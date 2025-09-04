English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate: బంగారు నగలు షోరూంలో కొంటే మంచిదా? గోల్డ్ స్మీత్ దగ్గర చేయించుకుంటే మంచిదా? జర క్లారిటీ ఇవ్వక్కా..!!

Gold Jewellery Buying Guide:  మనదేశంలో బంగారానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ముఖ్యంగా మహిళలు బంగారంపై ఎక్కువగా మక్కువ ఉంటుంది. బంగారం  లేదంటే ఫంక్షన్లకు వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపించరు. ఏ చిన్న ఫంక్షన్  అయినా సరే బంగారం కొనాల్సిందే. అయితే బంగారు నగలు కొనుగోలు విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడంలో రెండు రకాలు ఉంటాయి. అందులో ఒకటి మీకు నచ్చినట్లుగా గోల్డ్ స్మిత్ దగ్గర ఆర్డర్ ఇచ్చి చేయించుకోవడం. లేదంటే నగల షోరూమ్ కు వెళ్లి మీకు నచ్చిన డిజైన్లు కొనుగోలు చేయడం. ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 4, 2025, 08:24 PM IST

Trending Photos

Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే
6
School Holiday
Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
7
Old 2 Rs Note
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
Liquor Shops Closed: మందుబాబులకు బిగ్ అలర్ట్.. రెండు రోజులు వైన్ షాప్స్ బంద్..!!
6
Hyderabad wine shops closed
Liquor Shops Closed: మందుబాబులకు బిగ్ అలర్ట్.. రెండు రోజులు వైన్ షాప్స్ బంద్..!!
Soft Tasty Idli: నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోయేలాంటి మెత్తని ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలంటే..
5
soft idli recipe
Soft Tasty Idli: నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోయేలాంటి మెత్తని ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలంటే..
Gold Rate: బంగారు నగలు షోరూంలో కొంటే మంచిదా? గోల్డ్ స్మీత్ దగ్గర చేయించుకుంటే మంచిదా? జర క్లారిటీ ఇవ్వక్కా..!!

Gold Rate:  మన దేశంలో బంగారం ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం ఒక ఆచారం మాత్రమే కాదు... ప్రతి శుభకార్యంలో తప్పనిసరి సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది. పెళ్లిళ్లు, పండుగలు, ప్రత్యేక వేడుకలు ఇలా శుభకార్యం ఏదైనా సరే బంగారు ఆభరణాలు ధరించాల్సిందే. లేదంటే అసంపూర్ణంగా అనిపిస్తుంది. అయితే, ప్రస్తుత బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగిపోవడంతో పసిడి కొనుగోలు ఒక పెద్ద భారంగా మారిందని చెప్పవచ్చు. తాజా రేట్ల ప్రకారం 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ధర రూ.1.07 లక్షలు పలుకుతోంది.  అలాగే ఆభరణాలు తయారు చేసే 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.96 వేల దాటింది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ముందుగా ఎక్కడ కొనాలి? స్వర్ణకారుడి వద్ద చేయించుకోవాలా?  లేక షోరూమ్ లో కొనుగోలు చేయాలా? అనే పెద్ద సందేహం ఉంటుంది. దీనికి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

స్వర్ణకారుడి వద్ద ఆభరణాలు చేయించుకోవడం:
మీ వద్ద బంగారం బిస్కెట్లు లేదా కాయిన్లు ఉంటే, వాటిని మీకు తెలిసిన స్వర్ణకారుడి వద్దకు తీసుకెళ్లి మీకు నచ్చిన డిజైన్‌లో చేయించుకోవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల మీరు కోరుకున్న ప్రత్యేక డిజైన్లు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే, దీనికి తయారీ చార్జీలు (మేకింగ్ ఛార్జెస్), వేస్టేజ్ తప్పనిసరిగా వస్తాయి. మరో సమస్య ఏమిటంటే...  స్థానికంగా తయారు చేయించుకున్న ఆభరణాలకు మళ్లీ హాల్‌మార్క్ వేయించుకోవాలి. దీని కోసం అదనపు ఖర్చు అవుతుంది. చిన్న ఆభరణాలు చేయించుకోవడానికి ఇది బాగానే ఉంటుంది కానీ పెద్ద సెట్‌లు చేయించుకోవడంలో ఈ విధానం అంతగా లాభదాయకం కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

షోరూమ్‌లో బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం:

షోరూమ్ లో బంగారు ఆభరణాలు  కొనుగోలు చేయడం వల్ల పలు లాభాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అన్ని ఆభరణాలపై హాల్‌మార్క్ గ్యారెంటీ ఉంటుంది. అలాగే మీరు ఎన్నుకోవడానికి చాలా డిజైన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. షోరూమ్‌లో తయారు చేసే ఆభరణాలు మెషిన్ తయారీ కావడం వలన ఫినిషింగ్ కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరో ముఖ్యమైన విషయం .. మీరు తీసుకున్న ఆభరణానికి పూర్తి బిల్ ఇస్తారు. అందులో జీఎస్టీ కూడా స్పష్టంగా చూపిస్తారు. భవిష్యత్తులో రీసేల్ లేదా మార్పిడి సమయంలో ఆ బిల్ మీకు సేఫ్ గా ఉంటుంది. 

 రెండింటిలో ఎంచుకోవాల్సింది ఏది?

చిన్న డిజైన్లు లేదా ప్రత్యేక ఆర్డర్లు కావాలనుకుంటే స్వర్ణకారుడు వద్ద చేయించుకోవడం బెటర్. కానీ నాణ్యత, హాల్‌మార్క్ గ్యారెంటీ, డిజైన్ వేరైటీలు, సేఫ్టీ కావాలంటే షోరూమ్‌లో కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమం. ప్రస్తుత బంగారం ధరల పరిస్థితిలో జాగ్రత్తగా నిర్ణయం తీసుకోవడం అత్యవసరం. 

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Gold jewellery shopping tipsgold jewellery buying tipsbenefits of hallmarked gold jewelleryimportance of hallmarked gold jewellerytoday's gold price in India

Trending News