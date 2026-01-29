Gold Price Collapse: బంగారం ప్రియులకు డేంజర్ బెల్..అమాంతం పడిపోయే అవకాశం ఉందా? ఇన్వెస్టర్లు జాగ్రత్త!

Gold Price Collapse Forecast: ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. సాధారణంగా డిమాండ్ పెరిగితే ధర పెరుగుతుంది, కానీ విచిత్రంగా కొనుగోళ్లు తగ్గుతున్నా బంగారం రేటు మాత్రం తగ్గడం లేదు. దీని వెనుక పెద్ద అంతర్జాతీయ సంస్థల మాయాజాలం ఉందా? సామాన్యులు 'బంగారం బుడగ' (Gold Bubble) లో చిక్కుకుంటున్నారా? అన్న కోణంలో ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం రికార్డు స్థాయిల్లో ఉన్నాయి. కానీ ఈ పెరుగుదల సహజమైనది కాదని, త్వరలోనే భారీగా కుదేలయ్యే ప్రమాదం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
2025లోనూ ఇదే పరిస్థితి!
గత ఏడాది కాలంలో బంగారం ధర ఏకంగా 60 శాతం పెరగడం అసాధారణం. మార్కెట్ పరిభాషలో దీనిని 'బబుల్' (Bubble) అని పిలుస్తారు. అంటే వాస్తవ విలువ కంటే రేటు ఎక్కువగా ఉబ్బిపోవడం. ఈ బుడగ ఎప్పుడైనా పేలిపోయే అవకాశం ఉందని, అప్పుడు కొనుగోలుదారులు భారీగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
విదేశీ సంస్థల 'రిపోర్ట్' మాయాజాలం
గోల్డ్మ్యాన్ సాక్స్, జేపీ మోర్గాన్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలు మార్కెట్ గరిష్ట స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు "ధర ఇంకా పెరుగుతుంది" అంటూ నివేదికలు ఇస్తుంటాయి. ఆ రిపోర్టులు నమ్మి సామాన్యులు ఎగబడి కొంటున్న సమయంలోనే, ఈ పెద్ద సంస్థలు తమ దగ్గరున్న బంగారాన్ని అమ్ముకుని లాభాలు పొందుతాయి. గతంలో జేపీ మోర్గాన్ బ్యాంక్ "స్పూఫింగ్" అనే టెక్నిక్ వాడి ధరలను కృత్రిమంగా పెంచినందుకు రూ.7,600 కోట్ల జరిమానా కూడా కట్టింది.
గత చరిత్ర ఏం చెబుతోంది?
బంగారం ధర పీక్స్కు వెళ్లి మళ్లీ కుప్పకూలడం కొత్తేమీ కాదు. 1980లో బంగారం ధర రికార్డు స్థాయికి చేరిన తర్వాత ఒక్కసారిగా 57% పడిపోయింది. ఆ నష్టం పూడటానికి 25 ఏళ్లు పట్టింది.
అలాగే 2011లోనూ మళ్లీ రేటు భారీగా పెరిగి, తర్వాత 45% క్రాష్ అయ్యింది. కోలుకోవడానికి 4 ఏళ్లు పట్టింది. 2026లోనూ ఇప్పుడు కూడా అదే తరహా 'ప్రైస్ క్రాష్' జరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ధరలు పడిపోవడానికి కారణాలు..
లిక్విడిటీ క్రంచ్: స్టాక్ మార్కెట్లు పడిపోయినప్పుడు, ఇన్వెస్టర్లు నగదు కోసం తమ దగ్గరున్న గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లను (ETFs) విక్రయిస్తారు. దీనివల్ల మార్కెట్లో బంగారం సప్లై పెరిగి ధర తగ్గుతుంది.
రిటైల్ డిమాండ్ క్షీణత: పెళ్లిళ్ల సీజన్ ఉన్నా సామాన్యులు బంగారం కొనడం తగ్గించేశారు. ఎప్పుడైతే డిమాండ్ కనిష్ట స్థాయికి చేరుతుందో, అప్పుడు ధరల్లో దిద్దుబాటు తప్పదు.
మధ్యతరగతికి దూరం: ఇప్పటికే పేదలకు అందని ద్రాక్షగా మారిన బంగారం, మధ్యతరగతి ప్రజలకు కూడా దూరమైతే మార్కెట్ సెంటిమెంట్ దెబ్బతింటుంది.
బంగారం ఎప్పుడూ సురక్షితమైన పెట్టుబడి అని భావిస్తాం. కానీ ప్రస్తుత ధరలు వాస్తవ పరిస్థితులకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎగబడి కొనడం కంటే, మార్కెట్ స్థిరీకరణ అయ్యే వరకు వేచి చూడటం ఉత్తమమని నిపుణుల సలహా.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికలు, నిపుణుల అభిప్రాయాల మేరకు పొందుపరిచినది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
