/ కేంద్రానికి పసిడి పంట.. బంగారంపై దిగుమతి సుంకం పెంపు.. కేంద్రానికి రూ.10,463 కోట్ల ఆదాయం..!!

Gold: మన దేశంలో ఏడాది పొడవునా బంగారం కొనుగోళ్లు కొనసాగుతాయి. అయితే, పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా, భారతదేశం తన విదేశీ మారక నిల్వలను గణనీయంగా తగ్గించుకోవలసి వచ్చింది. ఫలితంగా, బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లను నియంత్రించేందుకు, భారతదేశం ఈ విలువైన లోహాలపై దిగుమతి సుంకాన్ని గణనీయంగా పెంచింది. ఈ సుంకాల పెంపు ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి గణనీయమైన ఆదాయం సమకూరింది. మే 13వ తేదీ నుంచి ఆగస్టు 2వ తేదీ మధ్య కాలానికి, బంగారం, వెండి, ప్లాటినం వంటి లోహాలపై కస్టమ్స్ సుంకంగా రూ.10,463 కోట్లు వసూలు అయినట్లు పార్లమెంటుకు తెలియజేశారు. దీనికి సంబంధించిన ఒక ప్రశ్నకు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి లిఖితపూర్వకంగా సమాధానం ఇచ్చారు.
పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతలు, హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేత కారణంగా ముడి చమురు ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. ఆహార, ఎరువుల ధరలు కూడా పెరిగాయి. పర్యవసానంగా, విదేశీ మారక నిల్వలను పరిరక్షించుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంది. బంగారం, వెండిపై కస్టమ్స్ సుంకాలను పెంచడం ఈ చర్యలలో ఒకటి. ఈ లోహాలపై దిగుమతి సుంకాలను పెంచడం ద్వారా దిగుమతుల కొనుగోళ్లను తగ్గించడమే ప్రభుత్వ వ్యూహం. దీనిలో భాగంగా, మే 13న, బంగారం, వెండిపై 6శాతంగా ఉన్న కస్టమ్స్ సుంకాన్ని 15శాతానికి పెంచారు. ప్లాటినంపై 6.4శాతంగా ఉన్న సుంకాన్ని 15.4శాతానికి పెంచారు.
బంగారం, వెండి దిగుమతులపై సుంకాలను పెంచడం ద్వారా ప్రభుత్వం గణనీయమైన ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకుంది. మే 13 నుంచి ఆగస్టు 2 మధ్య, బంగారంపై సుంకంగా రూ.10,040 కోట్లు, వెండిపై రూ.328 కోట్లు, ప్లాటినంపై రూ.95 కోట్లు వసూలు అయ్యాయి. ఈ మూడు లోహాల ద్వారా వచ్చిన మొత్తం ఆదాయం రూ.10,463 కోట్లు అని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు. అయితే, పెంచిన సుంకం ద్వారా వచ్చిన అదనపు ఆదాయాన్ని మాత్రం వెల్లడించలేదు. మే 13 నుంచి జూన్ 30 మధ్య 161 కిలోల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి పంకజ్ చౌదరి తెలిపారు. బంగారం, వెండి స్మగ్లింగ్కు పాల్పడినందుకు 116 మందిని అరెస్టు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. బంగారం, వెండి దిగుమతులను నియంత్రించి, కరెంట్ ఖాతా లోటును సమతుల్యం చేసేందుకే సుంకాలు పెంచినట్లు తెలుస్తోంది. దీని ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం గణనీయమైన ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది.
ఆగస్టు 10న హైదరాబాద్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 380 తగ్గి, రూ. 1,51,970కి చేరింది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 350 తగ్గి రూ.1,39,300కి చేరింది.
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