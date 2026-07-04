/ముంబై వర్సెస్ హైదరాబాద్...ఈ రెండు నగరాల్లో ఏ నగరంలో బంగారం ధర చాలా తక్కువ..?

Gold: ప్రస్తుతం మన దేశంలో బంగారం ధర భారీగా పెరిగిపోయిన నేపథ్యంలో ఎక్కడైనా తక్కువ ధరకు ఇస్తున్నారు అంటే కస్టమర్లు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్లి మరి తెచ్చుకునే పరిస్థితి ఉంది అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు లక్ష రూపాయలకు తులం బంగారం అవుతుంది అంటే అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. కానీ అనూహ్యంగా బంగారం తులం ధర ఏకంగా 2 లక్షల వైపు పరుగులు పెడుతోంది. గడచిన ఏడాది కాలంగా గమనించినట్లయితే బంగారం ధర దాదాపు 70 శాతం పైనే పెరిగింది.
ఈ నేపథ్యంలో బంగారం ధరలు భారతదేశంలో ఎక్కడ తక్కువగా ఉంటాయి అని చాలామంది వెతుకుతున్నారు. చాలామంది ముంబై నగరంలో బంగారం ధరలు తక్కువ ఉంటాయని చెబుతుంటే, మరికొందరు మాత్రం హైదరాబాద్ నగరంలో బంగారం ధరలు తక్కువగా ఉంటాయని చెబుతుంటారు. ప్రస్తుతం ఈ రెండు మహానగరాల్లో ఎక్కడ బంగారం ధర తక్కువగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. తద్వారా పసిడి ప్రియులు ఏ నగరంలో బంగారం కొనుగోలు చేస్తే ధర తక్కువ పలుకుతుందో తెలుసుకుందాం.
ముంబై కేంద్రంగా బంగారం దిగుమతి:
ముంబై మహానగరం భారతదేశానికి వాణిజ్య కేంద్రంగా ప్రపంచానికి పరిచయం అయింది. ముంబై కేంద్రంగానే భారత కార్పొరేట్ సంస్థలన్నీ కూడా పనిచేస్తాయి. ముంబై కేంద్రంగా భారత స్టాక్ మార్కెట్ కూడా పనిచేస్తుంది. అందుకే ముంబై మహానగరానికి అంత పేరు ఉంది. అలాగే ముంబై సముద్ర తీరం ఓడరేవు నుంచి మన దేశానికి పెద్ద ఎత్తున దిగుమతులు వస్తుంటాయి. అందుకే భారతదేశ ఆర్థిక, వాణిజ్య వ్యవస్థకు ఒక గుండెకాయగా చెప్పవచ్చు.
ముంబై మహానగరం కేవలం కార్పొరేట్ కంపెనీలకు మాత్రమే కాదు, బంగారం సైతం ముంబై కేంద్రంగానే దిగుమతి అవుతుంది. ముంబైకి ఎక్కువగా దుబాయ్, ఆఫ్రికా, యూరప్ నుంచి బంగారం దిగుమతి అవుతుంది. గడచిన కొన్ని దశాబ్దాలుగా ముంబై కేంద్రంగా బంగారు ఆభరణాల దుకాణాలు పనిచేస్తున్నాయి. అంతేకాదు, ముంబై కేంద్రంగా మేలిమి బంగారం కొనుగోలు చేసి ఇతర నగరాలకు ఎగుమతి చేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ నగరంతో పోల్చి చూస్తే ముంబై నగరంలో బంగారం ధర కాస్త తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. దీనికి ప్రధాన కారణం ట్రాన్స్పోర్టు చార్జీలు తగ్గడమే అని చెప్పవచ్చు.
హైదరాబాద్ లో ట్రాన్స్ పోర్టు ఛార్జీలు తక్కువ:
ఇక హైదరాబాద్ నగరానికి విషయం వచ్చినట్లయితే బంగారం ధరలు హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా కాస్త తక్కువగానే ఉంటాయి. అయితే ముంబై నగరంతో పోల్చి చూస్తే కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు. ముంబై నగరంలో నేరుగా విదేశాల నుంచి బంగారం దిగుమతి అవుతున్న నేపథ్యంలో ధర కాస్త తక్కువగా పలికే అవకాశం ఉంటుంది. ట్రాన్స్పోర్టు చార్జీలు కూడా కొద్దిగా తక్కువ పడే వీలుంది.
ముంబై వర్సెస్ హైదరాబాద్ :
ప్రస్తుతం ముంబై వర్సెస్ హైదరాబాద్ నగరం రెండింటిలో ఎక్కడ బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేస్తే ధర తక్కువగా పడుతుంది అని ఆలోచించినట్లయితే, ముంబై నగరంలో కేవలం మేలిమి బంగారం కొనుగోలు చేయడానికి మాత్రమే అనుకూలంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. రిటైల్ కొనుగోలుదారులకు బంగారం బిస్కెట్లు, కడ్డీలు ముంబై నగరం నుంచి కొనుగోలు చేసి హైదరాబాద్ నగరానికి లేదా ఇతర ప్రాంతాలకు తీసుకొని వెళ్లడం అనేది కాస్త రిస్క్తో కూడిన వ్యవహారంగా చెప్పవచ్చు.
ఇక బంగారు ఆభరణాల విషయానికి వచ్చినట్లయితే హైదరాబాద్ నగరం బంగారు ఆభరణాల తయారీకి పెట్టిందే పేరుగా చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ నగరంలో బంగారు ఆభరణాల తయారీలో చెయ్యి తిరిగిన స్వర్ణకారుల నైపుణ్యం కనిపిస్తుంది. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేసే స్వర్ణకారులు దేశవ్యాప్తంగా పేరు సంపాదించుకున్నారు. అయితే ఎవరైతే బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయాలి అనుకుంటారు. వారికి ముంబై నగరం కన్నా కూడా హైదరాబాద్ నగరం ప్రధాన కేంద్రం అని చెప్పవచ్చు.
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