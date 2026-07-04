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ముంబై వర్సెస్ హైదరాబాద్...ఈ రెండు నగరాల్లో ఏ నగరంలో బంగారం ధర చాలా తక్కువ..?

Gold: ప్రస్తుతం ముంబై వర్సెస్ హైదరాబాద్ నగరం రెండింటిలో ఎక్కడ బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేస్తే ధర తక్కువగా పడుతుంది అని ఆలోచించినట్లయితే, ముంబై నగరంలో కేవలం మేలిమి బంగారం కొనుగోలు చేయడానికి మాత్రమే అనుకూలంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 04, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:37 AM IST
ముంబై వర్సెస్ హైదరాబాద్...ఈ రెండు నగరాల్లో ఏ నగరంలో బంగారం ధర చాలా తక్కువ..?
Image Credit: AISource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ముంబై వర్సెస్ హైదరాబాద్...ఈ రెండు నగరాల్లో ఏ నగరంలో బంగారం ధర చాలా తక్కువ..?
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