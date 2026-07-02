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భారీగా పడిపోనున్న గోల్డ్ రేట్.. 2 నెలల్లో తులం 1లక్షకు చేరే ఛాన్స్ ..వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ సంచలన రిపోర్ట్..!!

Gold: అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వు వడ్డీ రేట్లు తగ్గిస్తుందన్న అంచనాల నడుమ బంగారం ధరలు భారీగా దిగి వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా పసిడికి సంబంధించి వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ గోల్డ్ మిడ్ ఇయర్ ఔట్ లుక్ 2026 ను విడుదల చేసింది. ఈ రిపోర్టులో వివరాలను వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ గ్లోబల్ రీసెర్చ్ హెడ్ జాన్ కార్లోస్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. 10 గ్రాముల బంగారం ధర దాదాపు రూ. 1లక్షకు పడిపోయే అవకాశం ఉన్నట్లు ఈ రిపోర్టు అంచనా వేస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 02, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:23 PM IST
భారీగా పడిపోనున్న గోల్డ్ రేట్.. 2 నెలల్లో తులం 1లక్షకు చేరే ఛాన్స్ ..వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ సంచలన రిపోర్ట్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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భారీగా పడిపోనున్న గోల్డ్ రేట్.. 2 నెలల్లో తులం 1లక్షకు చేరే ఛాన్స్ ..వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ సంచలన రిపోర్ట్..!!
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