Gold: బంగారం బిస్కెట్ కొని నగలు చేయించుకుంటే మంచిదా? డైరెక్టుగా జ్యువెల్లరీ షాపుల్లో నగలు కొనుగోలు చేస్తే లాభమా?

Gold Buying Guide: బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే విషయంలో చాలామందికి ఇప్పటికీ ఒక పెద్ద సందేహం ఉంటుంది. నేరుగా షోరూమ్లో రెడీమేడ్ జ్యువెలరీ కొనడం మంచిదా? లేక 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ కాయిన్ లేదా బిస్కెట్ కొనుగోలు చేసి.. మనకు నచ్చిన డిజైన్ను తయారు చేయించుకోవడమే లాభదాయకమా? ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు నిరంతరం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ రెండు పద్ధతుల్లో ఏది నిజంగా మనకు లాభం ఇస్తుందో తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం.
గోల్డ్ బిస్కెట్/కాయిన్తో నగలు తయారు చేయించుకోవడం ..లాభమా? నష్టమా?
చాలామంది తమకు తెలిసిన నిపుణులైన జ్యువెలరీ మేకర్ల వద్ద 24 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఇస్తూ, ప్రత్యేక డిజైన్లను తయారు చేయించుకుంటారు. ముందుగా గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, 24 క్యారెట్ల బంగారం కొనుగోలు చేసినప్పుడు, షోరూమ్లలో ఉండే మేకింగ్ ఛార్జీలు లేదా తయారీ ఖర్చులు ఉండవు. ఇది ఒక పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
అయితే నగలు తయారు చేసే సమయంలో కొన్ని అదనపు ఖర్చులు మాత్రం తప్పవు. ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటే..
లేబర్ ఛార్జీలు : ప్రత్యేకంగా చేతితో తయారు చేసే డిజైన్లలో ఇవి ఎక్కువగా ఉండొచ్చు.
వేస్టేజ్ : నగలు తయారు చేసే సమయంలో కొద్దిగా బంగారం నష్టం జరగడం సహజం.
రిఫైనింగ్ చార్జీలు : 24 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఆభరణాలుగా మార్చడంలో, దానికి గట్టిదనం రావడానికి రాగి లేదా ఇతర లోహాలను కలుపుతారు. దీంతో బంగారం పరిమాణం కొద్దిగా తగ్గినట్లు అనిపిస్తుంది. అందువల్ల గోల్డ్ బిస్కెట్ కొనడం ద్వారా మేకింగ్ ఛార్జీలు తప్పించుకున్నట్టే కనిపించినా, నగలు తయారు చేసే దశలో ఇతర పరోక్ష ఖర్చులు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, ప్రత్యేక డిజైన్, నాణ్యతపై దగ్గరుండి పర్యవేక్షించాలనుకునే వారికి ఈ విధానం అనుకూలంగా ఉంటుంది.
షోరూమ్లో డైరెక్ట్గా నగలు కొనడం: ప్రయోజనాలు, లోపాలు
నగరాలు, పట్టణాల్లో చిన్నపెద్ద అనేక ఆభరణాల షోరూమ్లు ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రతి రకం బరువు, డిజైన్, బడ్జెట్కు తగిన వందలాది మోడల్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. మెషీన్-మేడ్ జ్యువెలరీ కావడంతో వేస్టేజ్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.
షోరూమ్లో కొనుగోలు చేసే ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
మేకింగ్ ఛార్జీలపై డిస్కౌంట్లు : పండగలు, ఆఫర్ సీజన్లలో 30% నుంచి 50% వరకు తగ్గింపులు ఇస్తారు.
డిజైన్స్ విస్తృతంగా లభ్యం: ముఖ్యంగా లైట్వెయిట్ మోడల్స్, ట్రెండీ డిజైన్స్ ఎక్కువగా దొరుకుతాయి.
పూర్తి బిల్లు, హాల్మార్క్: బిల్లు ద్వారా ప్యూరిటీ, బరువు, మేకింగ్ ఛార్జీల వంటి వివరాలు పూర్తిగా రికార్డ్గా ఉంటాయి.
సేఫ్ బైబ్యాక్ పాలసీ : భవిష్యత్తులో మార్పిడి లేదా అమ్మకం సమయంలో లాభం.
అయితే లోపం ఏమిటంటే.. షోరూమ్ మేకింగ్ ఛార్జీలు కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొన్ని డిజైన్లలో వేస్టేజ్ కూడా 3–10% వరకూ ఉంటుంది.
మరి ఏది బెస్ట్?
మీ అవసరాన్ని బట్టి నిర్ణయం మారుతుంది:
ప్రత్యేకమైన, కస్టమ్ డిజైన్ కోరుకునే వారికి గోల్డ్ బిస్కెట్ ద్వారా తయారు చేయించుకోవడం మంచిది.
తక్కువ మేకింగ్ ఛార్జీలు, విస్తృతమైన డిజైన్స్, ఆఫర్లు కావాలంటే షోరూమ్ నుండి కొనడం ఎక్కువగా లాభదాయకం.
సాధారణంగా, మేకింగ్ ఛార్జీలు, వేస్టేజ్, రిఫైనింగ్ ఖర్చులు కలిపి లెక్కిస్తే, షోరూమ్ నుంచి కొనడం చాలా మందికి బెస్ట్ ఛాయిస్ అవుతుంది.
