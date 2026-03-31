  • Gold Market Crash: 17 ఏళ్ల తర్వాత భారీగా పడిపోయిన గోల్డ్ రేట్స్.. తులం పసిడిపై ఎంత లాభం వచ్చిందంటే?

Gold Market Crash: 17 ఏళ్ల తర్వాత భారీగా పడిపోయిన గోల్డ్ రేట్స్.. తులం పసిడిపై ఎంత లాభం వచ్చిందంటే?

Gold Market Crash:  గడిచిన 17 ఏళ్లలో ఈ మార్చి నెల పసిడికి అత్యంత గడ్డు కాలంగా మారింది. ఒకే నెలలో ధర 13శాతం పడిపోవడం 2008 తర్వాత ఇదే తొలిసారి. యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు తగ్గుతాయన్న ఆశలతో నేడు ధరలు స్వల్పంగా పుంజుకున్నప్పటికీ.. డాలర్ బలోపేతం, వడ్డీ రేట్ల అనిశ్చితి వల్ల బంగారం భారీ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 31, 2026, 05:56 PM IST

Gold Market Crash: 17 ఏళ్ల తర్వాత భారీగా పడిపోయిన గోల్డ్ రేట్స్.. తులం పసిడిపై ఎంత లాభం వచ్చిందంటే?

Gold Market Crash:  అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో నేడు మార్చి 31వ తేదీ మంగళవారం.. బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పుంజుకున్నప్పటికీ.. గత 17 ఏళ్ల కాలంలో ఈ మార్చి నెల పసిడికి అత్యంత క్లిష్టమైన కాలంగా నిరూపించింది. అక్టోబర్ 2008 తర్వాత.. అంటే దాదాపు రెండు దశాబ్దాల కాలంలో.. ఒకే నెలలో బంగారం ధర 13 శాతం కంటే ఎక్కువగా పడిపోవడం ఇదే మొదటిసారి. ప్రపంచ ఆర్థిక పరిణామాలు, భౌగోళిక రాజకీయ మార్పులు ఈ భారీ పతనానికి ప్రధాన కారణమయ్యాయి.

ట్రంప్ ప్రకటనతో మార్కెట్‌లో స్వల్ప ఉపశమనం:
తాజా నివేదికల ప్రకారం, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్‌పై సైనిక చర్యను ముగించడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని తన మిత్రదేశాలకు తెలిపారు. ఈ వార్త మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పడతాయనే ఆశలను రేకెత్తించింది. దీని ప్రభావంతో మార్కెట్‌లో కొంత విశ్వాసం పెరిగి, బంగారం ధరలో స్వల్ప పునరుద్ధరణ కనిపించింది. స్పాట్ గోల్డ్ ధర సుమారు 1.5 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు $4,578 కి చేరుకోగా, యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ కూడా 1.2 శాతం వృద్ధితో సుమారు $4,611 వద్ద ట్రేడ్ అయ్యాయి.

బంగారంపై ఒత్తిడికి ప్రధాన కారణాలు:
ఈ రోజు ధరలు పెరిగినప్పటికీ.. నెల మొత్తం మీద చూస్తే బంగారం భారీగా నష్టపోయింది. దీనికి ప్రధానంగా మూడు అంశాలు కారణమయ్యాయి. మొదటిది, అంతర్జాతీయంగా అమెరికా డాలర్ బలోపేతం కావడం వల్ల ఇతర కరెన్సీలు ఉన్నవారికి బంగారం కొనుగోలు ఖరీదైనదిగా మారింది. రెండవది.. పెరుగుతున్న చమురు ధరలు ద్రవ్యోల్బణ భయాలను పెంచాయి. మూడవది.. వడ్డీ రేట్ల కోతలపై అంచనాలు తగ్గడం. ద్రవ్యోల్బణం అదుపులోకి రాకపోవడంతో, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఈ ఏడాది వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడాన్ని వాయిదా వేసే అవకాశం ఉందనే వార్తలు పసిడి ధరలపై ఒత్తిడిని పెంచాయి.

Also Read: Gold Selling: కేంద్ర బ్యాంకుల సంచలన నిర్ణయం.. మార్కెట్లోకి భారీగా బంగారం.. తులం ధర రూ. లక్ష దిగువకు..?   

వడ్డీ రేట్లు, ఇతర లోహాల స్థితి:
బంగారం అనేది ఎటువంటి వడ్డీని సంపాదించి పెట్టని పెట్టుబడి సాధనం. అందువల్ల, వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పెట్టుబడిదారులు బంగారం నుండి నిధులను ఉపసంహరించుకుని ఇతర లాభదాయకమైన ఆస్తులలో పెట్టుబడి పెడతారు. ఈ క్రమంలోనే మార్చిలో బంగారం ఒత్తిడికి లోనైంది. అయితే, మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో కేవలం బంగారమే కాకుండా ఇతర లోహాలు కూడా లాభపడ్డాయి. వెండి 3 శాతానికి పైగా పెరగగా, ప్లాటినం, పల్లాడియం కూడా సానుకూల వృద్ధిని నమోదు చేశాయి.

బంగారం స్వల్పంగా కోలుకుంటున్నప్పటికీ, మార్చి నెల మొత్తం గణనీయమైన ఒత్తిడికి లోనైంది. భవిష్యత్తులో ద్రవ్యోల్బణం, డాలర్ విలువ, వడ్డీ రేట్లకు సంబంధించిన అనిశ్చితి బంగారం  భవిష్యత్ గమనాన్ని నిర్దేశించనున్నాయి. పెట్టుబడిదారులు ప్రపంచ పరిణామాలను గమనిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Also Read:  Bank Auto Sweep Facility: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు బంపర్ ఆఫర్! ఆటో స్వీప్ సౌకర్యంతో మీ సేవింగ్స్ అకౌంట్‌పై భారీ వడ్డీ.. ఎలాగో తెలుసా?

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

