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అదృష్టం అంటే ఆ ఊరి వాళ్లదే.. బావుల్లో నీళ్లు తోడుతుంటే బంగారం దొరుకుతుంది? ఎక్కడో కాదు.. తెలంగాణలోనే..!!

Gold Mines in Telangana: తెలంగాణలో మహాబూబ్ నగర్ జిల్లాలో పసిడి వేట ఫలించింది. జిల్లాలోని క్రిష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో వజ్రాలతోపాటుగా బంగారు నిల్వల ఆనవాళ్లు కూడా ఉన్నట్లు బయటపడ్డాయి. కృష్ణా నది ప్రవహించే ప్రాంతాలలో బంగారు నిక్షేపాలు ప్రత్యేకంగా ఎక్కువగా ఉన్నాయని జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా నివేదిక పేర్కొంది. నల్లగొండ హాలియా, పెద్దావూర ప్రాంతాల్లో కూడా భారీగా బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 06, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:03 PM IST
అదృష్టం అంటే ఆ ఊరి వాళ్లదే.. బావుల్లో నీళ్లు తోడుతుంటే బంగారం దొరుకుతుంది? ఎక్కడో కాదు.. తెలంగాణలోనే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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అదృష్టం అంటే ఆ ఊరి వాళ్లదే.. బావుల్లో నీళ్లు తోడుతుంటే బంగారం దొరుకుతుంది? ఎక్కడో కాదు.. తెలంగాణలోనే..!!
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