GOLD: ఒక్క క్లిక్‌తో మీ చేతికి బంగారం.. NSE నుంచి సరికొత్త సర్వీస్.. ఇక ఫిజికల్ గోల్డ్ టెన్షన్ లేదు..!!

NSE Electronic Gold Receipts Launch: భారతదేశపు బంగారం మార్కెట్ ఇప్పుడు డిజిటల్ యుగంలోకి అడుగుపెట్టింది. మే 4, 2026న నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రిసీట్స్ ను ప్రారంభించింది. ఈజీఆర్ లు అనేవి సెబీ గుర్తింపు పొందిన వాల్ట్ లలో భద్రపరిచిన ఫిజికల్ గోల్డ్ కు ప్రాతినిధ్యం వహించే డిజిటల్ సెక్యూరిటీలు. మరింత అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలంటే.. మీరు బంగారాన్ని మీ ఇంట్లో లేదా బ్యాంకు లాకర్ లో భద్రపర్చకుండా షేర్ల వలే డీమ్యాట్ అకౌంట్లో ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో దాచుకోవచ్చు. ప్రతి ఈజీఆర్ వెనక అసలైన బంగారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇన్వెస్టర్లు గోల్డ్ పై పూర్తి యాజమాన్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది...దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : May 5, 2026, 09:32 AM IST

NSE Electronic Gold Receipts Launch: భారతీయ సంస్కృతిలో బంగారానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. పండగలు, పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లు ఇలా ప్రతి శుభకార్యానికి బంగారాన్ని కొనుగోలు  చేస్తుంటారు. కేవలం శుభకార్యాలకే కాదు.. ఈ బంగారం అపద కాలంలో ఆపద్భాంధవుడిగా మనల్ని ఆదుకుంటుంది. అయితే ఇప్పటి వరకు బంగారాన్ని కేవలం ఫిజికల్ రూపంలో అంటే నగలు లేదా కబడ్డీలు రూపంలో కొనుగోలు చేసేవాళ్లం. అయితే ఈ సంప్రదాయ పద్ధతికి స్వస్తి పలుకుతూ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మే 4, 2026న ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రిసీప్స్ట్ విధానాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించింది. దీంతో దేశపు బంగారు మార్కెట్ హిస్టరీలో ఒక సరికొత్త అధ్యయనం మొదలైందని చెప్పాలి. 

అసలేంటీ ఈజీఆర్? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? 

ఈజీఆర్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రిసీప్స్ట్.. మరింత సులభంగా చెప్పాలంటే డిజిటల్ బంగారం. మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో కంపెనీ షేర్లను ఏవిధంగా అయితే డీమ్యాట్ అకౌంట్లో ఉంచుతారో.. ఆ విధంగానే బంగారాన్ని కూడా సెక్యూరిటీ రూపంలో మీరు భద్రపరుచుకోవచ్చు. అయితే దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే.. మీరు కొనుగోలు చేసే ప్రతి డిజిటల్ యూనిట్ వెనక.. సెబీ ఆమోదం పొంది అత్యంత సురక్షితమైన వాల్ట్ లలో కచ్చితమైన బరువుతో స్వచ్చమైన భౌతిక బంగారం నిల్వ ఉంటుంది. అంటే మీరు ఈజీఆర్ కొన్నారంటే.. ఆ వాల్ట్ లోని బంగారంపై మీకు పూర్తి హక్కులు లభిస్తాయి. 

ఇన్వెస్టర్లకు ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి: 

క్వాలిటీ, సేఫ్టీ: ఈజీఆర్ లో బంగారం కొనుగోలు చేస్తే స్వచ్చత గురించి ఎలాంటి టెన్షన్ అవసరం ఉండదు. ప్రతి గ్రాము బంగారం క్వాలిటీ చెక్  చేసి.. సురక్షిత ఖజానాలో భద్రంగా ఉంటుంది. 

ఈజీగా బిజినెస్: బంగారం కొనాలంటు షాపుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునేవారు మీ మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్ ద్వారా ఒకే ఒక క్లిక్ తో బంగారం కొనవచ్చు. కొనడమే కాదు అమ్ముకోవచ్చు.

పారదర్శకత: బంగారం ధరల్లో ఎలాంటి తేడాలు ఉండవు. దేశవ్యాప్తంగా ఒకే విధమైన ధర ఉంటుంది. మధ్యవర్తుల ప్రమేయం ఉండదు కాబట్టి ధరల తారుమారుకు అవకాశం ఉండదు. 

చిన్న మొత్తంలో పెట్టుబడి: భారీ మొత్తంలో డబ్బు లేకపోయినా.. అతి తక్కువ ధరకు కూడా మీరు బంగారు మార్కెట్‌లో భాగస్వాములు కావచ్చు.

ఈ వ్యవస్థను ప్రారంభించడంలో భాగంగా NSE ఒక అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేసిందని చెప్పాలి. కిలో గ్రాము బంగారు కబడ్డీని ఈజీగా ఎలక్ట్రానిక్ రిసీప్ట్ గా మార్చి చూపించింది. దీనితో సామాన్య పెట్టుబడిదారుల నుంచి పెద్ద పెద్ద జ్యువెల్లరీ వ్యాపారుల వరకు అందరికీ ఈ వ్యవస్థపై అపారమైన నమ్మకం కలిగిందని చెప్పాలి. ఎన్‌ఎస్‌ఈ సీబీడీఓ శ్రీరామ్ కృష్ణన్ మాట్లాడుతూ.. బంగారం ఇప్పుడు కేవలం ఒక ఆభరణం మాత్రమే కాదు... అది ఒక ఆధునిక ఆస్తిగా మారింది. ఎన్‌ఎస్‌ఈ సాంకేతికత ద్వారా పసిడి వ్యాపారాన్ని ప్రతి ఒక్కరికీ అందుబాటులోకి తెస్తున్నాం అని పేర్కొన్నారు.

ఇక ఈ EGR విధానం వల్ల బంగారం దొంగతనం జరుగుతుందన్న భయమే అక్కర్లేదు. అంతేకాదు.. మీకు అవసరం ఉన్నప్పుడు మీ దగ్గరున్న డిజిటల్ రిసీప్ట్ లు తిరిగి ఫిజికల్ గోల్డ్ గా మార్చుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంటుంది. ఈ వెబ్ ఆధారిత  కొత్త పద్ధతి భారతీయ పెట్టుబడిదారులకు ఒక సురక్షితమైన, లాభదాయకమైన,  ఆధునిక మార్గాన్ని చూపిస్తోందని చెప్పవచ్చు. 

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు.  

