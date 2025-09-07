English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Loan: నయా ట్రెండ్‌.. గోల్డ్‌ ఎఫ్‌డీ లోన్‌ పీక్స్‌.. పర్సనల్, హోమ్‌ లోన్‌ ఫట్‌.. ఎందుకిలా?

gold loan fd loan growth:  ఈమధ్యకాలంలో గోల్డ్ లోన్స్, ఎఫ్డీలపై లోన్స్ తీసుకుంటున్న వారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. జులై 2024లో బంగారు ఆభరణాలను తాకట్టు పెట్టి తీసుకున్న  గోల్డ్ లోన్స్ వృద్ధి రేటు 39శాతంగా జులై 2025లో ఇది 122శాతానికి పెరిగినట్లు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పేర్కొంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 7, 2025, 01:41 PM IST

Gold Loan: నయా ట్రెండ్‌.. గోల్డ్‌ ఎఫ్‌డీ లోన్‌ పీక్స్‌.. పర్సనల్, హోమ్‌ లోన్‌ ఫట్‌.. ఎందుకిలా?

gold loan fd loan growth: ప్రస్తుతం దేశంలో వ్యక్తిగత రుణాల కంటే బంగారం, ఎఫ్‌డీ లోన్స్ పై డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతోంది.రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్‌బిఐ తాజాగా విడుదల చేసిన తాజా గణాంకాలు ఈ మార్పును స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. జూలై 2024లో బంగారు రుణాల వృద్ధి రేటు 39శాతం మాత్రమే ఉండగా, జూలై 2025లో అది 122శాతంకు పెరిగింది. అంటే కేవలం ఒకఏడాదిలో మూడు రెట్లు పైగా వృద్ధి నమోదైందని పేర్కొంది. ఇదే సమయంలో ఎఫ్‌డీ రుణాలు కూడా గణనీయంగా పెరిగి, గత ఏడాది 8.9శాతం వృద్ధి రేటు ఉండగా, ఈ ఏడాది 16.7శాతానికి చేరుకున్నటక్లు తెలిపింది. మొత్తంగా బ్యాంకులు పంపిణీ చేసిన బంగారం,  ఎఫ్‌డీ రుణాల విలువ రూ.2.94 లక్షల కోట్లకు పైగా చేరింది. 2024లో ఇదే విలువ రూ.1.32 లక్షల కోట్లుగా ఉంది.

ఈ పెరుగుదల వెనుక ఉన్న ప్రధాన కారణం ఏంటంటే వడ్డీ రేట్లు అని చెప్పవచ్చు.  ప్రస్తుతం వ్యక్తిగత రుణాలపై బ్యాంకులు 10–12శాతం వడ్డీ వసూలు చేస్తున్నాయి. కానీ బంగారు రుణాలు కేవలం 8శాతం వడ్డీ రేటుతో అందుబాటులో ఉన్నాయి. తక్కువ వడ్డీతో పాటు బంగారు రుణాల ప్రక్రియ సులభంగా ఉండటం, తక్షణ నగదు లభ్యత కలగడం, పెద్దగా పత్రాల ధృవీకరణ అవసరం లేకపోవడం వీటిని మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చింది. అదనంగా, బంగారం ధరలు పెరుగుతుండటంతో, దానిపై రుణం తీసుకోవడం సురక్షితం అన్న నమ్మకం ప్రజల్లో పెరిగింది.

Also Read: 8th Pay Commission: కేంద్రప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ద్రవ్యోల్బణం ఆధారంగా ఈసారి జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా?  

ఎఫ్‌డీల విషయానికి వస్తే, చాలా మంది తమ పొదుపులను డిస్ట్రబ్ చేయకుండా  వాటిపై రుణం తీసుకోవడం ద్వారా తక్షణ అవసరాలను తీర్చుకుంటున్నారు. ఎఫ్‌డీపై రుణం తీసుకుంటే డిపాజిట్ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది.  వడ్డీ కూడా వస్తూనే ఉంటుంది. ఈ కారణంగా ముఖ్యంగా మధ్య తరగతి కుటుంబాలు ఎఫ్‌డీ రుణాలను పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగించుకుంటున్నాయి. పొదుపు కోల్పోకుండా, అదనపు ఆర్థిక ఒత్తిడి లేకుండా అవసరాలను తీర్చుకోవడం ఈ ఎంపికను మరింత ప్రాచుర్యం కలిగించింది.

మరోవైపు గృహ రుణాలు, వెహికల్ లోన్స్, ఇతర వ్యక్తిగత రుణాల వృద్ధి రేటు తగ్గుముఖం పట్టింది. 2024లో 14శాతం వృద్ధి రేటుతో ఉన్న ఇతర వ్యక్తిగత రుణాలు, 2025లో 11.9శాతానికి పడిపోయాయి. దీనితో ప్రజలు పెద్ద ఖర్చులను వాయిదా వేసి, తక్కువ వడ్డీతో, భద్రత కలిగిన రుణాలను ఎంచుకుంటున్నారు. మొత్తం మీద, బంగారం, ఎఫ్‌డీ రుణాలు ఇప్పుడు ప్రజలకు భరోసా కలిగించే ముఖ్యమైన ఆర్థిక సాధనాలుగా మారాయి. తక్కువ వడ్డీ, సులభమైన విధానం, తక్షణ నగదు అవసరాలకు సరిపోయే లభ్యత వీటిని సాధారణ కుటుంబాల మొదటి ఎంపికగా నిలబెట్టాయి. నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, రాబోయే నెలల్లో కూడా ఈ ధోరణి కొనసాగే అవకాశం ఉంది.

Also Read: Gold Rate: బంగారు నగలు షోరూంలో కొంటే మంచిదా? గోల్డ్ స్మీత్ దగ్గర చేయించుకుంటే మంచిదా? జర క్లారిటీ ఇవ్వక్కా..!!  

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

