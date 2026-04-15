  • Gold Reserves In World: రూ.3,418 లక్షల కోట్ల బంగారం..బయటకు తీస్తే అందరూ ధనవంతులే! ఎక్కడంటే?

Gold Reserves In World: రూ.3,418 లక్షల కోట్ల బంగారం..బయటకు తీస్తే అందరూ ధనవంతులే! ఎక్కడంటే?

Gold Mining Statistics 2026: ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో బంగారానికి కీలక స్థానం ఉంది. ఆభరణాల దగ్గర నుండి పారిశ్రామిక అవసరాల వరకు గోల్డ్‌కు ఎంత డిమాండ్ ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అయితే ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న యుద్ధ వాతావరణం నేపథ్యంలో ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా దీని ధరలు నిర్ణయిస్తారు. ప్రపంచంలోని బంగారం సరఫరా గనుల ద్వారా 73 శాతం ఉంటే.. అయితే ఇప్పటి వరకు భూమి నుంచి ఎంత బంగారాన్ని ఇప్పటి వరకు వెలికితీశారనే అంశాన్ని ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 15, 2026, 01:59 PM IST

Gold Reserves In World: రూ.3,418 లక్షల కోట్ల బంగారం..బయటకు తీస్తే అందరూ ధనవంతులే! ఎక్కడంటే?

Gold Mining Statistics 2026: ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో బంగారానికి కీలక స్థానం ఉంది. ఆభరణాల దగ్గర నుండి పారిశ్రామిక అవసరాల వరకు గోల్డ్‌కు ఎంత డిమాండ్ ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అయితే ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న యుద్ధ వాతావరణం నేపథ్యంలో ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా దీని ధరలు నిర్ణయిస్తారు. చరిత్ర నుంచి చూసుకుంటే ఎన్ని లోహాలు మారినా.. బంగారానికి మాత్రం విలువ అలాగే కొనసాగుతోంది. భవిష్యత్తులోనూ దాని విలువ ఎన్నో రెట్లు పెరుగుతుంది. ప్రపంచంలోని బంగారం సరఫరా గనుల ద్వారా 73 శాతం ఉంటే.. అయితే ఇప్పటి వరకు భూమి నుంచి ఎంత బంగారాన్ని ఇప్పటి వరకు వెలికితీశారనే అంశాన్ని ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

Gold.org ప్రకారం.. మానవులు భూమి నుండి ఇప్పటివరకు సుమారు 220,000 మెట్రిక్ టన్నుల బంగారాన్ని వెలికితీశారట. ఇంతటి బంగారాన్ని రూపాయల్లోకి మారిస్తే.. దాదాపుగా రూ.3,418 లక్షల కోట్ల విలువ ఉంటుందట. అలాగే 2025 ఫిబ్రవరిలో విడుదల చేసిన వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం.. గతేడాది డిసెంబరు నాటికి భూమిపై ఉన్న గోల్డ్ నిల్వ 219,891 టన్నులకు చేరనుందని సమాచారం. ఇంతటి బంగారం పూర్తిగా మైనింగ్ ద్వారానే వెలికితీస్తున్నారు. డబ్బు విలువ నానాటికి పడిపోయినా.. బంగారం విలువ రోజురోజుకు పెరిగిపోతుంటుంది. గోల్డ్ అనే లోహం నాశనం కాదు కాబట్టి.. అప్పటి నుంచి ఉన్న బంగారం నేటికి భూమిపై వివిధ రూపాల్లో ఉంది. 

ఆ బంగారం అంతటినీ కరిగించి ఒక ఘనంగా తయారుచేస్తే.. అది కేవలం 22 మీటర్ల పొడవు, వెడల్పు, ఎత్తు ఉంటుందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇన్నేళ్ల నుంచి తవ్వి వెలికితీసిన బంగారం అంతా కేవలం చిన్న సైజు ఇల్లంత మాత్రమే ఉంటుందట.

1950 నుండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారు తవ్వకాల కార్యకలాపాలు మరింత పుంజుకున్నాయి. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం.. ఆధునిక యంత్రాలు, భారీ గనులు, నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉత్పత్తిని విపరీతంగా పెంచడంతో.. తవ్విన మొత్తం బంగారంలో దాదాపు మూడింట రెండు వంతులు గత 75 సంవత్సరాలలోనే వెలికితీశారనేది సమాచారం.

వెలికితీసిన బంగారంలో అధిక భాగం ఆభరణాలకే ఉపయోగించారట. సుమారు 97,645 టన్నులు అంటే మొత్తం నిల్వలో 44 శాతం.. ఆభరణాల రూపంలో ఉండగా, 23 శాతం బంగారపు కడ్డీలు, నాణేల (ఈటీఎఫ్‌లతో సహా) రూపంలో, 18 శాతం కేంద్ర బ్యాంకుల వద్ద, 15 శాతం ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తున్నారట.

2025 ఏడాదిలో ప్రపంచ బంగారు ఉత్పత్తి రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంది. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ నివేదిక ప్రకారం.. కిందటి ఏడాది గనుల నుంచి ఏకంగా 3,672 టన్నుల బంగారాన్ని వెలికితీశారు. మొత్తం మైనింగ్ సరఫరాలో ఇది 73 శాతం కాగా.. రీసైక్లింగ్ వాటా 27 శాతంగా ఉంది. చైనా, రష్యా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ వంటి దేశాలు ప్రపంచంలో ప్రధాన గోల్డ్ ఉత్పత్తి దారులుగా ఉన్నాయి. కొత్త గనులను కనుగొనడం నానాటికి కష్టం అవుతుంది. 

భూగర్భంలో ఎంత బంగారం మిగిలి ఉంది అనేది భవిష్యత్తు తరాలకు ఉన్న సవాలు. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ నివేదిక ప్రకారం.. ఆర్థికంగా వెలికితీయగల నిల్వలు సుమారు 54,770 టన్నులు కాగా, USGS సుమారు 64,000 టన్నులుగా అంచనా వేస్తోంది. మొత్తం వనరులు 132,110 టన్నులకు చేరవచ్చు. కానీ వాటిని వెలికితీయడం ఖరీదైనది. పర్యావరణపరంగా సంక్లిష్టమైనదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

