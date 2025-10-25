Gold Investment: ప్రతి నెలా.. 1 గ్రాము చొప్పున బంగారం కొంటూ.. 10ఏళ్ల పాటు పోగు చేస్తే ఎంత లాభం పొందుతారో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Monthly Investment Plan- 10 Years Projection: బంగారం ధర ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోతోంది. గడచిన ఏడాది కాలంగా గమనించినట్లయితే బంగారం ధర దాదాపు 60 శాతం వరకు పెరిగింది. గతంలో ఎప్పుడూ కూడా బంగారం ధర ఒక సంవత్సరం కాలవ్యవధిలో ఇంతలా ఎప్పుడు పెరగలేదు. బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడానికి ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ పరిస్థితులే కారణమని చెప్పవచ్చు.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 25, 2025, 05:51 PM IST

Gold Monthly Investment Plan- 10 Years Projection: బంగారం ధర ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోతోంది. గడచిన ఏడాది కాలంగా గమనించినట్లయితే బంగారం ధర దాదాపు 60 శాతం వరకు పెరిగింది. గతంలో ఎప్పుడూ కూడా బంగారం ధర ఒక సంవత్సరం కాలవ్యవధిలో ఇంతలా ఎప్పుడు పెరగలేదు. బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడానికి ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ పరిస్థితులే కారణమని చెప్పవచ్చు.  

అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల్లో ముఖ్యంగా డాలర్ విలువ పతనం అవడం వల్లనే  బంగారం ధర భారీగా పెరిగింది అని చెప్పవచ్చు. అయితే భారతీయులు ఎక్కువగా బంగారంని దాచుకోవడం గమనిస్తుంటాము. ముఖ్యంగా భారతీయ కుటుంబాల్లో చాలా వరకు మహిళలు ఎక్కువగా ప్రతి సందర్భంలోనూ ఒక గ్రాము లక్ష్మీ రూపు బంగారు నాణాలను కొనుగోలు చేయడం గమనిస్తుంటాము.  వీటిని కొన్ని సంవత్సరాల పాటు సేకరించి ఆ తర్వాత కాసులపేరగా మార్చుకుంటారు.  ఇలాంటి అలవాటు వల్ల భారతీయ కుటుంబాల్లో ప్రస్తుతం పెద్ద ఎత్తున బంగారం నిలువలు ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. భారతీయ కుటుంబంలో అందులోను దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు చెందిన మహిళలు ఎక్కువగా బంగారం కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఉత్తరాది రాష్ట్రాలతో పోల్చి చూస్తే దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో దాదాపు 40 శాతం పైన వరకు బంగారం నిలువలు ఉన్నాయని వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ తెలిపింది. 
 
అయితే బంగారు నాణాలను సేకరించే ఈ ప్రాచీన ఇన్వెస్ట్మెంట్ పద్ధతిని  ఇప్పుడు కూడా అవలంబించినట్లయితే ఎంత లాభం చేకూరుతుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఉదాహరణకు ప్రతి నెల 24 క్యాటర్ల 1 గ్రాము బంగారం నాణెం కొనుగోలు చేసినట్లయితే, 10 సంవత్సరాల్లో ఎంత బంగారం పోగు చేసుకోవచ్చు. దాని విలువ ఎంత పెరుగుతుందో ఒక అంచనా వేద్దాం. ప్రస్తుతం బంారం 1 గ్రాము ధర  రూ. 13,000 అనుకుందాం. ప్రతి సంవత్సరం బంగారం ధర పెరుగుదల అంచనాను 10శాతం ( అంచనా మాత్రమే) గా పెట్టుకుందాం. 

10 సంవత్సరాల లెక్కను ఇలా అర్థం చేసుకుందాం. మీరు మొత్తం కొనుగోలు చేసిన బంగారం పరిమాణం 120 గ్రాములు అవుతుంది. దానిపై మీరు పెట్టిన మొత్తం పెట్టుబడి (10 ఏళ్లలో) రూ. 24,86,238 సుమారుగా..  10వ సంవత్సరం చివర నెల బంగారం విలువ మొత్తం కలిపి రూ. 40,46,238 అయ్యే అవకాశం. ఇందులో మీరు పొందిన మొత్తం లాభం రూ. 15,60,000.

Also Read: World's Largest Gold Reserves: చైనా కాదు, పాక్ కాదు.. బంగారాన్ని భూగర్భంలో పాతిపెట్టిన ఈ దేశం భారత్ పక్కనే ఉందని తెలుసా?

ఈ లెక్కను మరింత సరళంగా అర్థం చేసుకుంటే మీరు 10 ఏళ్లలో దశలవారీగా  మొత్తం రూ. 24.86 లక్షలు బంగారు నాణాలపై ఖర్చు చేస్తారు.  బంగారం ధర ప్రతి సంవత్సరం 10శాతం పెరిగితే  మీ బంగారం మొత్తం విలువ రూ. 40.46 లక్షలు అవుతుంది. అంటే మీరు పెట్టినదానికంటే దాదాపు రూ. 15.6 లక్షలు లాభం వరకూ ఉంటుంది. 

నిజానికి పైన పేర్కొన్నటువంటి పద్ధతిలో మీరు ఫిజికల్ బంగారం భద్రపరిచినట్లయితే దాన్ని దాచుకోవడం అనేది చాలా కష్టమైన పనిగా చెప్పవచ్చు.  అలాగే  వీటిని భద్రపరచుకోడానికి బ్యాంకు లాకర్లను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇంట్లో భద్రపరుచుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే మీరు సరైన సేఫ్ లాకర్ కొనుగోలు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. చివరిలో మీరు 120 గ్రాముల బంగారం విక్రయించాల్సి వస్తే పూర్తి ఎత్తున లాభం పొందలేకపోవచ్చు.  

ఈ నేపథ్యంలో ఫిజికల్ గోల్డ్ పెట్టుబడి కన్నా కూడా లాంగ్ టర్మ్ కోసం బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టాలంటే గోల్డ్  ఈటీఎఫ్ స్కీములే  సురక్షితమైన పద్ధతి అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.ఇందులో మీరు బంగారాన్ని భద్రపరచాల్సిన అవసరం లేదు. బంగారం పూర్తిగా డిజిటల్ రూపంలో ఉంటుంది. వీటిని విక్రయించడానికి మీరు పెద్దగా ప్రయాస చెందాల్సిన అవసరం లేదు. తేలికగా మార్కెట్లో విక్రయించుకోవచ్చు.షేర్ మార్కెట్ తరహాలో లాభాలను పొందవచ్చు.

Also Read:  Gold: భూమిలో ఎన్ని టన్నుల బంగారం ఉంది? ఇప్పటి వరకు ఎన్ని టన్నులు వెలికి తీశారు.. ఇంకా ఎంత ఉందో తెలుసా?

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

