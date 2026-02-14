Gold Reserves Indian Households: భారతీయులకు బంగారం అంటే కేవలం అలంకరణ వస్తువు మాత్రమే కాదు, అది ఒక భావోద్వేగం, తరతరాల ఆస్తి మాత్రమే కాకుండా ఆర్థిక భరోసా కూడా. ఇటీవల వెలువడిన గణాంకాల ప్రకారం.. భారతీయ ఇళ్లలో ఉన్న పసిడి నిల్వల విలువ దేశ వార్షిక ఆదాయాన్ని (GDP) మించిపోవడం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. భారతీయ కుటుంబాల వద్ద ఉన్న బంగారం నిల్వలు ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ఉన్నాయని నిపుణుల అంచనా.
సంపద విలువ - అంకెల్లో చూస్తే..
భారతీయ ఇళ్లలో సుమారు 30,000 టన్నుల బంగారం ఉన్నట్లు అంచనా. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధరల ప్రకారం దీని విలువ 5 ట్రిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.452 లక్షల కోట్లు). 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి భారత నామమాత్రపు జీడీపీ 4.125 ట్రిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా. అంటే, భారతీయుల ఇళ్లలోని బంగారం విలువ దేశం మొత్తం ఏడాది పొడవునా చేసే ఉత్పత్తి (GDP) కంటే ఎక్కువ.
ధరల పెరుగుదలకు కారణాలు
2025లో బంగారం ధరలు దాదాపు 65% మేర పెరగడం వల్ల ఈ ఆస్తి విలువ అమాంతం పెరిగింది. దీనికి ప్రధాన కారణాలు.. అంతర్జాతీయంగా డాలర్, ప్రభుత్వ బాండ్లపై నమ్మకం తగ్గడంతో పాటు భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు (యుద్ధ వాతావరణం).. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేంద్ర బ్యాంకులు భారీగా బంగారాన్ని నిల్వ చేయడం వంటి వాటిని ప్రామాణికంగా చూసుకుంటారు.
భారతీయులు బంగారాన్ని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఆదుకునే 'భద్రతా వలయం'గా భావిస్తారు. అయితే, నిపుణులు మరో కోణాన్ని కూడా సూచిస్తున్నారు. ఇంట్లో నిల్వ ఉన్న బంగారం నేరుగా ఆదాయాన్ని లేదా ఉద్యోగాలను సృష్టించదు. ఇది దేశ ఆర్థిక వృద్ధికి ప్రత్యక్షంగా తోడ్పడదు.
ప్రస్తుతం చాలామంది ఫిజికల్ గోల్డ్ (ఆభరణాలు) కంటే గోల్డ్ బాండ్లు, గోల్డ్ లోన్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనివల్ల ఇళ్లలోని బంగారం బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలోకి చేరి, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసే అవకాశం ఉంది.
భారతీయ ఇళ్లలోని ఈ భారీ పసిడి నిధి దేశ ఆర్థిక స్థితిగతులను మార్చగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ సంపదను ఉత్పాదక మార్గాల్లోకి మళ్లించగలిగితే, భారతదేశం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో తిరుగులేని శక్తిగా ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది.
