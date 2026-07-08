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ట్రంప్ ఒకే ఒక ప్రకటన.. బంగారం ధర రూ. 3000 ఢమాల్..!!

Gold Rate: బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాయి. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు, ఇరాన్ తో డీల్ పై అమెరికా అధ్యక్షుడు చేసిన ఒకే ఒక ప్రకటనతో ఈ లోహాల ధరలు పతనమయ్యాయి.  పది గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర  రూ. 3000లకు పైగా పడిపోయింది. కిలో వెండి ధర రూ. 6000 వేల మేర దిగివచ్చింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 08, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:19 PM IST
ట్రంప్ ఒకే ఒక ప్రకటన.. బంగారం ధర రూ. 3000 ఢమాల్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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