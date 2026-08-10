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కేంద్రానికి పసిడి పంట.. బంగారంపై దిగుమతి సుంకం పెంపు.. కేంద్రానికి రూ.10,463 కోట్ల ఆదాయం..!!

Gold: బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగుమతి సుంకాలను పెంచిందన్న విషయం తెలిసిందే. పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా దిగుమతులను తగ్గించేందుకు సుంకాలను పెంచడం ద్వారా ప్రభుత్వం గణనీయమైన ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకుంది. కస్టమ్స్ సుంకంగా రూ.10,463 కోట్లు వసూలు అయినట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ పార్లమెంటుకు తెలియజేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 10, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:00 PM IST
కేంద్రానికి పసిడి పంట.. బంగారంపై దిగుమతి సుంకం పెంపు.. కేంద్రానికి రూ.10,463 కోట్ల ఆదాయం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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కేంద్రానికి పసిడి పంట.. బంగారంపై దిగుమతి సుంకం పెంపు.. కేంద్రానికి రూ.10,463 కోట్ల ఆదాయం..!!
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