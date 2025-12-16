Gold Price Today: ఒక్కరోజులోనే సీన్ రివర్స్.. సరికొత్త రికార్డ్ దిశగా బంగారం-వెండి ధరలు.. డిసెంబర్ 16వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: బంగారానికి భారత్ కు మధ్య ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. భారతీయులు బంగారాన్ని ఎంతగా ఇష్టపడుతారో.. బంగారం డిమాండ్ ను బట్టి అర్థమువతోంది. వందల ఏళ్ల నుంచి బంగారు ఆభరణాలు ధరించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా మహిళలకు బంగారం అంటే ఎనలేని మక్కువ. ఫంక్షన్ ఏదైనా సరే కొత్త ఆభరణాలు ధరించాల్సిందే. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. అత్యవసర సమయంలో ఆర్థికంగా ఉండేందుకు బంగారం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. వేగంగా డబ్బుగా మారుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ మంది బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు.
ఈ ఏడాదిలో బంగారం ధరలు భారీగా దూసుకుపోతుండటంతో చాలా మంది బంగారంలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. అయితే కొంతమంది మాత్రం తులం..అరతులం.. గ్రాము ఇలా కొనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే బంగారం ఎంత ఉంటే అంత స్టేటస్ గా భావిస్తుంటారు. మహిళలు ఒంటిపై బంగారాన్ని చూసి గౌరవం ఇస్తారని అనుకుంటుంటారు. అందుకే వీలైనంత వరకు తమ స్థోమతకు తగ్గట్లుగా బంగారం, వెండి నగలను కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈ మధ్యకాలంలో ఈ విలువైన ఖనిజాల ధరలు భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. సరికొత్త గరిష్టాల్లోకి వెళ్లాయి. రానున్న రోజుల్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరుగుతాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు సైతం చెబుతున్నారు. ఈ తరుణంలోనే నేడు డిసెంబర్ 16వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు చూస్తే బంగారం ధర భారీగా పెరిగింది. నేడు మంగళవారం స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సుకు 16.53 డాలర్లు పెరిగింది. దీంతో ఔన్స్ బంగారం ధర ఈ రోజు 4316 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఈ రోజు 3.32 శాతం దూసుకెళ్లింది. దీంతో ఔన్స్ వెండి ధర 64 డాలర్లు దాటింది.
హైదరాబాద్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఆల్ టైం హైని తాకాయి. రూపాయి విలువ భారీగా పతనం అవ్వడంతో బంగారం ధర పిరంగా మారిపోయింది. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములపై రూ. 1470 పెరిగింది. దీంతో తులం బంగారం ధర 1,35,380కి చేరింది. 22 క్యారెట్ల నగల తయారీ బంగారం ధర తులంపై రూ. 1350 పెరిగింది. దీంతో 10 గ్రాములకు రూ. 1,24,100కు చేరుకుంది.
బంగారంను పక్కకు నెట్టి వెండి దూసుకెళ్తోంది. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ. 5000 పెరిగింది. దీంతో ఆల్ టైం హైని చేరుకుంది. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ. 2,15,000 మార్కును తాకింది. ఈ ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెల్లర్స్ అసోసియేషన్ ప్రచురించే ధరలు సాధారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ఒకేలా ఉంటాయి. కానీ వాటిలో జీఎస్టీ చేర్చుతారు. ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ధరలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాటిలో పన్నులను కలుపుతారు. ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెల్లర్స్ అసోసియేషన్ ప్రచురించే ధరలు పలు స్వచ్ఛతల బంగారం కోసం ప్రామాణిక ధరలను అందిస్తాయి.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
