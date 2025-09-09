Gold vs Dollar: కరుగుతున్న డాలర్ కల...ఇక ప్రపంచ సంపన్నుల పెట్టుబడికి బంగారమే దిక్కు..?

Gold vs Dollar: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ అధికారం చేపట్టినప్పటి నుంచి ప్రపంచ వాణిజ్య ముఖచిత్రం అంతా మారిపోయింది. అమెరికా ప్రొటెక్షనిజం విధానాలు చేపడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల పైన సుంకాలు విధిస్తూ డోనాల్డ్ ట్రంప్ వాణిజ్య ప్రపంచాన్ని ఒక కుదుపు కుదిపారు. దీంతో ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాలన్నీ కొత్త సురక్షితమైన పెట్టుబడుల వైపు తమ ఆర్థిక వ్యవస్థలను తరలిస్తున్నాయి. గతంలో ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఎక్కువగా డాలర్ పైన పెట్టుబడి పెట్టేవి. కానీ గడచిన పది సంవత్సరాలుగా గమనించినట్లయితే చైనా సహా ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఎక్కువగా బంగారం పైన పెట్టుబడి పెడుతున్నాయి. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ దిగజారుతున్న నేపథ్యంలో డాలర్ విలువ కూడా తగ్గుతోంది. నేను అమెరికా జారీ చేసే ట్రెజరీ బాండ్ల పైన వచ్చే రాబడి కూడా తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో ప్రపంచంలోని సంపన్నులు, ఫండ్ హౌసెస్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు డాలర్ను వదిలి పసిడిని సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించి పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు.
గోల్డ్ vs డాలర్
ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మార్పుల కారణంగా, డాలర్ విలువ తగ్గిపోతోంది. అయితే అటు బంగారంపై పెట్టుబడి పెట్టేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. 30 ఏళ్ల తర్వాత మొదటిసారి అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ల కన్నా గోల్డ్ లో పెట్టుబడి పెట్టే వారికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం దక్కింది. పలు దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకుల రిజర్వుల్లో గోల్డ్ వాటా భారీగా పెరిగింది.
తాజా గణాంకాల ప్రకారం, గోల్డ్ ఇప్పుడు ప్రపంచ విదేశీ మారక ద్రవ్య రిజర్వుల (Forex reserves)లో 20శాతం భాగాన్ని ఆక్రమించింది. అమెరికా ట్రెజరీ స్థానం గోల్డ్ కంటే కిందకు వెళ్లిపోవడం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. 2025లో డాలర్ విలువ 10శాతం పడిపోయింది.పెరుగుతున్న డిమాండ్ కారణంగా గోల్డ్ ధరలు చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని స్థాయికి చేరుకున్నాయి. 2025లో గోల్డ్ ధరలు 36శాతం పెరిగాయి. ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 3650 డాలర్లకు చేరుకుంది.
Also Read: DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!
ICICI బ్యాంక్ అంచనా ప్రకారం, 2026 మధ్య నాటికి గోల్డ్ ధరలు ప్రతి 10 గ్రాములకు రూ. 1,25,000 చేరే అవకాశం ఉంటుంది. . Goldman Sachs అంచనా ప్రకారం, అమెరికా ట్రెజరీ ఇన్వెస్టర్లలో కేవలం 1శాతం మంది గోల్డ్ వైపు మొగ్గితే, బంగారం ధర ప్రతి ఔన్స్ కు 5000 డాలర్ల వరకు పెరిగే చాన్స్ ఉంది.
డాలర్పై నమ్మకం ఎందుకు తగ్గుతోంది?
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ విధానాలపై సందేహాలు పెరగడ, గ్లోబల్ ట్రేడ్ వార్ ప్రభావం,, రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ మాంద్యం భయాల వలన డాలర్ పై నమ్మకం దెబ్బతింటోంది.అందుకే ప్రపంచ సెంట్రల్ బ్యాంకులు 2022 నుండి ప్రతి సంవత్సరం 1000 టన్నుల కంటే ఎక్కువ గోల్డ్ కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. ఇది 2020కి ముందుతో పోలిస్తే రెట్టింపు అని చెప్పవచ్చు.
Also Read: Good News For Govt Teachers: దీపావళికి ముందు టీచర్లకు గుడ్ న్యూస్.. పైసా జీతం కూడా కట్ అవ్వదు.. నగదు రహిత వైద్య సౌకర్యానికి సర్కార్ ఓకే..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.