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మోదీ సర్కార్ బిగ్ ప్లాన్.. ఇంట్లో బంగారం ఉన్నవారికి లాభాలే లాభాలు.. కొత్త స్కీమ్ రెడీ..!!

Gold Monetisation Scheme: మీ ఇంట్లో బంగారం ఉందా? అయితే కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ తీసుకువచ్చే ఈ కొత్త స్కీమ్ తో మీరు భారీగా లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. మన ఇంట్లో ఉన్న బంగారం మన సంపద మాత్రమే కాదు.. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఈ బంగారాన్ని ఉపయోగించి కొత్త అవకాశాలను తీసుకువచ్చేందుకు మోదీ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 03, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:03 PM IST
మోదీ సర్కార్ బిగ్ ప్లాన్.. ఇంట్లో బంగారం ఉన్నవారికి లాభాలే లాభాలు.. కొత్త స్కీమ్ రెడీ..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మోదీ సర్కార్ బిగ్ ప్లాన్.. ఇంట్లో బంగారం ఉన్నవారికి లాభాలే లాభాలు.. కొత్త స్కీమ్ రెడీ..!!
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