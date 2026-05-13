/Gold Monetisation: బంగారం ధరలు పెరుగుతున్న వేళ కేంద్రం బంపర్ ఆఫర్..ఇంట్లో ఉన్న బంగారానికి వడ్డీ

Gold Monetisation Policy: ఇళ్లలో లేదా లాకర్లలో ఊరికే పడి ఉన్న బంగారంపై ఆదాయం పొందేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కీలక అడుగు వేస్తోంది. పసిడి ప్రేమికుల కోసం త్వరలో సరికొత్త 'గోల్డ్ మానిటైజేషన్ పాలసీ' తీసుకురానున్నట్లు కేంద్రం ప్రకటించింది. ఈ పథకం ద్వారా సామాన్య ప్రజలు తమ వద్ద ఉన్న బంగారాన్ని బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేసి, దానిపై వడ్డీని సంపాదించవచ్చు.
ఈ నూతన విధానం ప్రకారం, కేవలం 10 గ్రాముల బంగారం ఉన్నా సరే బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసుకునే సౌకర్యాన్ని కేంద్రం ప్రతిపాదించింది. దీనివల్ల మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు కూడా ఈ పథకం చేరువ కానుంది.
సాధారణంగా బంగారం కొని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ధర పెరిగినప్పుడు మాత్రమే లాభం ఉంటుంది. కానీ ఈ పాలసీ ద్వారా బంగారాన్ని బ్యాంకులో పెడితే, అది సురక్షితంగా ఉండటమే కాకుండా, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల మాదిరిగానే నిర్ణీత శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది. లాకర్ల కోసం అద్దె కట్టే అవసరం లేకుండా, ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చే ఈ పథకంలో బంగారాన్ని దాచుకోవడం వల్ల అదనపు భద్రత లభిస్తుంది.
ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఏమిటి?
భారతదేశంలో టన్నుల కొద్దీ బంగారం ప్రజల ఇళ్లలో నిరుపయోగంగా ఉంది. ఈ బంగారాన్ని చలామణిలోకి తీసుకురావడం ద్వారా.. దేశీయంగా ఉన్న బంగారాన్ని వినియోగంలోకి తెస్తే, విదేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకునే అవసరం తగ్గుతుంది. ప్రజల వద్ద ఉన్న సంపద ఉత్పాదక రంగంలోకి మళ్లడం వల్ల దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుంది. బంగారం దిగుమతుల కోసం వెచ్చించే విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఆదా చేయవచ్చు.
త్వరలోనే ఈ పాలసీకి సంబంధించిన పూర్తిస్థాయి మార్గదర్శకాలను ప్రభుత్వం విడుదల చేయనుంది. బంగారం ధరలు పెరుగుతున్న తరుణంలో, దానిపై వడ్డీ కూడా వస్తుందన్న వార్త పసిడి ప్రియుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. తమ వద్ద ఉన్న పాత నగలను లేదా బిస్కెట్లను ఈ పథకం ద్వారా లాభదాయకంగా మార్చుకునే అవకాశం ప్రజలకు కలగనుంది.
