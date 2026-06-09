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Gold Silver Price Drop: ట్రంప్ ఒకే ఒక్క ప్రకటన.. ఒక్కరోజే క్రూడాయిల్ 3.80శాతం డౌన్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు..!!

Trump Effect on Market: గత 10 రోజులుగా భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు మంగళవారం ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగాయి. మరోసారి బంగారం, వెండి ధరలు ఆకాశన్నంటుతాయి అనుకున్న తరుణంలో ఊహించని విధంగా ఒక్కసారిగా భారీగా పతనం అయ్యాయి. వెండి ధర ఒక్కరోజే 9100 వరకు పడిపోయింది. బంగారం ధర కూడా భారీగా తగ్గింది. ముడి చమురు కూడా 3.80శాతం మేర పడిపోయింది.  ఈ తగ్గుదలకు కారణం అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చేసిన ఒకే ఒక ప్రకటన అని చెప్పాలి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 09, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:02 PM IST
Gold Silver Price Drop: ట్రంప్ ఒకే ఒక్క ప్రకటన.. ఒక్కరోజే క్రూడాయిల్ 3.80శాతం డౌన్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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