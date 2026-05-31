Gold Demand India News: బంగారం ధర అనేది కేవలం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న డిమాండ్ను బట్టి ఆధారపడి ఉండదు. అమెరికా, చైనా, పశ్చిమాసియా దేశాలు, కేంద్ర బ్యాంకులు చేసే బంగారు కొనుగోళ్లు, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, డాలర్ విలువ, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు వంటి అనేక అంశాలు బంగారం ధరను ప్రభావితం చేస్తాయి. అయితే ఈ క్రమంలో ఏడాది పాటు బంగారం కొనుగోలు చేయకపోతే ఏం జరుగుతందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భారతదేశంలో బంగారం కేవలం ఆభరణాలతో అలంకరణే కాకుండా ప్రజల భావోద్వేగాల్లో, పెట్టుబడికి చిహ్నంగా మారింది. ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా బంగారం కొనుగోలు చేసిన దేశాల్లో భారత్ ఒకటి అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ఇటీవలే భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ కూడా ఏడాది పాటు బంగారం కొనుగోలు చేయోద్దని ప్రజలకు సూచించారు. అయితే భారత్ వంటి అధిక బంగారం దిగుమతి చేసుకునే దేశాలు ఏడాది పాటు గోల్డ్ కొనుగోలు తగ్గిస్తే ఏం జరుగుతుందనే విషయంపై ఇప్పుడు తెగ చర్చ జరుగుతోంది.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. ప్రపంచ బంగారు కొనుగోలు, దిగుమతిలో భారత్ ప్రధాన వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రతి ఏటా జరిగే పెళ్లిళ్లు, పండుగలు, శుభకార్యాల్లో పెట్టుబడిగా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తారనే విషయం అందరికి తెలిసిందే. ఈ అవసరాల కోసం భారత్ నిత్యం లక్షల టన్నుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తుంది. ఒకవేళ ఈ డిమాండ్ ఒక ఏడాది పాటు పూర్తిగా పడిపోతే, అది దేశీయ మార్కెట్లో బంగారు అమ్మకాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపవచ్చు.
అయితే బంగారం ధర కేవలం భారతీయ డిమాండ్పై మాత్రమే ఆధారపడి ఉండదు. అమెరికా, చైనా, పశ్చిమాసియా దేశాలు చేసే బంగారు కొనుగోళ్లు, కేంద్ర బ్యాంకులు, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, డాలర్ విలువ, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు వంటి అనేక అంశాలు బంగారం ధరను ప్రభావితం చేస్తాయి. ఈ క్రమంలో భారతదేశంలో డిమాండ్ తగ్గినా.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం ధర పూర్తిగా తగ్గే అవకాశం లేదు.
అయితే, భారత మార్కెట్పై బంగారు వ్యాపారులు, ఆభరణాల పరిశ్రమ, బంగారు దిగుమతి రంగం తీవ్ర ప్రభావం చూపవచ్చు. వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన ఈ పరిశ్రమలో మందగమనం ఉద్యోగాలపై కూడా ప్రభావం చూపవచ్చు. ఆర్థిక విశ్లేషకుల ప్రకారం, భారతీయులు బంగారం కొనకపోతే స్వల్పకాలంలో ధరలపై ఒత్తిడి ఏర్పడవచ్చు. అయితే ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులు, కేంద్ర బ్యాంకుల నుండి డిమాండ్ కొనసాగితే, బంగారం ధరలు మళ్లీ స్థిరపడే అవకాశం ఉంది.
మొత్తం మీద భారతదేశంలో ఒక ఏడాది పాటు బంగారం కొనుగోళ్లు నిలిచిపోయినా కూడా, బంగారం ధర పూర్తిగా పడిపోదు. కానీ దేశీయ మార్కెట్, ఆభరణాల పరిశ్రమ, దిగుమతుల రంగంపై దాని ప్రభావం గణనీయంగా ఉంటుంది. బంగారం విలువను నిర్ణయించడంలో ప్రపంచ ఆర్థిక కారకాలు తమ పాత్రను పెంచుకున్నాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అయితే ప్రధాని మోదీ ఇచ్చిన సూచనను పరిశీలిస్తే బంగారం దిగుమతి తగ్గిస్తే రూపాయి విలువపై ఒత్తిడి తగ్గే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
