/Gold Silver Price Drop: ట్రంప్ ఒకే ఒక్క ప్రకటన.. ఒక్కరోజే క్రూడాయిల్ 3.80శాతం డౌన్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు..!!

Trump Effect on Market: మంగళవారం రోజంతా స్థిరంగా పెరిగిన తర్వాత బంగారం, వెండి మార్కెట్లు ఒక్కసారిగా పడిపోయాయి . సాయంత్రం ట్రేడింగ్లో ఈ రెండు విలువైన లోహాల ధరలు భారీగా పడిపోవడంతో ధరలు భారీగా తగ్గాయి. ముడి చమురు కూడా సుమారు 3.80శాతం మేర పడిపోయింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో బంగారం ధరలు 1 శాతానికి పైగా పడిపోయాయి. రాత్రి 9 గంటల సమయానికి, బంగారం ధర రూ. 1,864కి పడిపోయింది. అయితే, ఈ వార్త రాసే సమయానికి, ఆగస్టు డెలివరీ బంగారం ధర రూ. 1,380 తగ్గి, రూ. 1,53,404 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఈ సమయంలో, దీని గరిష్ట స్థాయి రూ. 1,55,451 కాగా, కనిష్ట స్థాయి రూ. 1,52,920గా ఉంది. కాగా, అంతకుముందు ముగింపు ధర రూ. 1,54,784గా ఉంది.
వెండి ధర 3.40 శాతం, అంటే రూ. 9139 వరకు భారీగా పడిపోయింది. ఈ వార్త రాసే సమయానికి, వెండి ధర రూ. 6597 పడిపోయి, కిలోగ్రాముకు రూ. 2,39,792 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఈ కాలంలో, దీని గరిష్ట స్థాయి రూ. 2,48,921 కాగా, కనిష్ట స్థాయి రూ. 2,37,250గా ఉంది. కాగా, అంతకు ముందు రోజు ఇది రూ. 2,46,389 వద్ద ముగిసింది.
ఎంసీఎక్స్ లో ముడి చమురు ధరలు 3.80 శాతం తగ్గాయి. రాత్రి 9 గంటల సమయానికి, ముడి చమురు 3.69 శాతం లేదా రూ. 321 తగ్గి, బ్యారెల్కు రూ. 8,386 వద్ద ట్రేడవుతోంది . ట్రేడింగ్ సెషన్లో , ముడి చమురు గరిష్టంగా రూ. 8,679, కనిష్టంగా రూ. 8,347కి చేరుకుంది. అంతకు ముందు రోజు, జూన్ 18వ తేదీ డెలివరీకి సంబంధించిన ముడి చమురు రూ. 8,707 వద్ద ముగిసింది.
బంగారం, వెండి ధరల తగ్గుదల వెనుక అనేక ప్రపంచవ్యాప్త కారణాలు ఉన్నాయి. ఇరాన్పై ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం ద్వారా ఇజ్రాయెల్ ప్రధాన మంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు తన మాటలను ధిక్కరించలేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. అంతేకాకుండా, ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం దిశగా పురోగతి, ఇరుపక్షాలు ఒక ఒప్పందంపై సంతకం చేస్తాయనే అంచనాలు మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను మార్చాయి. అంతేకాదు అమెరికన్ డాలర్ విలువ పెరగడం కూడా ఒక కారణంగా చెప్పాలి. పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పడతాయనే ఆశలు పెరగడంతో, సురక్షిత పెట్టుబడులుగా భావించే బంగారం, వెండిపై పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్ బలహీనపడి, ధరలపై ప్రభావం పడింది. అంతేకాకుండా, అమెరికన్ డాలర్ బలపడటం కూడా బంగారం, వెండిపై ఒత్తిడిని పెంచింది. సాధారణంగా, డాలర్ బలపడినప్పుడు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగి, డిమాండ్ తగ్గి, ధరలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది.
మార్కెట్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, బంగారం, వెండి ధరలు ఇంట్రాడే గరిష్ట స్థాయిల నుంచి తీవ్రంగా పడిపోయాయి. కొన్ని విభాగాలలో వెండి ధరలు రూ. 9,100 వరకు తగ్గాయి. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో ఇంధన సరఫరాలపై ఒత్తిడి తగ్గుతుందని ఇన్వెస్టర్లు ఆశించారు. దీంతో ముడిచమురు ధరలు భారీగా తగ్గాయి. రానున్న రోజుల్లో పెట్టుబడిదారులు డాలర్ సూచీని, అమెరికా ఆర్థిక గణాంకాలను, పశ్చిమ ఆసియాలోని పరిస్థితులను నిశితంగా గమనిస్తారని నిపుణులు అంటున్నారు. శాంతి చర్చలు పురోగమించి, డాలర్ బలంగా కొనసాగితే, బంగారం, వెండిపై ఒత్తిడి కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook