/Gold Prices: ఎవరికీ తెలియని రహస్యం..బంగారాన్ని డెడ్ చీప్ గా ఎలా కొనాలి? ఎక్కడ కొనాలి?

Gold Prices: పెట్టుబడి అనగానే.. చాలా మందికి ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది బంగారం. పసిడి ప్రపంచంలో ఒక వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తుంది. కష్టకాలంలో ఆదుకుంటుంది. అందుకే చాలా మంది బంగారాన్నే బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ గా ఎంచుకుంటారు. అయితే తెలివైన ఇన్వెస్టర్లు మాత్రం ఒక విషయాన్ని ఆలోచిస్తారు. అదే బంగారాన్ని అందరికంటే తక్కువ ధరకు ఎలా కొనుగోలు చేయాలని. ట్రేడ్ యూనియన్ విశ్లేషణ ప్రకారం.. తక్కువ ధరకు బంగారం కొనడం అనేది అద్రుష్టం మీద ఆధారపడకుండా.. సరైన మార్గం సమయం మీ ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పాలి. సాధారణంగా మనం పసిడిని నగల రూపంలో కొనుగోలు చేసినప్పుడు ఛార్జీలు, ఇతర పన్నులు, విక్రేత లాభం వంటివి కలిసి ధరను భారీగా పెంచేలా చేస్తాయి. కానీ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ కోసం బంగారం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు అదనపు ఖర్చులు తగ్గించుకోవడమే అసలైన విజయమని చెప్పాలి.
అయితే గోల్డ్ తక్కువ రేట్ కు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి గోల్డ్ బులియన్ లేదా గోల్డ్ బిస్కెట్లు ఒక అద్భుతమైన మార్గమని చెప్పాలి. వీటిపై మేకింగ్ ఛార్జీలు చాలా తక్కువే ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న మెలిక ఉంటుందన్న సంగతి గుర్తుంచుకోవాలి. మీరు కొనుగోలు చేసే బంగారం పరిమాణం పెరిగే కొద్దీ..దానిపై విక్రేత వసూలు చేసే ప్రీమియం అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. ఉదాహరణకు ఒక చిన్న గ్రాము నాణెం కొనుగోలు చేస్తే ఒక పెద్ద గోల్డ్ బార్ కొనుగోలు చేసినప్పుడు ప్రతి గ్రాముకు అయ్యే ఖర్చు చాలా వరకు తక్కువగా ఉంటుంది.
చిన్న చిన్న మొత్తంలో కొనే బదులు..కొంత డబ్బు పోగు చేసుకుని పెద్ద మొత్తంలో కొనడం వల్ల తక్కువ ధరకే బంగారం లభిస్తుంది. ఇక ఫిజికల్ గోల్డ్ తో ముడిపడి ఉన్న రక్షణ, నిల్వ ఖర్చులను తప్పించుకోవాలనుకునే వారికి డిజిటల్ గోల్డ్ లేదా గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ లు వరంగా మారాయని చెప్పాలి. ఈ విధానంలో మీరు డైరెక్టుగా మార్కెట్ ధరకే గోల్డ్ కొనే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీకు లాకర్ ఖర్చులు ఉండవు కాబట్టి విక్రయించే సమయంలో ఎక్కువ ధరకు కొనే ప్రమాదం ఉండదు. ఆన్ లైన్ ఫ్లాట్ ఫారమ్స్, ఆన్ లైన్ డీలర్లు తక్కువ మెయింటెన్స్ ఖర్చుల వల్ల భౌతిక దుకాణాల కంటే తక్కువ ధరలను ఆఫర్ చేస్తుంటారు. విక్రేతల ధరలను ఆన్ లైన్లో సరిపోల్చుకోవడం వల్ల కూడా మనం కొంత మొత్తాన్ని ఆదా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
అయితే గోల్డ్ ఎక్కడ కొనాలి ఎప్పుడు కొనాలి అనేది కూడా ధరలను ప్రభావితం చేస్తుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అమెరికా డాలర్ బలహీనపడినప్పుడు లేదా స్టాక్ మార్కెట్లో స్థిరంగా ఉన్న సమయంలో బంగారం ధరలు కొంత తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాంటి సమయాల్లో బంగారం కొనడం వల్ల మీరు మార్కెట్ కంటే తక్కువ ధరకే బంగారాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చు. చివరిగా చెప్పేది ఏంటంటే.. నమ్మకమైన డీలర్లు, హాల్ మార్కింగ్, క్వాలిటీ చెక్ చేసుకుని బంగారం కొంటే మీరు పెట్టే ప్రతి పైసాకు విలువను పొందవచ్చు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
