/ట్రంప్ ఒకే ఒక ప్రకటన.. బంగారం ధర రూ. 3000 ఢమాల్..!!

Gold Rate: అమెరికా ఇరాన్పై బాంబు దాడులు చేస్తోంది. దీంతో బంగారం ధరలు వేగంగా పడిపోతున్నాయి. తాజా గణాంకాల ప్రకారం.. యూఎస్ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఔన్సుకు 4060డాలర్లకు పడిపోయింది. కేవలం ఒక్క రోజులోనే బంగారం ధర దాదాపు 100డాలర్ల మేర పడిపోయింది. అంటే.. భారత కరెన్సీలో బంగారం ధర సుమారు రూ. 9500 మేర పడిపోయిందని చెప్పాలి. ప్రస్తుతం పది గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,42,748 కాగా.. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,30,200 వద్ద కొనసాగుతోంది.
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్పై అమెరికా ఇటీవల జరిపిన వైమానిక దాడుల కారణంగా ముడి చమురు ధరలు వేగంగా పెరిగాయి. బ్రెంట్ ముడి చమురు ధరలు 3శాతం పెరిగి 76డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణిస్తున్న వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్ ఇటీవల జరిపిన దాడులకు ప్రతీకారంగా తాము కూడా దాడులు ప్రారంభించినట్లు అమెరికా ప్రకటించింది. వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్ అకారణంగా జరిపిన దాడుల నేపథ్యంలోనే ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ పేర్కొంది.
గత నెలలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ నెల చివరిలోగా అమెరికా యుద్ధంలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే నౌకలకు పరిస్థితి ప్రమాదకరంగా ఉందని అమెరికా నేతృత్వంలోని జాయింట్ మారిటైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ ఇటీవల హెచ్చరిక జారీ చేసింది. చమురు ధరలు పెరుగుతున్న తరుణంలో, డాలర్ విలువ కూడా పెరుగుతోంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు పెరిగినప్పుడు డాలర్ విలువ కూడా పెరగడమే దీనికి ప్రధాన కారణమని చెప్పాలి. ఎందుకంటే, చమురు కొనుగోలు లావాదేవీలు సాధారణంగా యూఎస్ డాలర్లలోనే జరుగుతాయి. చమురు ధరలు పెరిగినప్పుడు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాలు ఎక్కువ యూఎస్ డాలర్లను పోగుచేసుకుని ఖర్చు చేస్తాయి. దీనివల్ల యూఎస్ డాలర్కు డిమాండ్ పెరిగి, దాని విలువ అధికమవుతుంది. డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్లలో పెట్టుబడులు పెడతారు. ఆ తర్వాత వారు బంగారం వంటి సురక్షిత పెట్టుబడుల నుండి తమ పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుంటారు. అందుకే బంగారం ధరలు పడిపోతున్నాయి.
యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్లపై రాబడులు ఈ మధ్యకాలంలో పెరిగాయని సీఎన్బీసీ నివేదించింది. ఇప్పుడు పెట్టుబడిదారులందరూ యూఎస్ బాండ్ మార్కెట్పైనే దృష్టి సారించారని చెప్పవచ్చు. ఇదిలా ఉండగా, ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఛైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఇప్పటికే వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు అవకాశం ఉందని సూచించింది. ఈ ప్రభావం బంగారం ధరలలో కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా, ఆర్థిక సంక్షోభాల వంటి పరిస్థితులలో ద్రవ్యోల్బణం నుండి రక్షించుకోవడానికి బంగారాన్ని ఒక సురక్షిత పెట్టుబడిగా పరిగణిస్తారు.
Disclaimer: ఈ కథనంలో పొందుపరిచిన సమాచారం కేవలం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పెట్టుబడి, ఆర్థిక, వ్యాపార లేదా న్యాయ సలహాగా పరిగణించరాదు. ఇందులోని వివరాలు ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా సేకరించబడ్డాయి. సమాచార ఖచ్చితత్వంపై జీ తెలుగు న్యూస్ ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు. ఈ సమాచారాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని తీసుకునే పెట్టుబడి లేదా ఇతర ఆర్థిక నిర్ణయాలకు సంబంధించి కలిగే లాభనష్టాలకు పూర్తిగా పాఠకులే బాధ్యులు. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అర్హత కలిగిన ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించడం మంచిది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి