 ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనలను అనుసరిస్తూ.. ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ఆదేశాల మేరకు ఆర్థిక శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పీయూష్ కుమార్ ఈ ఉత్తర్వులపై సంతకాలు చేశారు.
అర్హులు ఎవరంటే?
ఈ కొత్త జీవో ప్రకారం.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో చేరిన ఉద్యోగులందరికీ ఈ ఛాన్స్ ఉండదు. కొన్ని నిబంధనలు కలిగిన వారికి మాత్రమే ఈ పాత పెన్షన్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ నిబంధనలు ఏంటంటే..
నోటిఫికేషన్ తేదీ: ఉద్యోగానికి సంబంధించి.. రిక్రూట్ మెంట్ నోటిఫికేషన్ లేదంటే ప్రకటన 01 సెప్టెంబర్ 2004 కంటే ముందే విడుదలైనట్లు ఖచ్చితమైన సమాచారం ఉండాలి.
జాయినింగ్ తేదీ: రిక్రూట్ మెంట్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఎంపికై.. ఉద్యోగం మాత్రం 01 సెప్టెంబర్ 2004 లేదా ఆ తర్వాత ఉద్యోగంలో చేరినవారే ఈ పరిధిలోకి వస్తారు.
ప్రస్తుత స్టేటస్: అప్లికేషన్ పెట్టుకునే నాటికి ఆ ఉద్యోగి ప్రస్తుతం సీపీఎస్ పరిధిలోనే కొనసాగుతుండాలి.
దరఖాస్తు విధానం ఎలా?
ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకునేందుకు ప్రభుత్వం కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టింది. ఈ ఉత్తర్వులు విడుదలైన తేదీ అంటే జులై 13 , 2026 నుంచి ఖచ్చితంగా మూడు నెలలోపు ఉద్యోగులు నిర్ణీత ఫార్మాట్లో తమ ఆప్షన్స్ సమర్పించాలి. ఒకసారి సీపీఎస్ ఆప్షన్ను ఎంచుకుంటే.. ఆ తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దాన్ని మార్చుకునే అవకాశం ఉండదు. ఒకవేళ నిబంధన ప్రకారం గడువులోకా ఆప్షన్ ఇవ్వని ఉద్యోగులు యథావిధిగా సీపీఎస్ లోనే కొనసాగుతారు. దరఖాస్తు చేసుకొనేటప్పుడు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ కాపీతోపాటు అపాయింట్ మెంట్ ఆర్డర్స్, జాయినింగ్ ప్రొసిడింగ్స్ పత్రాలు అధికారులకు తప్పనిసరిగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
కాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సెప్టెంబర్ 1, 2004 నుంచి సీపీఎస్ విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకువచ్చారు. నోటిఫికేషన్ ముందు వచ్చి పరిపాలనా కారణాల వల్ల ఆలస్యంగా జాయినింగ్ అయిన తమకు ఓపీఎస్ వర్తింప చేయాలంటూ పలు గుర్తింపు పొందిన ఉద్యోగ సంఘాలతో విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ అంశంపై సుదీర్ఘంగా చర్చించిన తర్వాత మంత్రిమండలి గత జూన్ 23న జరిగిన సమావేశంలో ఆమోదం తెలిపింది. నేడు అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి కార్పస్ ఫండ్ మేనేజ్ మెంట్, ఆపరేషనల్ గైడ్ లైన్స్ ను ట్రెజరీ డిపార్ట్ మెంట్ విడిగా విడుదల చేసింది. ఎంతోకాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న ఈ న్యాయమైన డిమాండ్ ను పరిష్కరిస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం సంతోషంగా ఉందంటున్నారు సదరు ఉద్యోగులు.
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